Los estrenos de series y películas que llegan esta semana a plataformas de streaming y canales (19-25 abril)

Abril sigue sin dar descanso. En su tercera semana llegan un gran número de estrenos de series, películas y documentales a las plataformas de streaming y canales. Hay propuestas para todo tipo de espectadores, pero una de las más llamativas es el regreso a la televisión de Kate Winslet, que protagoniza una de las miniseries que dará que hablar este año. Como la lista es larga, como siempre, en SERIES & MÁS os la resumimos y ordenamos en este calendario semanal imprescindible para no saltarnos ni un sólo estreno. Estas son todas las propuestas de estreno que podréis ver la semana del 19 al 25 de abril.

Lunes 19 de abril

'Mare of Easttowon' - Miniserie (HBO)

'Mare of Easttown'

Esta serie limitada está protagonizada por Winslet en el papel de Mare Sheehan, una detective de un pequeño pueblo de Pensilvania que investiga un asesinato local mientras la vida se desmorona a su alrededor. Mare of Easttown es una exploración del lado oscuro de una comunidad unida y una revisión de cómo la familia y las tragedias del pasado pueden definir nuestro presente.

'Missions' - Temporada 1 (SyFy)

Missions es una serie de ciencia ficción francesa que se estrenó en 2017. Es una historia cerrada de dos temporadas y ambientada en un futuro cercano, en el que un multimillonario suizo finanza una misión a Marte. Lo que no saben sus tripulantes es que no son los primeros en pisar el planeta rojo y que no van en calidad de misión de reconocimiento.

'Ammonite' - Película (Movistar+)

Una de las películas que parecía que iba a estar en todos los premios del año, y que incluso estaba seleccionada para el festival de Cannes que tuvo que cancelarse, y que finalmente llega de forma inédita a Movistar+ sin pasar por las salas. Un drama de época sobre la relación sentimental entre dos mujeres a las que dan vida Kate Winslet y Saoirse Ronan.

Martes 20 de abril

'El padrino de Harlem' - Temporada 2 (HBO)

'El padrino de Harlem'

En esta nueva temporada encontramos a Bumpy Johnson luchando contra las familias criminales de Nueva York por el control de la lucrativa y asesina "French Connection", el oleoducto de heroína que va de Marsella al puerto de Nueva York. Con un sindicato de distribución que incluye a jefes criminales negros de otras ciudades importantes de Estados Unidos, Bumpy sigue el ejemplo del mensaje de su amigo Malcolm X sobre el nacionalismo económico negro.

'La caza de un asesino' - Temporada 1 (Filmin)

El asesinato de una niña de 10 años en 1989, uno de los crímenes más recordados de Suecia, quedó sin resolver durante años, hasta que una prueba de ADN encerró al asesino entre rejas en 2004. Esta es la historia de aquel suceso, y de los policías que jamás perdieron la esperanza de que el culpable acabara frente a la justicia.

'Vis a Vis: El Oasis' - Temporada final (Netflix)

El final definitivo de Vis a Vis llega a Netflix. La marea amarilla consiguió que la serie continuara en Fox, que dio un cierre que continuaba la serie donde terminaron las anteriores temporadas, con Zulema y Macarena juntas dando un golpe.

Miércoles 21

'Zero' - Temporada 1 (Netflix)

Un joven italiano de origen africano descubre que tiene el poder de volverse invisible, pero se verá arrastrado al plan de un criminal de poca monta que quiere dominar el barrio, en los suburbios de Milán.

Jueves 22

'Polizón' - Película (Netflix)

La tripulación de una nave espacial que se dirige a Marte descubre inesperadamente la presencia de un polizón a bordo que provoca accidentalmente daños graves en los sistemas de soporte vital de la nave. Sin combustible para regresar a la Tierra y sin medios suficientes para sobrevivir mucho tiempo a la deriva, los tripulantes deciden "acabar" con la presencia del intruso a cualquier precio. Sólo una investigadora médica que viaja con ellos se opone a una decisión que traerá consecuencias funestas para sus tripulantes.

