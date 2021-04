Las 10 mejores series y películas true crime que puedes ver en streaming

Los documentales que exploran casos criminales reales -el género denominado true crime-, están viviendo una edad dorada desde hace ya casi una década. Desde el éxito de The Jinx en HBO, todos los canales y plataformas han aprovechado el interés del público por este formato recuperando casos muy mediáticos y otros totalmente desconocidos. También en España, donde se han estrenado varios y hay otros tantos en desarrollo.

El fenómeno ha sido tal, que uno de sus exponentes más destacados, O.J.: Made in America, ganó en el mismo año el premio Óscar y también el Emmy en sus respectivas categorías. Este título y The Staircase no aparecen en esta lista porque actualmente no están disponibles bajo demanda, pero la actualizaremos cuando cambie la situación. No están todos los que son, pero sí son todos los que están, os dejamos con los mejores true crime que podemos ver en las plataformas bajo demanda de nuestro país.

10. 'Wormwood' (Netflix)

'Wormwood'. Netflix

Serie de seis episodios dirigida por Errol Morris, ganador del Óscar en 2003 con The Fog of War y responsable de The Thin Blue Line (1988), película documental considerada como la obra seminal del true crime tal como lo conocemos hoy.

Se centra en la historia de Frank Olson, un científico de la CIA que murió en extrañas circunstancias en 1953 mientras realizaba una investigación sobre guerras biológicas. A partir de conversaciones con el hijo de Olson, documentos oficiales y testimonios de implicados Morris reconstruye el relato, para el que no dispone de imágenes de archivo, pero hace recreaciones, para las que cuenta con actores como Peter Sarsgaard (The Looming Tower), Molly Parker (House of Cards) o Jimmi Simpson (Westworld).

9. 'Seduced: Inside the NXIVM Cult' (Starzplay)

Tráiler - 'Seduced: Inside the NXIVM Cult' - Starzplay

NXIVM, la popular organización de autoayuda en Estados Unidos que resultó ser una secta, fue el centro de la serie documental The Vow de HBO. En Seduced, se pone el foco en India Oxenberg, una de las víctimas, mientras intenta reconstruir la relación con su madre y dar sentido a su experiencia, examinando su propia responsabilidad y también el abuso al que fue sometida por Keith Raniere, el líder de la organización. Esta serie cuenta con los testimonios de otras mujeres que fueron presa de NXIVM y expertos en sectas, terapeutas de culto y desprogramadores.

8. 'Amanda Knox' (Netflix)

'Amanda Knox' (Netflix) Netflix

¿Psicópata de sangre fría capaz de asesinar brutalmente a su compañera de piso o una inocente estudiante de intercambio atrapada en una pesadilla? Amanda Knox es una joven estadounidense que estuvo en una prisión italiana durante cuatro años por el asesinato de Meredith Kercher, su compañera de piso mientras estudiaba en Perugia. Esta película documental reconstruye los hechos y hace una crónica de la investigación y los procesos judiciales, en los que desempeñó un papel muy importante la cobertura que se le dio en los medios al caso.

7. 'El Palmar de Troya' (Movistar+)

Los niños del Palmar de Troya

La producción repasa cuarenta años de historia, desde el momento en el que cuatro niñas afirmaron haber visto a la Virgen hasta la actualidad, a través de imágenes de archivo inéditas, recreaciones y los testimonios de personas que formaron parte de la Iglesia Palmariana, que a pesar de los escándalos sigue contando con devotos en todo el mundo. Dirigida por Israel del Santo, esta miniserie documental ha sido calificada por muchos como la Wild Wild Country española. Y razones no faltan, porque tiene todos sus elementos y giros.

