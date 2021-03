Los 7 estrenos de series y películas que tienes que ver en abril de 2021: Netflix, Amazon, HBO y Apple TV+

En el mes de abril veremos la conclusión de la miniserie protagonizada por Falcon y el Soldado de Invierno; el estreno de The Nevers, la nueva serie de Joss Whedon para HBO antes de abandonarla de cara a una segunda temporada por su crisis de relaciones públicas; el regreso de Anatomía de Grey con la llegada de su 17ª temporada a Star en Disney+, y el final de Señoras del (h)ampa en Amazon Prime Video. Hay mucho más a lo que prestar atención en el cuarto mes del año. Para que no te pierdas nada, te traemos nuestra recomendación mensual con los cinco títulos más destacados del mes en las plataformas de streaming de España. Estas son las series a las que tienes que seguir de cerca en abril.

'Them' (Amazon Prime Video)

'THEM' – Teaser | Prime Video

Jordan Peele puso de moda de nuevo el terror social con Déjame salir y Nosotros (Us). La fórmula vuelve con Them, la serie de antología de Amazon Prime Video creada por Little Marvin (The Time is Now) y producida por Lena Waithe, ganadora del Emmy al mejor guion de comedia por Master of None. La primera de las dos temporadas ya confirmadas de la serie estará ambientada en los años 50. Allí explorará el terror en Estados Unidos desde el punto de vista de una familia negra que deja su hogar en Carolina del Norte para mudarse a un vecindario blanco de Los Ángeles durante el período conocido como La Gran Migración.

El futuro ideal de esta familia, que aspiraba a una vida mejor, se convierte en la zona cero donde fuerzas malévolas, sobrenaturales pero también muy reales, las representadas por el racismo de sus vecinos, amenazan con aniquilarlos y destruirlos. Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Alison Pill, Ryan Kwanten y el español Javier Botet son sus protagonistas.

Fecha de estreno: 9 de abril, solo en VOSE. La versión doblada llegará en verano, en una fecha por confirmar.

'Mare of Easttown' (HBO)

'Mare of Easttown' | Teaser | HBO España

Kate Winslet regresa a la televisión de la mano de HBO, la cadena para la que protagonizó su única incursión en el medio hasta ahora: Mildred Pierce. En Mare of Easttown, la actriz inglesa se pone a las órdenes del guionista Brad Ingelsby (The Way Back) y el director Craig Zobel (The Leftovers). A lo largo de siete episodios, la miniserie promete ser una exploración del lado oscuro de una comunidad unida y una revisión de cómo la familia y las tragedias del pasado pueden definir nuestro presente.

Winslet interpretará a Mare Sheehan, una detective de un pequeño pueblo de Pensilvania que investiga un asesinato local mientras la vida se desmorona a su alrededor. Julianne Nicholson (El visitante) como Lori Ross, la mejor amiga de la infancia de Mare; Jean Smart (Watchmen) como Helen, la madre de Mare; Angourie Rice (Dos buenos tipos) como Siobhan Sheehan, la hija adolescente de Mare y Evan Peters (American Horror Story) como el detective Colin Zabel, el detective del condado que ayudará con la investigación de Mare aparecerán también en papel destacados. En el décimo aniversario de Mildred Pierce, Guy Pearce volverá a coincidir con Winslet dando vida a Richard Ryan, un profesor local de escritura creativa.

Fecha de estreno: 19 de abril

'Sombra y hueso' (Netflix)

'Sombra y hueso' | Trailer | Netflix

Sombra y hueso se basa en la colección de novelas Grishaverse, de Leigh Bardugo. La historia de la gran apuesta de Netflix es un best seller ambientado en un mundo asolado por la guerra donde la huérfana y soldado raso Alina Starkov acaba de desencadenar un poder extraordinario que podría ser la clave para liberar a su país. Ante el acecho de la monstruosa amenaza de la Sombra, Alina es arrancada de su entorno familiar para entrenarse y formar parte de los Grisha, un ejército de élite integrado por soldados mágicos. Mientras se deja la piel para perfeccionar sus poderes, descubre que aliados y enemigos pueden ser uno y lo mismo, y que nada es lo que parece en ese espléndido mundo.

Eric Heisserer, guionista nominado al Oscar por La llegada, es el showrunner de un millonario proyecto en cuyo reparto solo es conocido Ben Barnes, el Príncipe Caspian de la saga Las Crónicas de Narnia, que interpretará al General Krian. Jessie Mei Li (como Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej) y Kit Young (Jesper Fahey) completan el reparto. Lee Toland Krieger (Celeste and Jesse Forever) dirige el primer episodio de la serie, con Shawn Levy (Stranger Things) como productor ejecutivo.

Fecha de estreno: 23 de abril

'La costa de los mosquitos' (Apple TV+)

'La costa de los mosquitos' — Teaser | Apple TV+

La costa de los mosquitos, la novela de aventuras de Paul Theroux, ya fue adaptada en 1986 con Peter Weir (El show de Truman) detrás de las cámaras y Harrison Ford, Helen Mirren y River Phoenix como protagonistas. 35 años después el sobrino del escritor, Justin Theroux, protagonizará una nueva versión del clásico para Apple TV+. El guionista inglés Neil Cross (Doctor Who, Luther) ejercéra de showrunner, con Rupert Wyatt (El origen del planeta de los simios) como principal director del proyecto.

