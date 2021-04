Todas las series y películas que se estrenan esta semana en Netflix, HBO, Amazon, Apple TV+ y más

El final de la temporada de premios y las películas de los Oscar despeja el calendario de estrenos audiovisuales durante la última semana de abril, especialmente en un espectacular fin de semana donde llegarán nuevas miniseries de Mario Casas y Justin Theroux o películas de Michael B. Jordan y los productores de La LEGO película y Spider-man: Un nuevo universo. No serán los únicos estrenos de series, películas y documentales que lleguen estos días a las plataformas de streaming y los canales de pago.

Como la lista es larga, como siempre en SERIES & MÁS os la resumimos y ordenamos en este calendario imprescindible para no saltarnos ni un sólo estreno. Estas son todas las propuestas que llegan esta semana del 26 de abril al 2 de mayo.

Lunes 26 de abril

'Agatha Raisin' - Temporada 3 (COSMO)

COSMO estrena la tercera temporada de la serie basada en las novelas de M.C. Vencer. La nominada a un Emmy Ashley Jensen es Agatha Raisin, una mujer que a sus 53 años se plantea un cambio de vida. Después de haber pasado años trabajando como relaciones públicas en Londres, Agatha se ha trasladado al pequeño y pintoresco pueblo de Carsely, en el corazón de la Inglaterra rural. Sin embargo, sus esperanzas de tener una vida tranquila se ven frustradas enseguida, cuando comienzan a suceder varios asesinatos en la comunidad. Atraída por sus misterios, Agatha se convierte en una detective aficionada que intenta resolver crímenes, a menudo de formas poco ortodoxas.

Martes 27 de abril

'Fatma' - Temporada 1 (Netflix)

Una nueva ficción turca llega a Netflix. Fatma, una sencilla mujer de la limpieza, comete un asesinato involuntario mientras busca a Zafer, su esposo desaparecido. Se convierte así en una asesina invisible, ya que nadie ve en ella más que una simple limpiadora.

Miércoles 28 de abril

'Sexify' - Temporada 1 (Netflix)

Mientras crean una innovadora aplicación de sexo, una joven y sus amigas exploran el mundo de la intimidad y se descubren a sí mismas en el proceso. Bajo la dirección de Kalina Alabrudzinska y Piotr Domalewski, Netflix pretende encontrar en Sexify la respuesta polaca a uno de sus mayores éxitos: Sex Education.

Jueves 29 de abril

'El cuento de la criada' - Temporada 4 (HBO)

Tráiler - 'El cuento de la criada' T4 - Hulu

Después del épico final de la tercera temporada de El cuento de la criada, June se fuga y empieza una vida en las sombras. La sacrificada madre se convertirá en la líder de la Resistencia en los nuevos episodios, mientras evita ser capturada. Gilead estará sumido en el caos con diferentes frentes intentando hacerse con el control del estado. Mckenna Grace (La maldición de Hill House) se incorpora a la serie interpretando a una inteligente esposa adolescente de un comandante mucho mayor que ella. En los nuevos episodios Sam Jaeger pasará a forma parte del reparto regular de la producción con su papel de Mark Tuello, el operativo del gobierno de los Estados Unidos de América con el que Serena se encuentra en Canadá. Zawe Ahston interpretará a la nueva novia de Moira, mientras que Reed Bierney dará vida a alguien del entorno de Gilead.

'La apariencia de las cosas' - Película (Netflix)

Después de mudarse a una antigua aldea ubicada en el valle del Hudson, una pareja de Manhattan descubre que su matrimonio está impregnado de una oscuridad siniestra capaz de rivalizar con la turbia historia de su nuevo hogar. Basada en la aclamada novela de Elizabeth Brundage. Los directores y guionistas Shari Springer Berman y Robert Pulcini, responsables de la película de culto American Splendor, dirigen a Amanda Seyfried (en su primer estreno desde su nominación al Oscar por Mank), James Norton (Mujercitas), Karen Allen (En busca del arca perdida), F. Murray Abraham (ganador del Oscar por Amadeus), Natalia Dyer (Stranger Things) y Rhea Seehorn (Better Call Saul) en un thriller con elementos sobrenaturales.

