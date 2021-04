'Invencible', la serie comiquera de animación para adultos de Amazon, renueva por dos temporadas

Invencible seguirá dando guerra en Amazon Prime Video. La serie para adultos inspirada en el cómic de Robert Kirkman (The Walking Dead) ha sido renovada para una segunda y tercera temporada. El anuncio llega justo a tiempo para celebrar el final de la primera entrega de la serie. Invincible, la segunda serie de cómics más larga en la carrera de Kirkman, acabó en febrero de 2018 después de 15 años. Hay historia para rato.

Invencible es una serie animada de superhéroes para adultos que gira en torno a Mark Grayson (Steven Yeun), un adolescente como cualquier otro salvo por un detalle: su padre es el superhéroe más poderoso del planeta, Omni-Man (J.K. Simmons). Pero a medida que Mark desarrolla sus propios poderes, descubre que el legado de su padre puede no ser tan heroico como parece.

"Estoy extremadamente agradecido a Amazon por el apoyo y la dedicación que han puesto detrás de Invencible", declaró Kirkman. "El cómic es una carta de amor a un género con el que Cory Walker y yo crecimos leyendo, y ha sido un viaje gratificante ver a nuestros personajes cobrar vida de nuevo a través de la serie. Estamos muy emocionados por poder continuar con esta historia durante al menos dos temporadas más".

"Invencible es un excelente ejemplo sobre cómo un enfoque fresco y atrevido al género de superhéroes puede impactar en el público a nivel mundial. Estamos muy contentos de que una de nuestras primeras apuestas en la animación para adultos haya conseguido eso", afirmó Vernon Sanders, ejecutivo Amazon Studios. "La narración sin complejos de Robert, junto con un reparto de voces de primer nivel, cumplió las ambiciosas expectativas de los fans y estamos encantados de darles más".

Invincible está protagonizado en su versión original por Sandra Oh (Killing Eve), Seth Rogen (Juerga Hasta el final), Gillian Jacobs (Community), Andrew Rannells (Black Monday, Girls), Zazie Beetz (Deadpool 2), Mark Hamill (Star Wars: El Último Jedi), Walton Goggins (Justified: La Ley de Raylan), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Zachary Quinto (Star Trek), Marhesala Ali (Moonlight), Melise (The Flash), Kevin Michael Richardson (Los Simpson), Grey Griffin (Los vengadores unidos), Khary Payton (The Walking Dead), entre otros.

La primera temporada de 'Invencible' se puede ver ya íntegramente en Amazon Prime Video.

