Las mejores series españolas del siglo XXI (que puedes ver en Netflix, Movistar+, Amazon, HBO, RTVE y más)

Las series españolas viven uno de los mejores momentos creativos de su historia, tanto desde un punto de vista industrial como creativo. Para celebrarlo hemos querido hacer un repaso a 10 grandes títulos que representan la marca España en la ficción, dentro y fuera de nuestras fronteras. Todas puedes encontrarlas disponibles en plataformas de streaming (otras como la serie de El Deseo Mujeres se quedan fuera por ello) como Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Movistar+, RTVE y ATRESplayer PREMIUM.

Para acotar la selección hemos decidido centrarnos en la ficción española desde el cambio de siglo, no repetir a los creadores seleccionados e intentar escoger historias para todos los gustos y de todos los géneros. Aviso: no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Cualquiera que quiera saldar cuentas pendientes con nuestras series, puede empezar por este Top de SERIES & MÁS.

10. 'La casa de papel' (Netflix)

No se puede hablar de la ficción nacional contemporánea sin hacer mención al mayor fenómeno de nuestra historia reciente. A pesar de su excelente estreno en audiencias, la producción original de Antena 3 acabó pasando sin pena ni gloria por la televisión en abierto de nuestro país y fue su redifusión en Netflix la que convirtió al adictivo thriller creado por Álex Pina en la obsesión favorita de medio planeta. Curiosamente, la plataforma se encontró casi de rebote con uno de sus mayores éxitos. Fueron los icónicos símbolos de la serie (con los monos rojos y la máscara de Dalí a la cabeza) y no la inexistente publicidad inicial los que llevaron al éxito a la serie.

En este 2021 veremos la temporada final de esta serie de misterio que empezó cuando El Profesor planea el mayor de los atracos jamás ideado. Para llevar a cabo el ambicioso plan, recluta a una banda formada por personas con ciertas cualidades y algo en común: no tienen nada que perder. Después de atracar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en sus dos temporadas en Atresmedia, la serie elevó el listón con un objetivo aún más inexpugnable: el Banco de España. El éxito de La casa de papel hizo que saltara a la primera línea de nuestra industria un histórico de nuestra televisión desde sus años en Globomedia. Desde entonces, Pina ha creado El embarcadero, White Lines y Sky Rojo.

9. 'Merli' (Filmin, Prime Video y RTVE)

Los millenials tardíos y Z precoces encontraron su propia versión de El club de los poetas muertos con una pequeña serie catalana de TV3. Durante tres temporadas, Merli exploró las consecuencias que un incorregible pero inspirador profesor de filosofía provocaba en una clase de instituto que aprendía a pensar por sí misma. Para los chicos Merli Bergeron es una figura casi paterna (irónicamente, su hijo Bruno es el alumno más difícil que ha tenido jamás a pesar de sus intentos de acercarse a él) que les enseña a cuestionar las cosas y a reflexionar. Para los compañeros del claustro y los padres de los adolescentes, es un hombre irónico y a menudo irritante que les provocará más de un problema.

Merli renovó el modelo de la ficción adolescente nacional a partir de unas efectivas reflexiones filosóficas aplicadas a situaciones universales y reconocibles, y un cuidado dibujo de los personajes juveniles, tratados con respeto y cariño por el creador de la serie, Héctor Lozano. La ficción catalana -un éxito en el resto de España tras haber pasado por casi todas las plataformas de streaming disponibles- sirvió además de historia de orígenes del carismático Pol Rubio, el alumno favorito del profesor y protagonista de su propio spin-off en Movistar+, Merli: Sapere Aude.

8. 'Patria' (HBO)

Desde la publicación de Patria en 2016, la novela de Fernando Aramburu se convirtió en un clásico inmediato. Un relato conmovedor sobre el rencor y el perdón. Su adaptación audiovisual pasó a ser, automáticamente, uno de los proyectos audiovisuales más esperados de la década. Nos habíamos emocionado con las páginas de Aramburu. ¿Seríamos capaces de hacerlo también una vez viésemos a Bittori y Miren en los gestos y los silencios de Elena Irureta y Ane Gabarain? La respuesta fue un simple y rotundo sí.

Las extraordinarias interpretaciones de su aclamado reparto, la música de Fernando Velázquez, la cuidada reconstrucción del País Vasco de las últimas décadas y la elegante dirección de Félix Viscarret y Óscar Pedraza hacían volar aún más alto la historia de esas dos familias que nos habían roto el corazón. La Patria televisiva volvió a abrir además un debate tan doloroso como necesario si, como sociedad, queremos ser capaces de dejar atrás las consecuencias de los más de 50 años de terrorismo, primero en Euskadi y después en el resto de España. Patria no equipara a víctimas y verdugos, aunque sí que da voz al dolor del otro lado. En esta compleja historia hay muchos puntos de vista que debían y merecían ser contados.

