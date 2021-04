‘Master of None’, la comedia de Aziz Ansari, volverá a Netflix en mayo con su tercera temporada

Por fin. Netflix acaba de confirmar que Master of None estrenará su tercera temporada en algún momento del mes de mayo. La plataforma de streaming no ha confirmado todavía el día de su esperado regreso tras cuatro años de parón, pero su llegada el mes que viene garantiza su presencia en los próximos Emmy. En sus dos primeras temporadas la serie ganó el premio a mejor guion y estuvo nominada en el de mejor serie, perdiendo en ambas ocasiones ante Veep.

Master of None es la costumbrista historia de Dev, un actor en la treintena que vive en Nueva York y que todavía no tiene demasiado claro qué quiere hacer con su vida. Cada episodio gira en torno a algún aspecto de su vida, como su experiencia como inmigrante, la difícil situación de las personas mayores o cómo encontrar el mejor restaurante italiano. Se desconoce el número de episodios y la trama de su tercera temporada.

Desde el adiós temporal de Master of None, su creador ha participado en el reencuentro pandémico de Parks & Recreation, cuatro episodios como doblador en Bob's Burgers, un especial de humor para Netflix (Right Now) y la serie documental gastronómica Ugly Delicious.

La tercera temporada de 'Master of None' se verá en mayo en Netflix.

