'Finch': Apple TV+ estrena en noviembre la película de sci-fi de Tom Hanks y el director de ‘Juego de Tronos’

Un año después de comprar a Sony la bélica Greyhound: Enemigos bajo el mar, Apple TV+ se ha hecho con los derechos de la nueva película de Tom Hanks. Finch, anteriormente conocida como BIOS, era una película de Universal que debía haber llegado el pasado año hasta que la pandemia hizo saltar el calendario de estrenos en todo el mundo. Miguel Sapochnick (Juego de tronos) es el director de una propuesta de ciencia ficción ambientada en un futuro postapocalíptico, que estrenará el 5 de noviembre en la plataforma y de la que ya podemos ver su primera imagen.

¿Quién es Finch?

Hanks interpreta a Finch, un ingeniero en robótica que ha sobrevivido a un cataclísmico evento solar que ha dejado al mundo en un páramo. Solo un puñado de hombres y mujeres han sobrevivido a un escenario desolador que les obligará a enterrar todo lo que creían saber del mundo. Finch y su perro Goodyear han estado viviendo juntos en un búnker subterráneo durante diez años. El deterioro en la salud del ingeniero hace que este construya un robot para vigilar a Goodyear cuando se va. Los tres personajes (hombre, perro y robot) forman una familia poco probable y se embarcan en un peligroso viaje a través del oeste americano mientras Finch intenta enseñarle al robot lo que significa estar vivo.

Caleb Landry Jones (Tres anuncios a las afueras), Samira Wiley (El cuento de la criada), Skeet Ulrich (Scream: Vigila quien llama) y Laura Harrier (Hollywood) completan el reparto de una película escrita por los escritores debutantes Craig Luck e Ivor Powell. Detrás de las cámaras destaca el nombre del compositor mexicano Gustavo Santaolalla, ganador del Oscar por Brokeback Mountain y Babel, y autor de la aclamada música de los videojuegos de la saga The Last of Us.

Un nuevo intento distópico en el cine para un clásico de Poniente

Miguel Sapochnik en el rodaje de 'La batalla de los bastardos' de 'Juego de Tronos'. HBO

Puede que su nombre no tenga el mismo reclamo comercial que el de Tom Hanks, pero Sapochnick es responsable de algunas de las horas de televisión más aclamadas e impactantes de la última década. Casa Austera, Las campanas, La batalla de los bastardos, Vientos de invierno y La larga noche son algunos de los episodios de Juego de Tronos firmados por él. Antes de volver al universo de Poniente con, al menos, el primer episodio del spin-off House of the Dragon, el realizador ha vuelto a probar suerte en el cine diez años después de su ópera prima.

Repo Men (un thriller futurista con Jude Law en el que los seres humanos son capaces de vivir más años gracias a una empresa que se encarga de fabricar órganos mecánicos que sustituyen a los originales cuando empiezan a fallar) dejó indiferente a la crítica y al público en 2010, pero al menos le sirvió al director como primera experiencia en el terreno de la ciencia ficción y la distopía, al que ahora vuelve con Finch.

Apple TV+ estrenará Finch a tiempo para competir en los próximos Oscar. En la última edición de los premios de la Academia, el servicio de streaming se estrenó en el marcador con dos nominaciones: mejor película de animación para Wolfwalkers y mejor sonido para Greyhound. En 2021 se espera que planten aún más batalla con CODA.

'Finch' se estrenará en Apple TV+ el 5 de noviembre.