'En busca de Sheela' - Película documental (Netflix)

Los fans de Wild Wild Country están de enhorabuena, porque Sheela vuelve en una película documental sobre la famosa exportavoz de la comuna de Rajneesh y su regreso a la India, décadas después, para conceder entrevistas.

'Palomares: días de playa y plutonio' - Serie documental (Movistar+)

palomares

El 17 de enero de 1966, 4 bombas nucleares con 75 veces la capacidad atómica de las de Hiroshima cayeron sobre un pequeño pueblo de Almería. 55 años después, Palomares reconstruye por primera vez, en clave de thriller, lo que sucedió en aquellos días en los que el destino de la humanidad se libró aquí, en España. Gracias a documentos y materiales recientemente desclasificados y cientos de imágenes y fotografías inéditas, descubriremos la verdad, sin censura, y reviviremos el famoso baño de Fraga.

Viernes 23

'Sombra y hueso' - Temporada 1 (Netflix)

Sombra y hueso se basa en la colección de novelas Grishaverse, de Leigh Bardugo, todo un bestseller mundial, ambientada en un mundo asolado por la guerra donde la huérfana y soldado raso Alina Starkov acaba de desencadenar un poder extraordinario que podría ser la clave para liberar a su país. Ante el acecho de la monstruosa amenaza de la Sombra, Alina es arrancada de su entorno familiar para entrenarse y formar parte de los Grisha, un ejército de élite integrado por soldados mágicos.

'Motherland' - Temporada 1 (Cosmo)

Los protagonistas de Motherland, son un grupo de padres y madres de clase media, con todas sus frustraciones, traumas y conflictos, que tratan de sobrevivir a las dificultades que plantea la educación de los hijos en una sociedad donde reina el caos y la hipercompetitividad; donde el equilibrio trabajo-familia-cuidado personal es prácticamente un sueño. La serie destaca por una puesta en escena hilarante, mordaz y con el más puro sentido del humor británico.

'Cryptid' - Temporada 1 (Dark)

'Cryptid'.

Ubicada en una pequeña ciudad sueca donde comienza a desarrollarse una cadena de eventos horribles e inexplicables, Cryptid sigue a un grupo de estudiantes de secundaria que tienen que enfrentar sus miedos para superar una fuerza sobrenatural. Cargada de elementos de terror sobrenatural y pinceladas gore, se trata de la primera ficción de formato corto de terror nórdico para jóvenes adultos, también conocida en este territorio como 'NordicComics Noir'.

'Stath lets flat' - Temporadas 1 y 2 (Filmin)

Stath es un agente inmobiliario grecochipriota que trabaja en una pequeña empresa familiar del norte de Londres. Vasos, su excéntrico padre y jefe, se muere de ganas de retirarse, y la línea sucesoria estaría clara de no ser por un pequeño detalle: en lo que respecta al alquiler de pisos, Stath es un auténtico inútil.

Sábado 24

'Adele' - Miniserie (SundanceTV)

Múltiples casos de desapariciones que han marcado a la opinión pública de Bélgica terminan llevando a la Policía Federal a crear una oficina específica para resolverlos. Con el fin de cumplir con las expectativas, contratarán a la talentosa psicóloga Adèle Zimmer (Catherine Demaiffe), que tendrá que trabajar mano a mano con el inspector Luca Dosco (François-David Cardonnel), un policía sencillo, discreto y directo con los pies en la tierra al que le gusta seguir las reglas.

'A black lady sketch show' - Temporada 2 (HBO)

Una nueva entrega de esta descacharrante serie de sketches narrativos que preenta un reparto mayoritario de mujeres negras encabezado por Robin Thede y Ashley Nicole Black, en el viven experiencias divertidas y cercanas en una realidad mágica que pone contra las cuerdas las expectativas tradicionales.