'Rocco' - Temporada 1 (XTRM)

Llega a España la serie italiana que triunfó en Italia y Alemania. Michele Soavi, actor, director, guionista y productor italiano, es el creador de una serie inspirada en las novelas de crímenes de Antonio Manzini. Rocco es un subcomisario de la policía estatal de corte pedante, sarcástico, maleducado y cínico. Sus métodos rozan lo ilegal. Después de perder a su mujer, y desterrado a la fría ciudad de Aosta, en los Alpes, deberá enfrentarse a sus demonios en soledad, mientras investiga las peores desgracias humanas que han amenazado la localidad.

Viernes 30 de abril

'Nomadland' - Película (Disney+)

El Español te ofrece en exclusiva un clip de 'Nomadland', la gran favorita en los Oscar Cultura

Una mujer, después de perderlo todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el Oeste americano viviendo como una nómada en una caravana. Tras el colapso económico que afectó también a su ciudad en la zona rural de Nevada, Fern toma su camioneta y se pone en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional, como nómada moderna. La película de Chloé Zhao y Frances McDormand llega a Disney+ cinco semanas después de su estreno en salas en España y con la vitola de ser una de las grandes cumbres del cine del último año. Nomadland es, entre otros muchos reconocimientos históricos, la primera película que consigue imponerse en los Festivales de Toronto y Venecia, las dos citas más prestigiosas del calendario festivales en el segundo semestre del año.

'La costa de los mosquitos' - Miniserie (Apple TV+)

Apple TV+ estrena los dos primeros episodios de la miniserie que recupera en formato de miniserie La costa de los mosquitos, una novela de éxito de Paul Theroux que ya fue adaptada al cine en 1986 por el australiano Peter Weir y con Harrison Ford en el papel del antihéroe protagonista. Curiosamente, en la nueva versión será Justin Theroux, sobrino del autor del material original, el que da vida a un inventor idealista, radical y brillante que huye del gobierno de Estados Unidos con la esperanza de montar junto a su familia una utopía allá donde no pueden encontrarles. Melissa George, Logan Polish y Gabriel Bateman completan la familia protagonista en una producción que ha sido coordinada por el prestigioso novelista Neil Cross. Rupert Wyatt (El origen del planeta de los simios) dirige los dos primeros episodios de la lujosa producción de Apple.

'El inocente' - Miniserie (Netflix)

Featurette - 'El inocente' - Netflix

Mario Casas regresa a la televisión después del fracaso de Instinto en Movistar+. El actor gallego vuelve a colaborar con Netflix, para la que protagonizó dos películas en 2020: Hogar y El practicante. El inocente es el primer proyecto televisivo del ganador del Goya por No matarás para el servicio de streaming y la primera serie de Oriol Paulo, maestro del thriller español gracias a títulos como Contratiempo, Durante la tormenta y Los ojos de Julia.

Una noche hace nueve años, Mateo (Mario Casas) se vio involucrado en una pelea y accidentalmente terminó convirtiéndose en un homicida. Ahora, nueve años después, intenta empezar de cero con Olivia (Aura Garrido), su esposa. Una inexplicable llamada desde el móvil de Olivia mientras ella está de viaje desconcierta a Mateo, que comenzará una frenética carrera por descubrir la verdad. Su inocencia será cuestionada de nuevo, esta vez por Lorena (Alexandra Jiménez), una inspectora de policía investigando un caso de suicidio. José Coronado, Martina Gusmán, Gonzalo de Castro, Ana de Wagener y Susi Sánchez también aparecerán en la adaptación de la novela de Harlan Coben.

'Los Mitchell contra las máquinas' - Película (Netflix)

Phil Lord y Chris Miller, responsables de Spider-Man: Un nuevo universo y La LEGO Película, producen la nueva comedia de animación de Netflix. Los Mitchell contra las máquinas es una comedia animada de acción sobre una familia corriente que se enfrenta al mayor reto de su historia: salvar al mundo del apocalipsis robótico. La producción original de Sony (bautizada inicialmente como Conectados) fue adquirida por la compañía de streaming tras la crisis de los cines por culpa del coronavirus.

