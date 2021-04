Las 10 mejores películas que puedes ver en HBO España

'The Tale', 'The Normal Heart', 'Gravity'.

El catálogo de HBO es envidiable. Podríamos estar varios meses solo viendo uno tras otro todos los episodios de sus series más emblemáticas; de Oz o A dos metros bajo tierra a otras más desconocidas como The Comeback, y así hasta llegar a la actualidad. Pero para cuando no queremos comprometernos a largo plazo con historias que abarcan varias temporadas, en su oferta de películas también encontramos títulos muy destacados.

La saga completa de Harry Potter, las películas de los superhéroes de La Liga de la Justicia, películas animadas como Paddington o grandes documentales, si lo que quieres ver es un largometraje, en HBO hay propuestas para todos. Estas son las 10 películas que SERIES & MÁS te recomienda ver en HBO España.

10. 'Unpregnant' (2020)

'Unpregnant'.

Barbie Ferrera y Haley Lu Richardson, actrices de dos potentes historias adolescentes como son Euphoria y The Edge of Seventeen, protagonizan este road trip que combina drama y comedia en el que dos amigas viajan desde Misouri hasta Albuquerque para que una de ellas pueda acceder a un aborto que no es legal en el estado en el que vive.

9. 'Expediente Warren: The Conjuring' (2013)

'The Conjuring'.

Saw fue el debut de James Van como director y guionista, después de algunas de sus secuelas y de Insidious llegó la primera película de la exitosa saga The Conjuring, en la que Patrick Wilson y Vera Farmiga interpretan al matrimonio Warren, una pareja de investigadores paranormales basados en personas reales. Los fans del terror disfrutarán con esta historia que tiene todos los ingredientes que exige el canon del género.

8. 'Elephant' (2003)

'Elephant'.

Gus Van Sant ganó la Palma de Oro y el premio al mejor director en el Festival de Cannes de 2013 con esta película basada en la matanza ocurrida en el Instituto de Columbine. Un drama psicológico que explora un tema sensible y polémico, que nació como un documental y derivó en ficción, interpretado por actores no profesionales que no deja a nadie indiferente.

7. 'Las mujeres de verdad tienen curvas' (2002)

'Real Women Have Curves'.

Patricia Cardoso fue la primera latina en ganar el premio del público en el prestigioso Festival de Sundance y lo hizo con esta historia protagonizada por America Ferrera, en la que la actriz interpreta a Ana, la primera mujer de su familia (de origen mexicano) que puede atreverse a soñar con ir a la universidad, pero se encuentra con la negativa de su madre, que quiere que se case, tenga hijos y cuide de ella cuando sea mayor. La película fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su valor cultural, histórico y estético.

6. 'Shazam!' (2019)

'Shazam!'.

Los fans de los relatos de superhéroes encontrarán en esta película basada en el personaje de DC una historia luminosa, tanto en lo visual como en el tono, que la desmarca de los dramas intensos con paleta de colores grises de otros títulos de la franquicia. Crítica y público disfrutaron con la película protagonizada por Zachary Levy, que fue toda una revelación en taquilla durante su mes de estreno.

5. 'La estafa' (2020)

'Bad Education'.

Estrenada en el Festival de Toronto y basada en el caso real de desfalco escolar más grande de la historia estadounidense, cuenta la historia del carismático Dr. Frank Tassone (Hugh Jackman) y, su asistente, Pam Gluckin (Allison Janney), quienes roban millones de dólares del distrito escolar público.

4. 'Detrás del candelabro' (2013)

'Behind The Candelabra'.

Estrenada en el Festival de Cannes, la película dirigida por Steven Soderbergh está basada en las memorias de Scott Thorson y Alex Thorleifson, Behind the Candelabra: My Life With Liberace. Michael Douglas y Matt Damon ofrecen interpretaciones estelares en los papeles protagonistas, con los que se explora la relación de Thorson con el presentador y pianista Liberace, desde que empezó como su asistente. Después de su estreno en HBO ganó 11 premios Emmy.

3. 'The Normal Heart' (2014)

'The Normal Heart'.

Basada en la premiada obra de teatro homónima de Larry Kramer, esta historia dirigida por Ryan Murphy narra el inicio de la crisis del VIH en la comunidad gay de Nueva York durante la década de los años 80. Mark Ruffalo, Matt Bomer, Julia Roberts, Alfred Molina, Taylor Kitsch y Jim Parson forman parte del elenco de esta película, que se centra en los esfuerzos de varios activistas y médicos simpatizantes que trataron de exponer la verdad sobre la epidemia y solicitar ayuda para combatirla en un país empeñado en ignorar el problema.

2. 'The Tale' (2018)

'The Tale'.

La documentarista Jennifer Fox escribe y dirige esta historia basada en su experiencia personal, cuando a sus 40 años recibió una llamada de su madre muy alarmada porque había encontrado un ensayo suyo, un texto escrito cuando tenía 13 años, en el que hablaba de la relación que mantuvo en secreto con un hombre que le doblaba por mucho la edad. Hecho que Fox no recordaba. Laura Dern la interpreta en esta fascinante película sobre las historias que nos contamos a nosotros mismos cuando elegimos cómo recordar ciertas cosas.

1. 'Gravity' (2013)

'Gravity'.

La ganadora de siete premios Óscar en la edición de 2014 es un thriller de ciencia ficción intenso que mantiene su poder inmersivo también en el salón de nuestra casa. Cerrad las persianas y subid el volumen para disfrutar de la majestuosidad de las imágenes, el espectacular e innovador trabajo de dirección de Alfonso Cuarón, del diseño de sonido y la imponente intepretación de Sandra Bullock.

