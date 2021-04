'Soul' y 'Wolfwalkers' se reparten la gloria en los premios Annie, los Oscar del cine de animación

Hay partido en la categoría de mejor película de animación en los Oscar que se anunciarán en la madrugada del domingo al lunes 26 de enero. El pasado fin de semana se entregaron los premios Annie, los premios especializados del cine de animación en la industria del cine. Soul, con 7 premios incluyendo mejor película, y Wolfwalkers, con 5 galardones y el de mejor dirección para Tomm Moore y Ross Stewart, fueron las grandes protagonistas de la noche. En los premios de televisión la gran ganadora fue Hilda, la serie de Netflix en la que una valiente niña de pelo azul viaja desde su casa, en un mundo mágico con elfos y gigantes, a la ciudad de Trolberg, donde conocerá nuevos amigos y criaturas.

La española María Pareja fue una de las ganadoras en la 48.ª edición de los Annie. La animadora madrileña ganó el premio al mejor diseño de producción de una película por su trabajo en Wolfwalkers, la fábula ecologista de Cartoon Saloon que ha enamorado a críticos, festivales y cinéfilos desde su estreno en festivales y Apple TV+ el pasado otoño. The Mandalorian, por su parte, fue reconocida por la inclusión en su serie de personajes de animación en un entorno de acción real.

A continuación, los ganadores de los premios Annie y las plataformas dónde puedes encontrarlos:

Mejor película: Soul (Disney+)

Mejor película independiente: Wolfwalkers (Apple TV+)

Mejor animación de personajes para una película: Michal Makarewicz por Soul (Disney+)

Mejores efectos visuales para una película: Soul (Disney+)

Mejor dirección de una película: Tomm Moore & Ross Stewart por Wolfwalkers (Apple TV+)

Mejor guion para una película: Pete Docter, Mike Jones &, Kemp Powers por Soul (Disney+)

Mejor montaje para una película: Kevin Nolting, Gregory Amundson, Robert Grahamjones y Amera Rizk por Soul (Disney+)

Mejor diseño de personajes para una película: Federico Pirovano por Wolfwalkers (Apple TV+)

Mejor diseño de producción para una película: María Pareja, Ross Stewart y Tomm Moore por Wolfwalkers (Apple TV+)

Mejor música para una película: Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste por Soul (Disney+)

Mejor doblaje para una película: Eva Whittaker (Mebh Óg MacTíre) por Wolfwalkers (Apple TV+)

Mejor storyboard para una película: Soul (Disney+)

Mejor contenido para televisión general: Primal (HBO)

Mejores efectos visuales para televisión: Jurassic World: Campamento Cretácico (Netflix)

Mejor animación de personajes 'live action': The Mandalorian (Disney+)

Mejor animación de personajes para TV: Hilda (Netflix)

Mejor animación de personajes para un videojuego: Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Mejor diseño de personajes para TV: Amphibia (Disney+ y Movistar+)

Mejor dirección para televisión: Primal (HBO)

Mejor música para televisión: Star Wars: The Clone Wars (Disney+)

Mejor diseño de producción para televisión: Shooom's Odyssey (Filmin)

Mejor storyboard para televisión: Looney Tunes Cartoons

Mejor doblaje para televisión: Tales of Arcadia: Wizards

Mejor guion para televisión: Big Mouth (Netflix)

Mejor montaje para televisión: Hilda (Netfix)

Mejor contenido para televisión preescolar: Las aventuras de Paddington (Nick Jr.)

Mejor contenido para televisión infantil: Hilda (Netflix)

Mejor producción especial: El caracol y la ballena (Amazon Prime Video, Movistar+)

Mejor cortometraje: Souvenir Souvenir

Mejor contenido patrocinado: There's a Monster in My Kitchen