El protagonista de The Lefotvers interpretará a un brillante inventor hastiado del consumismo de la sociedad moderna que decide alejarse de la civilización con su familia y emprender una nueva vida en plena jungla. Bajo su guía, su nuevo hogar se convierte en un paraíso gracias a sus inventos, pero pronto su mente comienza a desmoronarse esa sociedad utópica. Melissa George (Alias) y los jóvenes Gabriel Bateman y Logan Polish completan el reparto protagonista.

Fecha de estreno: 30 de abril

'El inocente' (Netflix)

'El Inocente' | Primeras imágenes | Netflix España

El inocente será el primer proyecto de Mario Casas desde su Goya al mejor actor por No matará. La serie de ocho episodios será el primer proyecto para Netflix de Oriol Paulo, uno de los referentes del thriller actual mundialmente gracias a películas como Contratiempo, Durante la tormenta y El cuerpo. El director y guionista catalán se ha rodeado de un reparto lleno de estrellas y viejos colaboradores. José Coronado, Aura Garrido y Alexandra Jiménez serán los protagonistas de esta miniserie inspirada en el best seller homónimo de Harlan Coben.

Una noche hace nueve años, Mateo se vio involucrado en una pelea y accidentalmente terminó convirtiéndose en un homicida. Ahora, nueve años después, intenta empezar de cero con Olivia, su esposa. Una inexplicable llamada desde el móvil de Olivia mientras ella está de viaje desconcierta a Mateo, que comenzará una frenética carrera por descubrir la verdad. Su inocencia será cuestionada de nuevo, esta vez por Lorena, una inspectora de policía investigando un caso de suicidio.

Fecha de estreno: 30 de abril.

'Sin remordimientos' (Amazon Prime Video)

'Sin Remordimientos' - Tráiler Oficial | Prime Video España

Sin Remordimientos contará el origen de la historia del héroe John Clark, uno de los personajes más populares del universo de Jack Ryan, un personaje que tiene su propia serie en Amazon Prime Video con John Krasinski como protagonista. Michael B. Jordan da vida a un marine de los Navy Seal que descubre una conspiración internacional mientras busca hacer justicia por el asesinato de su mujer embarazada. Uniendo fuerzas con una compañera de los Navy SEAL (Jodie Turner-Smith) y con un extraño agente de la CIA (Jamie Bell), la misión de Kelly destapará de manera involuntaria un complot encubierto que amenaza con llevar a Estados Unidos y a Rusia a la guerra. Dividido entre el honor personal y la lealtad a su país, Kelly tendrá que luchar contra sus enemigos sin piedad para evitar el desastre y revelar las poderosas figuras que están detrás de la conspiración.

Sin Remordimientos está dirigida por Stefano Sollima (Sicario: El día del soldado), con guión de Taylor Sheridan (nominado al Oscar por Comanchería) y el desconocido Will Staples. Inicialmente, la adaptación de John Clancy iba a estrenarse directamente en cines a través de Paramount Pictures, pero el estudio vendió la película a Amazon ante la crisis de los cines y el coronavirus.

Fecha de estreno: 30 de abril

'Los Mitchell contra las máquinas' (Netflix)

Phil Lord y Chris Miller, responsables de Spider-Man: Un nuevo universo y La LEGO Película, producen la nueva comedia de animación de Netflix. Los Mitchell contra las máquinas es una comedia animada de acción sobre una familia corriente que se enfrenta al mayor reto de su historia: ¡salvar al mundo del apocalipsis robótico! Pinta fácil, ¿verdad? Todo empieza cuando Katie Mitchel, una chica marginada muy creativa, es aceptada en la facultad de Cine de sus sueños, donde espera conocer por fin a su gente. Su padre, un amante de la naturaleza, insiste en que toda la familia la acompañe a la universidad para estrechar lazos en un último viaje por carretera nada incómodo ni impuesto. Pero, justo cuando el trayecto no podía empeorar más, la familia se da de narices con una revuelta robótica.

"Esta es una película muy personal sobre mi extraña familia. Estoy muy agradecido con todos los artistas increíbles que pusieron su amor y pasión en este proyecto para hacerlo realidad, y con todos los de Sony que creyeron en nosotros y estuvieron a bordo para hacer un tipo diferente de película animada", dijo Michael Rianda, conocido hasta ahora por su labor en la serie Gravity Falls. La producción original de Sony (bautizada inicialmente como Conectados)fue adquirida por la compañía de streaming tras la crisis de los cines por culpa del coronavirus.

Fecha de estreno: 30 de abril

También te puede interesar...

• Todas las series que estrenará Netflix a lo largo de 2021

• Todas las series que Amazon Prime Video estrenará en 2021



• Todas las series que Disney+ estrenará en 2021