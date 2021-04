Todos los estrenos de Netflix en mayo 2021: series, películas y documentales

Ya estamos en esa época del mes en la que descubrimos las grandes novedades que están por venir en el streaming y Netflix no iba a ser menos. La plataforma tiene preparadas un nuevo lote de series, películas y documentales para enganchar a sus usuarios en mayo de 2021.

El ritmo no decae en ningún momento -de hecho prometió un estreno de cine por semana- y este mes de mayo tenemos novedades como Halston, la primera colaboración entre Ryan Murphy y Ewan McGregor en forma de serie limitada, o Ejército de los muertos, la nueva película de zombis de Zack Snyder. En el terreno español, destaca la segunda y última temporada de El vecino, la comedia de aventuras con Quim Gutiérrez.

Para que no os perdáis entre tantos títulos, os marcamos en negrita nuestras recomendaciones.

Las series de Netflix en mayo de 2021

Plan #1: La tercera temporada de 'Master of None' que ya no esperábamos ver

El estreno más esperado de mayo es también, irónicamente, el más sorprendente de todos. El 23 de mayo podremos ver la tercera temporada de Master of None, la serie creada por Aziz Ansari y Alan Yang que llevaba cuatro años sin estrenar nuevos episodios. En esta ocasión, la gran protagonista de las tramas será Denise, la amiga queer de Dev. Lena Waithe ha escrito la temporada junto a Ansari, que en esta ocasión se centrará en las labores de dirección y guion.

También habrá que seguir de cerca la segunda parte de ¿Quién mató a Sara?, el serial mexicano que se ha convertido en el mayor éxito de habla no inglesa en la historia de Netflix en Estados Unidos, y la segunda temporada de la antología Amor, muerte y robots. Además, veremos la temporada final de El método Kominsky, esta vez sin Alan Arkin.

Todos los estrenos del mes

• Selena: La serie (parte 2) (04/05)

• Girl from Nowhere T2 (07/05)

• Jupiter's Legacy (07/05)

• Vincenzo (09/05)

• La familia Upshaw (12/05)

• Castlevania T4 (13/05)

• Haltson (14/05)

• Love, Dead + Robots T2 (14/05)

• ¿Quién mató a Sara? T2 (19/05)

• Special T2 (20/05)



• El vecino T2 (21/05)

• Ragnarok T2 (27/05)

• Edén T2 (27/05)

• El método Kominsky T3 (28/05)

Todas las películas de Netflix en mayo

Plan #2: Agorafobia con Amy Adams e invasión zombi con Zack Snyder

Trailer de 'La mujer en la ventana' / Netflix

Con las películas de los Oscar en el espejo retrovisor, en el mes de mayo habrá dos películas que darán mucho que hablar. En Ejército de los muertos, de Zack Snyder, un grupo de mercenarios decide llevar a cabo el mayor atraco que jamás se haya realizado en la ciudad de Las Vegas justo después de que se produzca una epidemia de muertos vivientes. Para ello tendrán que adentrarse en una zona de cuarentena, con los riesgos que ello conlleva. Dave Bautista lidera su ecléctico reparto.

También podremos ver finalmente La mujer de la ventana, la adaptación de la novela superventas de A.J. Finn que ha dirigido Joe Wright (Expiación) con Amy Adams como protagonista. La actriz interpreta a una mujer que sufre de agorafobia y que pasa sus días encerrada en su casa de Nueva York hasta que un día cree haber sido testigo de un crimen.

Todos los estrenos del mes

• Y mañana el mundo entero (06/05)

• Monstruo (07/05)

• El cuentakilómetros (07/05)

• Super me (09/05)

• El baile de los 41 (12/05)

• Oxígeno (12/05)

• La mujer en la ventana (14/05)

• Ferry (14/05)

• Ejército de los muertos (21/05)

• El experimento fantasma (26/05)

• Milagro azul (27/05)

Los documentales y especiales de comedia de Netflix en mayo de 2021

Plan #3: satanismo con 'Los hijos de Sam'

Los Hijos de Sam Netflix

No todo en Netflix son películas y series. La compañía se ha hecho un nombre en la industria gracias a los true crime. Este mes llegará Los hijos de Sam: un descenso a los infiernos. A lo largo de cuatro episodios se revisará el caso del Hijo de Sam se convirtió en una obsesión de por vida para el periodista Maury Terry, quien se convenció de que los asesinatos estaban vinculados a un culto satánico.

Todos los estrenos del mes

• Los hijos de Sam: un descenso a los infiernos (05/05)

• El dinero, en pocas palabras (11/05)

• Mujeres ricas de Nueva York (15/05)

• Cómo la cocina afroamericana transformó Estados Unidos (26/05)

• Soy Rada: Serendipity (27/05)

Los estrenos de mayo en Netflix

Los estrenos de mayo 2021 | Netflix España

También te puede interesar...

• Netflix: las 10 mejores series originales de su catálogo

• Todas las películas que Netflix estrenará en 2021 (y no te puedes perder)

• Netflix: todas las películas originales españolas que estrenará en 2021 y 2022