‘Now and Then’: la primera serie española de Apple TV+ será un thriller de Bambú y el creador de 'Homeland'

Apple TV+ se estrena en la producción española. Un año y medio después de llegar a nuestro país, la plataforma de streaming abrirá fuego con Now and Then, una producción internacional de Bambú Producciones que se rodará inglés y español. Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira, las vacas sagradas de la productora de Velvet, Las chicas del cable y Gran Hotel, serán sus creadores. El israelí Gideon Raff (El Espía y Prisoners of War, la serie que inspiró Homeland) será el productor ejecutivo y dirigirá los dos primeros episodios.

Ambientada en Miami y con un reparto íntegramente hispano que todavía no ha sido anunciado, la serie promete ser un thriller de múltiples capas que explora las diferencias entre las aspiraciones juveniles y la realidad de la edad adulta. Las vidas de un grupo de amigos de la universidad cambian para siempre cuando uno de ellos muere después de un fin de semana de fiesta. Ahora, veinte años después, los cinco restantes se reúnen a regañadientes por una amenaza que pone en riesgo sus mundos aparentemente perfectos.

Gideon Raff es un aclamado director, productor y guionista de éxito internacional gracias a la miniserie El espía, con Sacha Baron Cohen, y Prisoners of War. Gracias a su remake, Homeland, se llevó dos Emmy como productor. Campos y Fernández-Valdés compartirán las labores de showrunner en Now and Then. Bambú tiene pendiente de estreno Un asunto privado, su primera serie para Amazon Prime Video, otra plataforma de un gigante que también está dando sus primeros pasos en la producción nacional.

Además de proyectos que les permitirá incorporar a su plataforma a superestrellas como Natalie Portman y Lupita Nyong’o, Julianne Moore, Brie Larson, Tom Holland, Anne Hathway y Jared Leto, Apple TV+ se ha propuesto que las coproducciones internacionales de marcado acento latino sean una de las prioridades en su apuesta de producción de contenidos originales. Echo 3 será un thriller de acción ambientado entre Sudamérica y Estados Unidos y Acapulco será una comedia de media hora en español e inglés protagonizada por Eugenio Derbez, mientras que el oscarizado Alfonso Cuarón tiene un contrato para desarrollar proyectos de televisión exclusivamente para la compañía.

