5 recomendaciones de películas para ver este fin de semana: en Netflix, Filmin, Amazon, HBO y Movistar+

Cada fin de semana rebuscamos entre los catálogos de todas las plataformas de streaming para recomendarte cinco películas que tienes que ver. Estas son nuestras seleccionadas para el fin de semana del 23 al 25 de abril, donde seleccionamos un título de estreno y cuatro películas relacionadas con los Oscar como antesala de la 93 edición de los premios de la Academia que tendrúa lugar mañana. Una de animación ganadora de la estatuilla, un documental premiado, una que fue nombrada la mejor del año y otra que mereció mejor suerte de la que tuvo finalmente. Podéis encontrar todos los títulos en Netflix, Movistar+, Amazon Prime Video, HBO y Filmin.

El estreno que no te puedes perder: 'Ammonite' (Movistar+)

De qué va

Ammonite narra la historia de amor en la Inglaterra de 1840 entre la paleontóloga Mary Anning y Charlotte Murchinson, una mujer casada. En la conservadora sociedad británica del siglo XIX, la aclamada pero desconocida buscadora de fósiles Mary Anning trabaja sola en el sur del país. Cuando toda su fama ya ha pasado, se dedica a vender fósiles a los turistas para salir adelante, hasta que un visitante rico quiere que Mary cuide a su mujer. La relación entre ambas se irá desarrollando y tomará un camino inesperado.

Por qué debes verla

Ammonite no está a la altura de la anterior película de Francis Lee (Tierra de Dios), pero no podemos negarnos ante la tentación de ver la primera colaboración de Kate Winset y Saoirse Ronan, dos de las actrices más brillantes de sus respectivas generaciones. Coincidiendo en el tiempo con su regreso a la televisión en la estupenda Mare of Easttown, Winslet vuelve a demostrar el porqué de sus estatus con una interpretación que depende más de sus gestos y miradas que de los contados diálogos de un personaje atípico que antepone su profesión y su relación consigo misma a cualquier cosa que pueda surgir en su camino.

Inevitablemente, Ammonite recuerda demasiado a Retrato de una mujer en llamas en su historia de amor, ambientación y entorno, destacando sobre todo en el estudio del personaje que hace de esa pionera llamada Mary Anning.

Una ganadora del Oscar a la mejor película: 'Los mejores años de nuestra vida' (Filmin)

'Los mejores años de nuestras vidas'. Filmin

De qué va

La Segunda Guerra Mundial acaba de llegar a su fin. Fred Derry, Homer Parrish y Al Stephenson se conocen en el vuelo que les lleva de regreso a casa, en la ciudad de Boone City. Fred es un capitán condecorado por las Fuerzas Aéreas. Homer sufre una grave mutilación después de perder las dos manos durante su servicio en la Marina y en su lugar tiene prótesis mecánicas con forma de garfio. Al luchó como sargento en el frente del Pacífico. Los tres hombres, que simpatizan entre sí, se separan para regresar a sus vidas anteriores a la guerra.

Por qué debes verla

Son muchas las películas que retratan los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pero William Wyler (el único cineasta que ganó tres veces el Oscar a la mejor película del año, completando el triplete con Ben-Hur y La señora Miniver) fue más allá: la trágica y conmovedora Los mejores años de nuestra vida tomó como referencia la novela de MacKinlay Kantor para contarnos qué es lo que pasa después del trauma. El drama, tan realista y honesto que no parece una película de Hollywood, mete el dedo en la llaga y plantea cuestiones tan dolorosas como necesarias.

Según Billy Wilder, esta es la película mejor dirigida de la historia del cine. Si él lo dice, habrá que escuchar. Roger Ebert, el primer crítico cinematográfico en ganar el Pulitzer, la revisó sesenta años después de su estreno, destacando cómo “resulta sorprendentemente moderna: esbelta, directa, hablando sobre temas que Hollywood en esa época evitaba deliberadamente”.

Si el cuerpo te pide otro tipo de historia, Filmin tiene hasta 35 títulos ganadores del Oscar a la mejor película. Cualquiera de ellos es una buena opción, pero nosotros sentimos debilidad por El silencio de los corderos, Annie Hall, El apartamento, West Side Story o El golpe.

Una película que mereció mejor suerte en los Oscar: 'El irlandés' (Netflix)

El estreno del viernes 'El irlandés'

De qué va

Frank Sheeran fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial, estafador y sicario que trabajó con algunas de las figuras más destacadas del siglo XX. El irlandés es la crónica de uno de los grandes misterios sin resolver del país: la desaparición del legendario sindicalista Jimmy Hoffa. Un gran viaje por los turbios entresijos del crimen organizado; sus mecanismos internos, sus rivalidades y su conexión con la política. Adaptación del libro I Heard You Paint Houses, de Charles Brandt.

