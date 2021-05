'Star Wars: La remesa mala': todo lo que sabemos de la serie de animación de Disney+ antes de su estreno

El universo de Star Wars se ha revitalizado gracias a The Mandalorian, la primera serie basada en la franquicia que llegó a Disney+. Con sólo dos temporadas se ha convertido en uno de los mayores fenómenos del momento y ha dado esperanza a los fans de una saga que se habían dividido con la anterior trilogía que llegó a los cines. The Mandalorian consiguió consenso -y hasta nominaciones a los premios más importantes- y abrió la ventana a que desde la plataforma se apostara por seguir explorando el mundo de La guerra de las galaxias.

La primera que llega tras aquel éxito es La remesa mala, que tiene la peculiaridad de apostar por la animación, una técnica que ya exploraron en The clone wars durante siete temporadas. Una serie que enamoró a los más fans y que ahora adquiere una continuación directa en esta ficción que llega el próximo 4 de mayo y que seguirá explotando la exitosa franquicia mientras llegan las nuevas series de acción real y centrados en protagonistas más conocidos como Obi Wan o Ashoka Tano –a la que realmente conocimos primero como personaje animado en The clone wars-.

¿De qué va?

Así es 'La remesa mala', la nueva serie de 'Star Wars'.

La serie cuenta la historia de los clones de élite de la Remesa Mala, que conocimos por primera vez en The Clone Wars y que se convierten en mercenarios al no seguir las órdenes que se les mandan. En esta ocasión, se internarán en una galaxia que cambiará rápidamente justo después de la Guerras Clon. Los miembros de La Remesa Mala, un singular escuadrón de clones que difieren genéticamente de sus hermanos del Ejército Clon, poseen una habilidad excepcional que los convierte en soldados extraordinariamente efectivos y en un equipo imbatible. En la era posterior a las Guerras Clon, emprenderán misiones mercenarias mientras luchan por mantenerse a flote y encontrar nuevas metas.

Veremos, por tanto, lo que ocurrió después de la Orden 66 ejecutada por Palpatine, por la que los soldados clon aniquilaron al los Jedi. La serie rellena los huecos entre las trilogías oficiales. Aquí veremos qué pasa después del Episodio III antes de llegar al IV. Es decir, el imperio triunfando y cómo unos soldados de dicho ejército convertidos en forajidos y que no siguieron aquella orden.

¿Quiénes son los protagonistas?

'La remesa mala'.

Los cinco protagonistas son Hunter, Echo, Tech, Wrecker y Crosshair, cinco clones modificados para tener habilidades especiales que se rebelan ante el poder y acaban desacatando todas las órdenes. Ellos forman la fuerza clon 99 que posteriormente se conocerá como ‘la remesa mala’ por haber desafiado a sus creadores. Pero el tráiler de la serie de Disney+ deja ver a los personajes que acompañarán a estos cinco soldados.

El que todos reconocerán y que parece que será el principal villano de la nueva ficción animada es Palpatine, uno de los personajes que ha estado en todas las trilogías y que aquí seguirá como malo malísimo. Pero no será el único viejo conocido, también estará el Capitán Rex, otro personaje ya presentado en The Clone Wars, un clon desligado del imperio que lucha contra Palpatine.

Desde The Mandalorian la representación viene con Fennec Shand, la cazarrecompensas que hemos visto en varios episodios de la serie y aque aquí tendrá versión animada, igual que la tendrá Saw Guerrera, un personaje al que hemos visto interpretado en su versión vieja por Forest Whitaker en Rogue One, y también en las series animadas The Clone Wars y Star Wars: Rebels. Un guerrillero que fue entrenado por Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi.

¿Cuántos episodios tiene?

La remesa mala llega el próximo viernes 4 de mayo a Disney+. Lo hará con su primer episodio que tendrá una duración especial de 70 minutos. Será más largo de los otros 13 que componen la serie (que tiene un total de 14 capítulos) y que estarán en torno a la media hora. Cada viernes se estrenará uno de ellos de esta primera temporada que se espera que continúe con nuevas temporadas.

¿Quiénes son los responsables?

Dave Filoni Disney+

Los productores ejecutivos son Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars. La temporada final), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars. La temporada final, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) y Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) con Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels) como coproductora ejecutiva y Josh Rimes como productor (Star Wars Resistance). Rau también ejerce de director supervisor con Corbett como guionista principal.

Pero ahí el nombre gordo es el de Filoni, nuevo hombre fuerte del universo Star Wars. Tras trabajar en las series animadas se ha convertido en el pope de la franquicia y en hombre de confianza de George Lucas. Ya ha dirigido varios episodios de The Mandalorian, ahora es la mente pensante de La remesa mala y ya prepara su primera serie de ficción como showrunner, El libro de Boba Fett, sobre el mítico cazarrecompensas. Por si fuera poco también será el guionista y productor de la esperada Ashoka.

