‘Juego de Tronos’: el futuro del universo y los proyectos en marcha en el décimo aniversario de la serie HBO

El rey ha muerto, larga vida al rey. En el décimo aniversario del estreno de su primera temporada, la marca Juego de tronos sigue más viva que nunca. El mayor éxito en la historia de HBO es la nueva gallina de los huevos de oro de Warner, tal y como dejan claro las constantes noticias que llegan de Hollywood sobre proyectos inspirados en las salvajes disputas de un continente, cuyo Trono de Hierro, es disputado por varias familias poderosas que, a menudo, están dispuestas a todo por alcanzar el poder y la gloria. El agridulce sabor de boca que dejó el polarizante final de la serie inspirada en Canción de hielo y fuego, de George R. R. Martin, ha mantenido a la niña bonita de HBO lejos de nuestras pantallas durante dos años, pero ese descanso entre audiencia y Poniente está condenado a llegar a su fin más pronto que tarde.

A pesar de que todavía tiene que escribir dos novelas que pongan el punto final a la saga literaria que lo empezó todo (y que, probablemente, nunca verán la luz), Martin acaba de firmar un nuevo acuerdo para seguir colaborando en exclusiva durante cinco años más. El acuerdo establece que el escritor participará en la creación de historias para HBO y HBO Max. De una forma u otra, Martin está vinculado a todos los proyectos que hay en marcha inspirados por su obra. Y, avisamos, son muchos.

A continuación, hacemos repaso a todas las producciones en marcha bajo la marca Juego de tronos.

'House of the Dragon', ¿el primer spin-off de la serie?

Miguel Sapochnik, director de 'La batalla de los bastardos', vuelve a Poniente. HBO

Este mes arranca el rodaje del piloto de House of the Dragon, una adaptación del libro Fuego y sangre de George R.R. Martin. Su historia arranca tres siglos antes de los acontecimientos vistos en Juegos de tronos y adaptará para HBO el legendario reinado de la familia Targaryen. Martin ha escrito el episodio piloto con Ryan Condal, el creador de Colony. El propio Condal compartirá la labor de showrunner con el director Miguel Sapochnik, responsable de La batalla de los bastardos y cinco otros episodios clave en la historia de Juego de tronos.

Paddy Considine (En América) como Viserys Targaryen; Olivia Cooke (Sound of Metal) como Alicent Hightower; Emma D'Arcy (Truth Seekers) como Rhaenyra Targaryen, y Matt Smith (Felipe de Edimburgo en las dos primeras temporadas de The Crown) como Daemon Targaryen fueron los primeros actores confirmados para la serie. Steve Toussaint (Prince of Persia. Las arenas del tiempo), Eve Best (Nurse Jackie), Rhys Ifans (Notting Hill) y Sonoya Mizuno (Maniac) fueron anunciados como nuevos integrantes del reparto en febrero. La grabación del primer episodio de la serie no es garantía de que la serie vaya a recibir la luz verde, como evidenció la cancelación del spin-off que iba a protagonizar Naomi Watts.

En desarrollo

Ser Davos y Gendry salieron de Lecho de Pulgas. HBO

The Hollywood Reporter adelantó el mes pasado que había tres nuevas historias ambientadas en Poniente en marcha. 10.000 Ships seguirá los pasos de la princesa Nymeria, el antepasado de la casa Martell que fundó el reino de Dorne. La historia se remonta mil años en el tiempo.



Flea Bottom, otro de los proyectos en marcha, estará ambientada en el barrio más pobre de Desembarco del Rey. Los fans de la serie original recordarán que Lecho de Pulgas ya apareció en las cuatro primeras temporadas de la serie desarrollada por David Benioff y D.B. Weiss.

Completa el grupo de proyectos recientemente anunciados 9 Voyages, que contará la historia de Lord Corlys Velaryon, el Lord Comandante de la Guardia Real durante el reinado de Aegon I Targaryen. El personaje fue el jefe de la casa Velaryon y esposo de Rhaenys Targaryen. Bruno Heller, que ya creó Roma para HBO, está escribiendo su episodio piloto. Corylus es el marino más popular de todo Poniente, además de la cabeza visible de la casa más acaudalada del reino. El personaje también está presente en las tramas de House of the Dragon, en la que estará interpretado por el actor Steve Toussaint.