7. 'Paquita Salas' (Netflix)

Veneno ya fue escogida como la serie favorita de la redacción de SERIES & MÁS en 2020. También como una de las mejores historias basadas en hechos reales de la televisión. La reconstrucción de la vida y el mito de Cristina Ortiz Rodríguez, la Veneno, para ATRESplayer PREMIUM sigue siendo un imprescindible. Sin embargo, en esta ocasión queremos celebrar la primera incursión de Javier Ambrossi y Javier Calvo en la ficción televisiva con Paquita Salas, una hilarante comedia sobre la industria del entretenimiento en España que fue creada por Flooxer en 2016 antes de dar el salto a Netflix a partir de su segunda temporada.

Paquita Salas es la historia de una mujer en crisis que ve cómo su mejor época profesional, los años 90, ya han quedado atrás hace demasiado tiempo. Ahora todo ha cambiado, salvo ella. A través de 16 episodios, la serie protagonizada por Brays Efe hace una brillante, empática y divertidísima radiografía de nuestra cultura pop. Los Javis supieron sacar oro de algunas de nuestras polémicas más recientes (el boicot de El guardián invisible, la carrera inventada por Anna Allen), pero fue el complejo retrato de esa representante en horas bajas lo que convirtió a esta comedia de corta duración y enorme corazón en algo más que una anécdota. La cuarta temporada de la serie está confirmada, pero sus creadores están ocupados actualmente con otros proyectos.

6. 'El ministerio del tiempo' (HBO y RTVE)

La serie creada por los hermanos Javier y Pablo Olivares nos obligó a replantearnos cuáles eran las responsabilidades de la televisión pública en nuestro país gracias a una ejemplar serie histórica de aventuras de la que estaría orgullosa hasta la mismísima BBC. El Ministerio del Tiempo es una institución gubernamental, autónoma y secreta, que depende directamente de Presidencia de Gobierno. Sólo reyes, presidentes y un número muy exclusivo de personas saben de él. El paso hacia otras épocas se realiza a través de puertas vigiladas por las Patrullas del Ministerio. Su objetivo es detectar e impedir que cualquier intruso del pasado llegue a nuestro presente con el fin de utilizar la Historia para su beneficio.

“El tiempo es el que es” es una de las muchas lecciones que hemos aprendido con una serie que ha celebrado como pocas (por no decir ninguna) los iconos culturales, el carácter y los episodios clave de nuestra historia que hacen que España sea, bueno, España. Es un pecado casi capital que la producción haya tenido que pelear con TVE cada renovación de uno de esos contenidos que justifican por sí solos la existencia de una televisión pública. A lo largo de sus -en ocasiones- irregulares cuatro temporadas y 42 episodios, la serie se ha convertido por méritos en un clásico instantáneo de nuestra televisión. Esperamos verla de vuelta más pronto que tarde.

5. 'Antidisturbios' (Movistar+)

Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña se estrenaron en la televisión con la mejor producción original de Movistar+ en sus cinco años haciendo series de televisión de producción propia. Antidisturbios, ganadora de todos los premios a la mejor serie en el año más celebrado en la historia de nuestras series, es un extraordinario thriller político que se atreve a bucear en las cloacas del estado y en las entrañas de una unidad tan polémica como la de antidisturbios.

Nadie ha quedado satisfecho con el retrato de estos policías, un extraño consenso que deja claro el buen hacer de Sorogoyen y Peña. Ni siquiera en una historia así las cosas son blancas y negras. Durante seis episodios la audiencia asiste a una intriga trepidante y que está a punto de dejarnos sin respiración en varias ocasiones. Nuestra favorita: la aparentemente inofensiva cena que, a través de un explosivo plano secuencia de 15 minutos, acaba convirtiéndose en un perfecto resumen de las seis horas que acabamos de ver.

4. 'Crematorio' (Movistar+)

Hace poco nuestro compañero Javier Zurro hablaba con los principales responsables de la producción de Canal+ que demostró en 2011 que otro tipo de ficción televisiva también era posible en España. El debut en la producción propia del entonces canal de pago de Telefónica fue una extraordinaria adaptación de la novela homónima de Rafael Chirbes.