'Sin remordimientos' - Película (Amazon Prime Video)

'Sin Remordimientos' - Tráiler Oficial | Prime Video España

Sin Remordimientos cuenta la historia de orígenes del héroe John Clark, uno de los personajes más populares del universo de Jack Ryan, el héroe creado por Tom Clancy que ya tiene su propia serie en Amazon Prime Video con John Krasinski como protagonista. En su spin-off cinematográfico, Michael B. Jordan (Creed) da vida a un marine de los Navy Seal que descubre una conspiración internacional mientras busca hacer justicia por el asesinato de su mujer embarazada.

Uniendo fuerzas con una compañera de los Navy SEAL (Jodie Turner-Smith, Queen & Slim) y con un extraño agente de la CIA (Jamie Bell, Billy Elliot), la misión de Kelly destapará de manera involuntaria un complot encubierto que amenaza con llevar a Estados Unidos y a Rusia a la guerra. La película está dirigida por Stefano Sollima (Sicario: El día del soldado), a partir de un guion de Taylor Sheridan (nominado al Oscar por Comanchería) y el desconocido Will Staples. Inicialmente, la adaptación de John Clancy iba a estrenarse directamente en cines a través de Paramount, pero el estudio vendió la película a Amazon ante la crisis de los cines y el coronavirus.

'Chichipatos' - Temporada 2 (Netflix)

A un mago de fiestas infantiles todo le sale mal, hasta que un día logra hacer algo extraordinario: desaparecer un hombre. El único problema es que no sabe cómo traerlo de vuelta ni sabe que es uno de los hombres más buscados por la policía. Segunda temporada de la serie colombiana de Netflix creada por Dago García y protagonizada por Antonio Sanint.

'Eres lo peor' - Serie completa (Disney+)

Disney+ incorpora a su catálogo las cinco temporadas de esta comedia centrada en la historia de Jimmy Shive-Overly (Chris Geere), un escritor británico bastante egoísta e insensible que justifica su comportamiento inadecuado diciendo que "él dice las cosas como son", y la de Gretchen Cutler (Aya Cash), la mánager de un grupo de música rap con hábitos autodestructivos. Los dos se conocen en una boda y descubren que no tienen nada en común, salvo por el hecho de que ambos poseen personalidades tóxicas, a pesar de lo que inician una relación.

Sábado 1 de mayo

'The Commons: Última esperanza' - Minserie (AXN Now)

Joan Froggat en 'The Commons'. AXN Now

Desde Australia llega la nueva miniserie protagonizada por Joanne Froggatt, ganadora del Globo de Oro por interpretar a la sufrida Anna en Downton Abbey. En un futuro no muy lejano, en un mundo avanzado tecnológicamente y sin embargo varios pasos atrás desde el punto de vista ecológico, la doctora Eadie está desesperada por ser madre. Eadie se adentra en un aterrador escenario en el que la ciencia esconde un lado oscuro, con el robo de propiedad intelectual, y en un mundo multimillonario de desastroso capitalismo. Solo su tan deseado embarazo y la perspectiva de proteger a su tribu, le llevarán a una tercera vía, un punto en el que reconocer que la salvación llegará únicamente si conectamos de nuevo con la humanidad.

Domingo 2 de mayo

'The Girlfriend Experience' - Temporada 3

La tercera temporada de la serie inspirada en la película homónima de Steven Soderbergh (Traffic, Erin Brockovich) llega a Starzplay. La protagonista de esta nueva entrega, que llega cuatro años después de la segunda entrega, es Julia Goldani Telles (The Affair). La actriz interpreta a Iris, una estudiante de neurociencia interesada en la industria tecnológica, que empieza a explorar el mundo transaccional de The Girlfriend Experience y se da cuenta de que las sesiones con sus clientes le proporcionan una ventaja en el mundo de la tecnología, y viceversa. En ese momento empieza a preguntarse si sus acciones están impulsadas por el libre albedrío o no y se adentra en un complejo camino de autodescubrimiento.