Este mismo año, en enero, Variety publicaba que la cadena estaba trabajando en otro spin-off: Tales of Dunk and Egg. El proyecto intentará convertir en serie las tres novelas cortas publicadas por Martin. La primera de ellas, El caballo errante, está ambientada noventa años antes de Juego de tronos y cuenta las aventuras de Ser Duncan the Tall (Dunk) y su fiel escudero, Aegon V Targaryen (Egg), ambos destinados a protagonizar grandes gestas. Ningún nombre, delante o detrás de las cámaras, se ha asociado todavía con una producción que está todavía en una fase primigenia.

También en enero The Hollywood Reporter anunciaba que HBO Max estaba buscando escritores para desarrollar una producción de animación para adultos inspirada en el universo de la cuatro veces ganadora del Emmy a la mejor serie dramática. Los ejecutivos de la cadena habrían empezado a reunirse con guionistas en busca del showrunner que se hiciera cargo de las riendas de otro proyecto que también está muy verde.

La serie de Naomi Watts que se quedó por el camino

Naomi Watts en 'Lo imposible'. Telecinco Cinema

En octubre de 2019, HBO sorprendió a fans, periodistas e industria al confirmar que Bloodmoon, el primer spin-off de Juego de tronos, no se convertiría finalmente en serie. La actriz de Lo imposible era la cara más reconocible de un proyecto sin nombre que se iba a desarrollar cinco mil años antes que los eventos que vimos en la serie original. “Poniente es un lugar muy diferente. No existe Desembarco del Rey, ni Targaryens, ni el Trono de Hierro. Valyria está empezando a levantarse con sus dragones y con el gran imperio que construyó. Estamos tratando con un mundo diferente y más antiguo y esperamos que sea parte de la diversión de la serie”, adelantó Martin en su web personal durante el rodaje de la octava y última temporada de la ficción de HBO.

A pesar de una millonaria inversión en el episodio piloto (se estimó que la cadena había superado ampliamente los 10 millones de dólares en su producción), los ejecutivos no quedaron convencidos por una presentación que había sido escrita a cuatro manos por Martin y Jane Goldman (autora de la saga Kingsman, X-Men: Primera generación o Stardust), la guionista que iba a ejercer como showrunner si la serie salía finalmente adelante. S. J. Clarkson, responsable de episodios de Jessica Jones, Collateral y Made for Love, había dirigido el capítulo.

De la pantalla a los escenarios

Jamie Lannister en 'Juego de tronos'. HBO

Juego de tronos seguirá la hoja de ruta de otra de las marcas estrella del universo Warner, Harry Potter, que consiguió un extraordinario éxito comercial, crítico y de premios a los dos lados del Atlántico con la secuela Harry Potter y el legado maldito. Poniente saltará a los teatros de Broadway (Nueva York) y West End (Londres) con una precuela ambientada en los años previos a los acontecimientos vistos en la serie de HBO. La obra estará ambientada en un gran torneo de justas que ayudó a poner en marcha los eventos posteriores. Al menos dos personajes conocidos por los seguidores de los libros y la adaptación televisiva regresarán en esta historia inédita: Robert Baratheon y Jamie Lannister.

Según el anuncio del proyecto, "la producción contará con una historia centrada en el amor, la venganza, la locura y los peligros de tratar con profecías, mientras se revelan secretos y mentiras que solo se han insinuado hasta ahora". El dramaturgo Duncan Macmillan y el director Dominic Cooke estuvieron trabajando con George R.R. Martin en la cuarentena preparando el esbozo de la historia. A pesar de la crisis monumental que ha provocado el coronavirus en los escenarios de Londres y Nueva York, cerrados desde hace más de un año, la adaptación debería llegar en 2023.

