3 series recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, Movistar+ y HBO

Viernes, día de estreno de muchas series y comienzo del fin de semana. Para esta ocasión (del 30 de abril al 2 de mayo) os traemos el estreno del que todo el mundo va hablar estos días, una serie que puedes ver completa este mismo fin de semana y una joya de catálogo que si no has visto deberías descubrir. Aquí van nuestras tres recomendaciones, todas disponibles en Netflix, Movistar+ y HBO, por que en SERIES & MÁS no faltamos a nuestra cita puntual de bucear por los catálogos de las principales plataformas para no pierdas más tiempo decidiendo qué ver que viendo la propia serie.

El estreno que no te puedes perder: 'El inocente' (Netflix)

Mario Casas en 'El inocente'.

De qué va:

Mat (Mario Casas) es un joven que acaba en la cárcel por un homicidio invulntario. Cuando sale de prisión intentará rehacer su vida, pero sin quererlo se verá involucrado en un caso rocambolesco.

Su mujer, Olivia, está embarazada, y los dos están a punto de conseguir la casa de sus sueños. Pero una llamada impactante e inexplicable desde el móvil de Olivia vuelve a destrozar la vida de Mateo por segunda vez.

Por qué debes verla:

Porque Oriol Paulo, director de Contratiempo o El cuerpo ha creado una miniserie adictiva, loca, llena de giros y sorprendente que va a tener a todo el mundo hablando de ella. Una apuesta por enganchar desde el minuto uno y que tendrá al espectador deseando saber más a la vez que confundido por cada nuevo recoveco de la historia que se descubre. Dará que hablar.

Perfecta para maratonear: 'Vota Juan' y 'Vamos Juan' (HBO)

vota-juan

De qué va:

Juan Carrasco es un político gris, sin personalidad. Un ministro de agricultura que se descubre como alguien ambicioso que decide presentarse a las primarias para liderar el partido y optar a la presidencia del Gobierno. Ayudado de su jefa de prense, su jefa de gabinete y su asesor personal comenzará una campaña tan delirante como divertida.

Por qué debes verla:

Porque Diego San José ha creado una de las mejores comedias españolas recientes. Un análisis mordaz, afilado y lleno de ironía sobre nuestra clase política. Su primera temporada fue estupenda, pero la segunda, también disponible en HBO es una maravilla que divierte todavía más y atiza más sopapos a todos. Una serie inteligente y divertida que además tiene una interpretación brillante de Javier Cámara como Juan Carrasco, un personaje inolvidable.

Una joya por descubrir: 'Crematorio' (Movistar+)

Pepe Sancho en 'Crematorio'.

De qué va:

Misent. Año 2008. Rubén Bertomeu (José Sancho) ha creado un complejo entramado de intereses económicos en el que están involucrados todos los poderes fácticos de la localidad. Arquitecto, promotor y constructor, su poder para modelar el paisaje a su antojo y hacerse inmensamente rico parece no tener límites.

Por qué debes verla:

Ahora que todo el mundo habla de la edad de oro de las series españolas, es imprescindible reivindicar esta maravilla que ahora cumple diez años y sin la que es imposible entender el gran momento de nuestra ficción. Los hermanos Sánchez Cabezudo adaptaron una novela imposible, del gran Rafael Chirbes, y crearon un retrato sobre la corrupción urbanística y una de las mejores series españolas de la historia.

