'Emily in Paris' fue la serie de comedia más vista de Netflix en 2020 según la plataforma

Emily in Paris fue la comedia más vista del catálogo de Netflix en 2020. Así lo ha revelado la compañía en el anuncio del inicio de rodaje de la segunda temporada de la serie creada por Darren Star (Sexo en Nueva York) y protagonizada por Lily Collins (Blancanieves). Después de su estreno el 2 de octubre del pasado año, la comedia fue vista por 58 millones de cuentas en todo el mundo. Recordemos que, para contar como visionado en Netflix, solo hace falta ver dos minutos de un contenido.

Los estupendos datos de Emily in Paris son un doble triunfo para la compañía. Inicialmente el proyecto era de Paramount Network, pero los ejecutivos del canal tuvieron dudas y en Netflix dieron la oportunidad. Pese a los buenos resultados, la fantasía romántica de Star se quedó lejos del podio del ranking de las producciones más vistas de la plataforma en sus primeras cuatro semanas online. Los Bridgerton lidera la clasificación con 82 millones de cuentas, seguida por The Witcher con 76 y Lupin con 70.

Emily in Paris cuenta la historia de una ambiciosa veinteañera de Chicago que trabaja de ejecutiva de marketing. La veinteañera consigue el empleo de sus sueños en París cuando su empresa compra una compañía de marketing de lujo francesa y le encarga renovar su estrategia para redes sociales. En su nueva vida parisina, todo son aventuras y desafíos asombrosos mientras hace malabares para ganarse a sus colegas, hacer amigos y gestionar sus nuevos amores.

“Desde el principio siempre quisimos crear esta hermosa visión cinematográfica de París. El momento del lanzamiento de la serie fue fortuito para nosotros, ya que todos en todo el mundo pudieron convertirse en viajeros desde su sofá y vivir indirectamente a través de nuestro elenco. No podríamos estar más orgullosos y estamos emocionados de traer más alegría a nuestros fanáticos al comenzar la producción en la segunda temporada”, explicó Darren Star en el anuncio del rodaje de los nuevos capítulos.

La estrella de la serie celebró también el regreso del personaje más exitoso de su carrera. “Como actriz, artista y creativa, el regalo más significativo es conectar con las personas a través de tu arte de alguna manera. Es un honor estar asociado con un proyecto que brindó a las personas el alivio que tanto necesitaban durante un momento difícil en el que todos buscaban una razón para sonreír y reír. Interpretar a Emily no solo me enseñó más sobre mí, sino también sobre el mundo que me rodea. No podría estar más feliz de estar de regreso en París para la temporada 2 para ampliar esas lecciones, seguir creciendo y aprender aún más sobre esta hermosa ciudad".

La polémica

En su regreso a Netflix, la serie deberá demostrar que está a la altura de las polémicas nominaciones que recibió en la última edición de los Globos de Oro. En una edición en la que Podría destruirte, la serie favorita de muchos críticos estadounidenses, se quedaba fuera de las candidaturas de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, Emily in Paris era nominada por partida doble en las categorías de mejor serie de comedia y mejor actriz en serie de comedia. Hasta una guionista de la propia serie, Deborah Copaken, lamentó ese resultado en un artículo de opinión para The Guardian. No fue la única.

El periódico Los Angeles Times publicó que 30 de los 87 votantes de la organización fueron invitados a París por la productora de la serie antes de que Netflix se hiciera con los derechos de emisión de la serie. Según un artículo, los periodistas visitaron el set de la serie; acudieron a un exclusivo brunch y a una conferencia de prensa en el prestigioso Musée des Arts Forains, entre otros eventos. Uno de los periodistas que hicieron el viaje confesó al medio que se habían sentido como "reinas y reyes" y que había sido "una experiencia increíble".

La primera temporada de 'Emily in Paris' está disponible en Netflix.

