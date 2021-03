Las mejores series y películas de marzo de 2021: Estrenos en Netflix, Amazon, Disney+, Movistar+ y HBO

Marzo llega a su fin. La llegada de la Semana Santa es perfecta para ajustar las cuentas pendientes con las mejores series y películas que se han estrenado en el último mes y que no has tenido tiempo ganas de ver o terminar. Estas son las imprescindibles las últimas semanas. Puedes encontrarlas en HBO, Netflix, Filmin, Amazon Prime Video, Movistar+ o Apple TV+.

'Judas y el mesías negro' (disponible en alquiler en varias plataformas)

Daniel Kaluuya es Fred Hampton. Warner Bros.

La gran sorpresa en la última edición de los Oscar ha llegado a España directamente en streaming y solo disponible en la opción de alquiler. El director Shaka King cuenta la historia de cómo el FBI contrató a un timador para colar a un topo en la red de confianza de Fred Hampton, el líder de los Panteras Negras en un momento clave de la lucha de los afroamericanos por conseguir más derechos en los Estados Unidos de los años 60. Para las autoridades, era una figura peligrosa y con potencial de convertirse en una especie de mesías para millones de estadounidenses de color. Su discurso transversal, que explicaba cómo para acabar con el racismo primero tenía que acabar con la pobreza y la desigualdad, era un peligro para el statu quo más privilegiado de América.

Judas y el mesías negro descansa sobre los hombros de Lakeith Stanfield y Daniel Kaluuya, curiosamente nominados en la categoría de reparto de los premios de la Academia a pesar de ser los claros protagonistas de la película de Warner Bros. El actor de Déjame es el favorito para ganar el Oscar (ya se hizo con el Globo de Oro) con una interpretación magnética, matizada y sin excesos que es puro fuego. Los actores son su gran reclamo (también una estupenda Dominique Fishback, que debió quedarse a un puñado de votos de conseguir la nominación gracias a su papel como novia de Hampton), pero no hay que hacer de menos la puesta en escena áspera e impactante detrás de la cámara. Con el cine de los 70 como claro referente, King va más allá del mensaje y construye momentos dramáticamente poderosos y toma elecciones elegantes que convierten a Judas y el mesías negro en una joya que merece ser rescatada.

• Crítica: 'Judas y el mesías negro', el potente drama con pegada política que es la sorpresa de los Oscar

'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' (HBO)

Tráiler - La Liga de la Justicia de Zack Snyder - HBO España

No hay precedentes en Hollywood para un caso como La Liga de la Justicia. La sofocante presión de los fans y las súplicas del director de 300 hicieron que Warner Bros. permitiera a Zack Snyder completar la visión del universo cinematográfico de DC Cómics que él mismo había empezado con El hombre de acero y Batman v. Superman. Las cuatro horas y dos minutos de La Liga de la Justicia de Zack Snyder (3h52 en nuestros dispositivos al ser emitida en 25 fotogramas por segundo, en lugar de los clásicos 24) convierten al producto estrella de HBO en los primeros meses de 2021 en la película de superhéroes más larga jamás estrenada. Y también una de las más curiosas y comentables.

La versión del director es, efectivamente, mucho mejor que el montaje que se vio en cines. Snyder aprovecha la vía libre que le dieron los ejecutivos de Warner para hacer lo que le da la gana y entregarse a sus característicos excesos. Los grandes beneficiados son los personajes. Antes del estreno de La Liga de la Justicia, el espectador no conocía a Flash, Aquaman y Cyborg (protagonista en la sombra de la película). Dos horas no eran suficientes para presentarles, construir la dinámica del grupo, devolver a la vida a Superman y salvar el mundo.

A pesar de que la nueva duración es demencial y que los defectos siguen estando ahí (la selección musical roza el bochorno por momentos, los efectos especiales son indignos de una superproducción de Hollywood y el diseño visual de los villanos es terrible), se aprecian las intenciones, la grandilocuencia y la personalidad de Snyder. ¿Tanto como para que merezca la pena soportar la campaña en redes sociales de los dos últimos años y la que acaba de empezar para que la película tenga continuación? Eso ya que lo decida cada uno.

• Crítica: 'La liga de la justicia de Zack Snyder' (HBO) es mejor que la de Whedon, pero 4 horas son demasiado

'Genera+ion' (HBO)

'Genera+ion' es una comedia adolescente producida por las creadoras de 'Girls'. HBO

La generación Z vuelve a estar en el punto de mira de HBO. Tras conseguir retratar las almas atormentadas de Rue, Jules y sus amigos en Euphoria, su compañera de corporación HBO Max ha buscado su propio fenómeno adolescente con Genera+ion. Bajo el paraguas en la producción de Lena Dunham, la atípica pareja profesional formada por Daniel Barnz y su hija de 19 años Zelda Barnz ha desarrollado una mirada más esperanzadora, divertida y fugaz a la experiencia adolescente en el siglo XXI. Esa mezcla de angustia emocional, estallido hormonal y despreocupación se presenta al espectador con un ritmo vertiginoso. Si los episodios son cortos, la mecha que prende los conflictos y giros de la serie lo son todavía más.