6. 'Lorena' (Amazon Prime Video)

'Lorena'. Amazon Prime Video

Como ha ocurrido en España este año con Nevenka, la serie documental Lorena nos permite revisar desde otra perspectiva, y a través de su protagonista, el caso de Lorena Bobbit (ahora Lorena Gallo), conocida en los años 90 conocida como la mujer que le cortó el pene a su marido. Lorena señala la desprotección legal en la que se encontraban las mujeres y a los medios de comunicación, a los que les pareció más importante John Bobbitt que la mujer de la que abusaba regularmente, una joven inmigrante latinoamericana de 22 años, que fue objeto de todo tipo de comentarios racistas y misóginos que la convirtieron en una broma recurrente.

5. 'Making a Murderer' (Netflix)

'Making a Murderer'. Netflix

Un año después del éxito de The Jinx llegó a Netflix el primero de los muchos true crime que vinieron después. En 10 episodios, Making a Murderer explora la historia de Steven Avery, un hombre que pasó 18 años en prisión por la agresión sexual e intento de asesinato de Penny Beerntsen, crímenes de los fue exonerado en 2003. Dos años después, fue detenido por el asesinato de Teresa Halbach, una fotógrafa local, y condenado en 2007. La serie pone el foco especialmente en la manipulación por parte de la policía del sobrino de Avery, Brendan Dassey, quien también fue acusado del asesinato.

4. 'The Lady and The Dale' (HBO)

Tráiler - 'The Lady and The Dale' - HBO

Elizabeth Carmichael fue la visionaria fundadora de la 20th Century Motor Car Company, una empresa con la que se abrió paso en un mundo empresarial dominado por hombres con un producto que, sobre el papel, podría revolucionar el mercado. La serie cuenta esto y también su historia personal, la cual cubre varias décadas, en las que se incluye un pasado delictivo caótico y el complejo retrato de una persona transgénero, en un momento en el que la sociedad no disponía de herramientas, lenguaje ni conciencia de la realidad trans.

3. 'Wild Wild Country' (Netflix)

'Wild Wild Country'. Netflix

Esta serie estrenada en el Festival de Sundance sigue al polémico gurú Bhagwan Shree Rajneesh (Osho), su asistente personal Ma Anand Sheela y su comunidad de seguidores en la comunidad Rajneeshpuram, localizada en el Condado de Wasco, Oregón. Allí levantaron una ciudad utópica en pleno desierto, provocando un conflicto con los rancheros de la zona. Allí se produjeron el primer ataque bioterrorista de la historia en Estados Unidos, el mayor caso de escuchas ilegales y el hallazgo de la mayor colección de Rolls Royce del mundo. En seis capítulos, en los que se cuenta con valioso material de archivo, descubrimos un episodio olvidado de la historia cultural estadounidense; un relato épico lleno de giros que son imposibles de creer.

2. 'The Jinx' (HBO)

Tráiler - 'The Jinx' - HBO España

Robert Durst, miembro de una poderosa y acaudalada familia de Nueva York, fue sospechoso de la desaparición de su primera mujer en 1982, de la muerte de su amiga, (Susan Berman) en 2000, y fue juzgado, y absuelto, por el asesinato y descuartizamiento de un vecino suyo en Texas, en 2003.

Como admirador de la película All Good Things, inspirada en su vida, Durst accedió a sentarse a hablar con su director, Andrew Jarecki. En seis episodios se reconstruyen estos hechos y escuchamos sus testimonios ante la cámara, momentos que nos dejan escenas profundamente incómodas y uno de los cliffhangers más emocionantes del siglo XXI.

1. 'El impostor' (Filmin)

Tráiler - 'El impostor'

Nicholas Barclay, de 13 años, desapareció de su hogar en San Antonio (Texas). Tres años después, la familia recibe una llamada en la que les informan que su hijo ha sido encontrado en España. El joven afirma no recordar nada debido a un trauma, no se parece al niño desparecido y tiene 10 años más, pero al verlo, su supuesta familia no lo rechaza. Es un apasionante true crime en clave de thriller que cuesta creer que sea un caso real.

También te puede interesar...

• Las 10 mejores películas que puedes ver en HBO España

• Las 10 mejores películas originales de Netflix hasta la fecha