A lo largo de 8 episodios de 50 minutos, somos testigos de una impactante historia sobre la corrupción en el litoral español que ayudaba a encapsular uno de los mayores males de nuestro país en la figura de un constructor sin escrúpulos (espectacular Pepe Sancho, en una de las interpretaciones de su vida) que se comportaba como si el mundo fuera suyo. Jorge Sánchez-Cabezudo volvió a la televisión en 2017 con La zona, un thriller centrado en el brutal asesinato de un hombre en la zona de exclusión de una central nuclear que había sufrido un grave accidente tres años atrás.

3. 'Fariña' (ATRESplayer PREMIUM y Netflix)

Años 80. Galicia. La reconversión de la pesca ha dejado a una parte de la flota gallega en tierra y cientos de armadores endeudados. No hay trabajo. Es el caldo de cultivo perfecto para que se produzca la gran transformación: los antiguos traficantes de tabaco dan el salto a algo más grande, más lucrativo, pero mucho más peligroso: las drogas. Gracias a Fariña, Bambú recordó a la industria, la prensa especializada y el gran público que podía ser mucho más que la factoría de folletines románticos e históricos que habían levantado marcas como Gran Hotel, Las chicas del cable o Velvet, entre muchos otros seriales de época creados por Ramón Campos, Gema R. Neira y Teresa Fernández Valdés.

Con la memorable adaptación del explosivo libro de Nacho Carretero (cuya prohibición aceleró el estreno de una adaptación que llevaba meses en los cajones de Atresmedia), la productora gallega rindió un maravilloso homenaje a sus raíces, convirtiendo de paso en una estrella a Javier Rey y dando el papel de sus vidas a actores de carácter como Antonio Durán, Morris. El carácter local de la historia, los acentos gallegos, los valores de producción, el acertado ritmo de la historia… todo remaba a favor de obra en una versión televisiva que redujo las referencias a nombres reales pero mantuvo el ADN de la historia en su adaptación al medio. Un clásico moderno.

2. 'Cuéntame cómo pasó' (Amazon Prime Video y RTVE)

Con casi 400 episodios y 21 temporadas a sus espaldas, la historia de los Alcántara es la serie de prime time más longeva de España. También es la única que se ha convertido en un clásico incontestable sin decir adiós a su público. En 2021 hemos visto cómo la serie protagonizada por Ana Duato e Imanol Arias saltaba por primera vez al presente para hablar de la batalla de la sociedad española contra el coronavirus.

Cuéntame cómo pasó nació como el intento del creador Miguel Ángel Bernardeau y su equipo de guionistas de explicarnos a nosotros mismos y nuestra historia a través de las vivencias de una familia cualquiera de clase media que intenta salir adelante en un país que se enfrenta a los últimos años de la dictadura franquista y la llegada de la democracia.

El próximo 13 de septiembre se cumple el vigésimo aniversario del estreno de una serie que llegará a su fin cuando sus protagonistas quieran. A pesar del lógico desgaste en las audiencias con el paso de los años, el público sigue queriendo saber de dónde venimos de la mano de las Alcántara. Con la España de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la EXPO de Sevilla en el corazón de las tramas en su última temporada, aún nos queda España para rato.

1. 'Aquí no hay quien viva' (ATRESplayer PREMIUM, Movistar+ y Amazon Prime Video)

Ignoremos por un momento que Aquí no hay quien viva es la serie más repetida en la historia del audiovisual español gracias a sus constantes redifusiones en Atreseries. También que actualmente se puede ver de forma íntegra en ATRESplayer PREMIUM, Movistar+ y Prime Video. Dejemos de lado que su secuela espiritual, La que se avecina, es otro fenómeno nacional que podría tener su hueco en esta misma lista.

El calado de la serie de los hermanos Alberto y Laura Caballero en la cultura popular española es tal que es imposible acabar un día sin encontrarse, casi 15 años después de la emisión de su episodio final, con la cuenta de Twitter que te pregunta cada mañana si ¿Hacemos un break para un coffee?. El meme hace referencia a una de las hilarantes tramas episódicas que protagonizó la inefable Belén (Malena Alterio, superlativa), una perdedora con el corazón de oro que encadenó tantos trabajos basura que cada 1 de mayo vuelve a ser TT en las redes sociales.

Antena 3 se quedó sin su serie estrella por desavenencias de la productora con los ejecutivos de una cadena que exprimieron tanto la comedia que a veces emitieron versiones temporales de sus capítulos porque las definitivas no llegaban a tiempo a la sede de la televisión en San Sebastián de los Reyes. Si has visto Aquí no hay quien viva, sabes por qué está en lo más alto de este ranking. Si no, sinceramente… ¿a qué estás esperando?

