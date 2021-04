Todos los estrenos de Netflix en abril 2021: series, películas y documentales

Comienza el buen tiempo y llega la semana santa, pero no por eso Netflix va a dejar de estrenar nuevas series, películas y documentales para enganchar a sus usuarios. El ritmo no para -de hecho prometió un estreno de cine por semana- y este abril tenemos una nueva apuesta española, la miniserie El inocente, dirigida por Oriol Paulo, y nuevas temporadas de fenómenos de culto como Luis Miguel. También películas protagonizadas por estrellas como Idris Elba.

Para que no os perdáis entre tantos títulos, os marcamos en negrita nuestras recomendaciones.

Las series de Netflix en abril de 2021

Plan #1: Un nuevo misterio con acento español en 'El inocente'

La gran apuesta de Netflix de este mes llega gusto el último día de abril, el 30. Es ahí cuando se estrenará El inocente, la esperadísima miniserie que ha dirigido Oriol Paulo, responsable de fenómenos internacionales como Contratiempo o Durante la tormenta, que arrasaron en China.

En esta ocasión vuelve a contar con Mario Casas, al que acompaña José Coronado, Alexandra Jiménez y Aura Garrido. Un reparto de lujo. No será la única serie con ganas de convertirse en fenómeno, ya que ahí está La serpiente, y el regreso de otra que ya conquistó con su primera temporada: Luis Miguel.

Todos los estrenos del mes

Andes mágicos T2 (01/04)

Las prendas que nos marcaron (01/04)

El sabor de las margaritas T2 (02/04)

La serpiente (02/04)

Reunión familiar T3 (02/04)

Los últimos frikis del mundo: ¡Feliz apocalipsis! (06/04)

Dinero fácil (07/04)

De yakuza a amo de casa (08/04)

Mighty Express T3 (13/04)

¡Papá, córtate un poco! (14/04)

¿Por qué sois así? (16/04)

Luis Miguel - la serie T2 (18/04)

Vis a vis - El oasis (20/04)

Cero (21/04)

Fast & Furious - Espías a todo gas T4 (21/04)

Sombra y hueso (23/04)

Tut Tut Cory Bólidos T4 (27/04)

Yasuke (29/04)

Mascotas estrellas (30/04)

Chichipatos T2 (30/04)

El Inocente (30/04)

Todas las películas de Netflix en abril

Plan #2: Unas superheroínas que no verás en Marvel

'Patrulla Trueno'.

Uno de los estrenos más importantes es el de Patrulla Trueno, donde dos actrices se ponen en la piel de dos superheroínas como las que no sueles ver en las películas de Marvel. Ellas son Octavia Spencer y Melissa McCarthy, dos torrentes cómicos que dan vida a dos amigas de la infancia que se reencuentran y se convierten en heroínas.

Todos los estrenos del mes

Tersanjung - La película (01/04)

Almas guerreras - La estación de los pájaros (01/04)

Personas, lugares, cosas (01/04)

El maestro del Tai Chi (01/04)

The American (01/04)

La isla de Nim (01/04)

La vida de David Gale (01/04)

Miedo y asco en Las Vegas (01/04)

Rambo (01/04)

Rambo III (01/04)

Madame Claude (02/04)

Solo di que sí (02/04)

Cowboy de asfalto (02/04)

Dora y la ciudad perdida (03/04)

Sesgo codificado (03/04)

¿Has visto luciérnagas alguna vez? (09/04)

Patrulla Trueno (09/04)

Lo dejo cuando quiera (12/04)

Nezha - El renacer de un dios (12/04)

Transferencia de almas (14/04)

Prime Time (14/04)

De amor y monstruos (14/04)

Sin rodeos (15/04)

Contigo a muerte (15/04)

El tercero en discordia (15/04)

Arlo, el chico caimán (16/04)

Into the Beat – Tu corazón baila (16/04)

Muchos hijos, un mono y un castillo (16/04)

La reina Victoria y Abdul (17/04)

Polizón (22/04)

La apariencia de las cosas (29/04)

Los Mitchell contra las máquinas (30/04)

Los documentales y especiales de comedia de Netflix en abril de 2021

Plan #3: canta con Dolly Parton

La cantante Dolly Parton.

No todo en Netflix son películas y series, ni siquiera true crimes, en su catálogo hay sitio para todo, también para conciertos como este de Dolly Parton que es una de los estrenos más esperados por todos los fans de la cantante de country, una auténtica leyenda que además, este año, ha hecho grandes donaciones para la vacuna contra el coronavirus. Una buena forma de celebrarlo y brindar con ella será cantar en este concierto grabado en el que grandes estrellas rinden homenaje a la cantante.

Cámara del terror T2 (01/04)

Dolly Parton - A MusiCares Tribute (07/04)

Esto es un atraco - El mayor robo de arte del mundo (07/04)

El gran día - La industria de las bodas en la India T2 (09/04)

Mi amor - Seis grandes historias de amor (13/04)

Why Did You Kill Me? (14/04)

The Circle EEUU T2 (14/04)

Mujeres ricas de Beverly Hills T3-T4 (15/04)

Casarse o morir (17/04)

Izzy y los koalas T2 (20/04)

La vida a todo color, con David Attenborough (22/04)

Guía Headspace para dormir bien (28/04)

Todos los estrenos de Netflix en Mayo

