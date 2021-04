Las mejores series y películas de abril 2021: estrenos en Netflix, Disney+, Amazon, HBO y Movistar+

La carrera de los Premios Óscar 2021 dominó la conversación cultural de abril. Todos queríamos llegar a la ceremonia con el mayor número de nominadas vistas y, como la maquinaria de los estrenos nunca se detiene, es posible que nos hayamos perdido algunos de los lanzamientos de series y películas de abril. Para que puedas recuperarlos, hemos hecho un listado con las mejores series del mes, esos títulos imprescindibles de las últimas semanas que podréis encontrar disponibles en Netflix, HBO, Movistar+, Amazon Prime Video y Disney+.

'La Serpiente' (Netflix)

'La Serpiente' | Tráiler oficial | Netflix

Tahar Rahim, el actor nominado a un Globo de Oro y un BAFTA por su interpretación en The Mauritanian, protagoniza este thriller basado en hechos reales que continúa en el Top 10 de títulos más populares en Netflix cuatro semanas después de su estreno.

Ambientada en los años 70, sigue al traficante de piedras preciosas Charles Sobhraj (Rahim) y su novia, Marie-Andrée Lecler (Jenna Coleman), durante sus viajes por Tailandia, Nepal y la India donde dejaron un rastro de cadáveres a su paso. Esa es la teoría que intenta demostrar Herman Knippenberg, un joven diplomático de la Embajada de los Países Bajos en Bangkok que se ve envuelto por accidente en una compleja red criminal.

• ‘La Serpiente’: Hippies y asesinatos en la Asia de los 70

'Them' (Amazon Prime Video)

'THEM' – Teaser | Prime Video

Lena Waithe, ganadora del Emmy al mejor guion de comedia por Master of None y creadora de The Chi, produce esta antología de terror, que en su primera temporada viaja hasta la década de los 50. Them sigue a los Emory, una familia negra que deja su hogar en Carolina del Norte para mudarse a un vecindario blanco de Los Ángeles durante el período conocido como La Gran Migración.

El futuro ideal de esta familia, que aspiraba a una vida mejor, se convierte en la zona cero donde fuerzas malévolas y sobrenaturales amenazan con aniquilarlos. En esta serie hay fuerzas oscuras sobrenaturales, pero el peor monstruo es muy real: el racismo de los que rodean a la familia protagonista.

• Crítica: 'Them', el terror de la serie de Amazon es literal, lo que nos horroriza es la realidad

'Merli: Sapere Aude' (Movistar+)

'Merlí: Sapere Aude' T2 | Featurette: Pol y el VIH | Movistar+

Pol Rubio, el personaje que consolidó a Carlos Cuevas como uno de los actores más buscados de su generación, se despidió de los espectadores de Merli, la serie de TV-3 que se convirtió en un fenómeno de culto internacional, con la segunda temporada de su spin-off en Movistar+ y lo hizo dejando muy buen sabor de boca.

La sensación de evolución, madurez y fin de una era acompaña al personaje en los ocho episodios que forman esta continuación, en la que la serie aportó su granito de arena en la representación de la experiencia de la comunidad LGTB+ en una ficción española que todavía tiene cuentas pendientes.

• Crítica: 'Merlí: Sapere Aude' (T2), Pol Rubio se hace mayor en una temporada más adulta y dramática

'Mare of Easttown' (HBO)

Así es 'Mare of Easttown', la nueva miniserie de Kate Winslet para HBO

Diez años después de Mildred Pierce, Kate Winslet ha regresado a HBO con Mare of Easttown, miniserie que también lo tiene todo para volver a arrasar en los Emmy y que apunta desde sus primeros episodios a convertirse en uno de los títulos más destacados del año.

Mare, el personaje que interpreta Winslet es fascinante, y la serie trasciende rápidamente la premisa de "asesinato que conmociona a una comunidad pequeña en la que todos esconden algún secreto". Mare of Easttown se cocina a fuego lento y sus excepcionales guiones dosifican la información y construyen a sus personajes con una elegancia que enamora.

• Crítica: 'Mare of Easttown' es firme candidata a lo mejor del año

'Nomadland' (Disney+)

Tráiler de Nomadland.

La película de Chloé Zao llega sin coste adicional al catálogo de Disney+ unos días después de coronarse como a ganadora al Óscar a mejor película y mejor dirección de 2021 y, aunque lo hace el último día del mes, no podía faltar en esta lista de lo mejor de abril.

Frances Mc Dormand se llevó el premio a la mejor actriz protagonista en los Óscar con su interpretación de Fern, una mujer que después de perderlo todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el oeste americano viviendo como una nómada en una caravana. Sin duda, una de las películas del año.

• 'Nomadland' triunfa en los premios Óscar y Chloé Zhao hace historia