Por qué debes verla

Netflix sacó la chequera para hacer feliz a Martin Scorsese y a los millones de seguidores del cine del genial director de Uno de los nuestros, Taxi Driver e Infiltrados. Con El irlandés, el neoyorquino puso el broche de oro a su carrera y a un género, las historias de mafiosos, que no se entendería sin las aportaciones del director. Y no es una forma de hablar. Las tres horas y media de duración se convirtieron comprensible pero injustamente en un meme de internet, pero nada sobraba en una épica historia donde el paso del tiempo era una parte integral del relato. Tener al frente a tres titanes de la interpretación como Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

Su dolorosa derrota en los premios de la Academia (perdiendo las diez candidaturas a las que optaba y con De Niro quedándose fuera de las nominaciones) fue un desafortunado fin de fiesta que resistirá el paso del tiempo y que resultaba un auténtico triunfo en dos frentes: el intento de Netflix de granjearse el respeto de la industria y la perseverancia de Scorsese de llevar a buen puerto un proyecto con el que estaba obsesionado desde hace décadas.

Una película de animación: 'Shrek' (Netflix, Prime Video y HBO)

'Shrek' fue la primera ganadora del Oscar a la mejor película de animación. Dreamworks

De qué va

Hace mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga, vivía un feroz ogro llamado Shrek. De repente, un día, su soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentes personajes. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo lobo en su cama, tres cerditos sin hogar y otros seres que han sido deportados de su tierra por el malvado Lord Farquaad. Para salvar su territorio, Shrek hace un pacto con Farquaad y emprende viaje para conseguir que la bella princesa Fiona acceda a ser la novia del Lord. En tan importante misión le acompaña un divertido burro, dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek: todo, menos guardar silencio.

Por qué debes verla

Hace veinte años la Academia de Hollywood decidió que había llegado el momento de reconocer con su propia categoría al cine de animación. La primera ganadora de un Oscar que siente debilidad por la marca Pixar fue Shrek, la obra maestra de Dreamworks Animation Studios, inicio de la saga animada más taquillera de la historia del cine y verdugo de la también estupenda Monstruos S.A. en la terna de nominadas. La película de Andrew Adamson y Vicky Jenson se inspiró en una novela de William Steig para crear un subversivo clásico instantáneo que retorcía y parodiaba todos los clichés de los cuentos de hadas.

El hilarante humor de la propuesta, los conflictos del personajes y hasta la cuidada selección musical funcionaban a la perfección, dando pie a una fórmula irresistible para todos los públicos. Literalmente. Desde un niño hasta un anciano, nadie fue capaz de irresistirte a las aventuras de Shrek, Fiona y Asno. 20 años después de su estreno, la película sigue funcionando como un reloj suizo.

Una documental nominado al Oscar: 'Time' (Prime Video)

De qué va

Fox Rich es una emprendedora, escritora y madre de seis hijos que ha pasado los últimos 21 años de su vida luchando para que su marido Rob, que actualmente cumple una sentencia de 60 años por un crimen que ambos cometieron, salga de la cárcel. Rich hace todo lo posible para que su historia sea conocida por los medios y por el pueblo. Sin embargo, son sus hijos los encargados de aclarar lo duro que es crecer sin la presencia de su padre. Ayudados por una serie de vídeos caseros, la familia narra una tragedia repleta de dolor, donde aún cabe la esperanza de volverse a reunir.

Por qué debes verla

Hasta 13 premios de la crítica estadounidense (incluyendo los premios de las dos asociaciones más importantes, Los Ángeles y Nueva York) han reconocido esta joya de Garrett Bradley como el mejor documental del año. En un año de revueltas sociales en Estados Unidos marcadas por el movimiento Black Lives Matter, la historia de esta matriarca que lleva 20 años luchando por sacar de la cárcel a su marido es particularmente resonante.

Bradley tomó las grabaciones que había hecho la familia Rich con el fin de que el patriarca no se perdiera el crecimiento de sus hijos y lo convirtió en un sencillo pero impactante testimonio de la discriminación institucional contra la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Resulta difícil de entender que un documental tan actual y relevante vaya a acabar perdiendo el Oscar ante Lo que el pulpo me enseñó, la gran favorita para hacerse con la estatuilla dorada mañana.

También te puede interesar...

• 'Capone', la clase magistral de Tom Hardy de cómo sobreactuar en cada plano

• 'De amor y monstruos', simpática y familiar vuelta de tuerca a 'Bienvenidos a Zombieland'

• David contra Goliat: los directores de la irlandesa 'Wolfwalkers' sueñan con quitarle el Oscar a Pixar