'Physical': la comedia ochentera con Rose Byrne llegará a Apple TV+ este verano y ya tiene trailer

Apple TV+ quiere que estemos en forma este verano. La plataforma estrenará el viernes 18 de junio la primera temporada de Physical, una dramedia de 10 episodios protagonizada por Rose Byrne, nominada al Emmy y al Globo de Oro por Daños y perjuicios y una consumada humorista en películas como La boda de mi mejor amiga, Malditos vecinos y Espías. Annie Weisman, guionista de Mujeres desesperadas, Suburgatory y About a Boy, es su creadora.



Ambientada en el idílico y frágil paraíso playero que fue el San Diego de los años 80, Physical es una comedia negra de capítulos de media hora que seguirá los pasos de Sheila Rubin. Esta ama de casa, callada y aparentemente contenta con su vida, apoya a su marido, un hombre inteligente y con opiniones controvertidas, en su carrera para llegar al gobierno estatal. Pero cuando está sola, Sheila tiene una visión del mundo oscura y divertida que casi nunca comparte con nadie. Además, lucha con un batallón de demonios que afectan a la percepción que tiene de su propia imagen física.

Un día, encontrará una salida a todos estos problemas en el lugar más inesperado: el mundo del aerobic. Al principio se engancha al aerobic como ejercicio, pero el verdadero empoderamiento de Sheila comienza cuando descubre una manera en la que puede mezclar su nueva pasión con la naciente tecnología del vídeo doméstico: así es como emprenderá un negocio totalmente revolucionario de cintas de aerobic.

La serie narra su épico viaje de ser una mujer reprimida y servicial a convertirse en una segura, poderosa y con independencia económica. Sheila se va convirtiendo en algo a lo que hoy estamos acostumbrados pero que era totalmente revolucionario en aquel momento: una gurú del estilo de vida. Los tres primeros episodios de Physical se lanzarán en su día de estreno y, a partir de entonces, llegará un nuevo capítulo cada viernes a Apple TV+.

Rory Scovel (¡Qué guapa soy!), Dierdre Friel (New Amsterdam), Della Saba (una prominente actriz de doblaje), Lou Taylor Pucci (You), Paul Sparks (House of Cards) y Ashley Liao (Madres forzosas) completan el reparto protagonista de la serie.

'Physical' se estrena en Apple TV el 14 de junio.