Genera+ion se encuentra a medio camino de los demonios personales que deben batallar los personajes de Euphoria y las tramas culebroneras de relatos más tradicionales como Riverdale. La serie, además, es clara en su vocación de convertirse en un relato desprejuiciado y de marcado tono arcoíris sobre la primera generación de la historia que ha crecido con el matrimonio entre dos personas del mismo sexo como una realidad en la mayoría de países occidentales. Ya lo avisan en el nombre de la seria: el símbolo + que sustituye a la letra t en el título de la serie es un guiño al colectivo LGTB+.

• Crítica: 'Genera+ion', la respuesta en clave de comedia a 'Euphoria' merece ser el nuevo bombazo 'teen' de HBO

'Calls' (Apple TV+)

'Calls' | Tráiler oficial | Apple TV+

La apuesta más radical de marzo es la adaptación de una serie francesa. En los nueve episodios de Calls, el espectador es testigo de una serie de llamadas de teléfono, aparentemente cotidianas e inconexas, que abrazan lo surrealista, la ciencia ficción y el terror a partir de pequeños conflictos domésticos (desde una infidelidad a una inesperado embarazo o la trágica muerte de una madre). Lo hace mostrando al espectador solo las llamadas, las conversaciones transcritas en la pantalla y una serie de grafismos que subrayan el tono de la historia y la emoción de los personajes.

Es una apuesta original que no dejará indiferente. “Enhorabuena, Apple TV+. Habéis creado un pódcast narrativo y le habéis añadido un salvapantallas”. La crítica de The Hollywood Reporter ejemplifica a la perfección una de las reacciones que puede provocar esta adaptación dirigida y supervisada por Fede Álvarez (No respires). Pero si el espectador es capaz de mirar más allá y dejarse seducir por la apuesta formal de Calls se encontrará una serie magnética, perturbadora e intrigante que te atrapa durante sus breves (los nueve capítulos de la serie van de los 14 a 20 minutos de duración) pero impactantes entregas.

La serie utiliza los mecanismos de ciencia ficción para seguir hablando de problemas profundamente humanos, como el extraordinario segundo capítulo en el que un hombre empieza a alejarse de su pareja y sus seres queridos cuando descubre que su novia y él están esperando a un hijo.

• Mitad podcast, mitad test de Rorschach: así se hizo ‘Calls’, la serie más original de Apple, según su director

'Hierro' (Movistar+)

Candela Peña en la segunda temporada de 'Hierro'. Movistar+

Hierro es una de esas series que, a simple vista, deberían quedarse como miniseries. Hasta que uno ve la segunda temporada y descubre que los hermanos Coira han encontrado la forma de crear una nueva historia que tiene vínculos con lo sucedido en la primera, pero que introduce un nuevo misterio sin que resulte forzado. Al haber presentado ya el personaje de la jueza Candela, su entorno y la isla donde se desarrolla todo, la segunda temporada se puede permitir el lujo de tomarse más tiempo para desplegar todas sus cartas, y eso se agradece. Los primeros episodios apuestan más por el drama que por el thriller, en un cambio de género intrigante y que hace que todos se planteen qué está pasando. Vemos un matrimonio que lucha por la custodia de sus hijas, y cómo la jueza se involucra demasiado, pero es al final del tercero cuando dan un golpe en la mesa y hacen que todas las cartas salten por los aires. Con el giro de mitad de temporada ya tienen a la audiencia donde querían.

Hierro avanza al ritmo que necesita, sin aspavientos, sin giros falleros para dejar cada episodio en alto, pero creando tensión y dando la información medida para que el espectador quiera saber más y más. Todo con un reparto engrasado donde las nuevas incorporaciones funcionan y donde ella vuelve a ser la estrella. Candela Peña tiene menos que demostrar aquí. Es capaz de conmover, ser natural y cambiar de registro en un segundo. Puede que tenga menos protagonismo, pero en ella convergen todas las historias, y construye y hace crecer a su personaje desde lo pequeño.

La serie de Movistar+ ya ha terminado su segunda temporada y, ahora sí, Hierro debería cerrar. La única opción sería mandar a la Jueza Montes a otro lugar, pero no deberían continuar en la isla que han exprimido al máximo con grandes resultados. Mejor acabar con una segunda temporada que completa e incluso mejora a la primera. (Javier Zurro)

• Crítica: ‘Hierro’ (T2) vuelve con una notable temporada y con una Candela Peña perfecta

'La templanza' (Amazon Prime Video)

'La Templanza' - Teaser Oficial | Prime Video España

La adaptación de la novela de María Dueñas sorprende con un relato que va más allá de la historia de amor predestinada que protagonizan el inmigrante español que fue a América a buscarse la vida y la heredera que intenta salvar el honor de su endeudada familia. En su versión televisiva, los respectivos viajes individuales de los protagonistas (el deseo de alcanzar el éxito y saldar sus deudas sin traicionar sus principios en el caso de él; hacerse cargo de su familia tras veinte años en el asiento del pasajero en el de ella) son más importantes que la historia de amor que, tal y como te avisa la serie desde el principio y reincide en su estructura llena de paralelismos, están predestinados a vivir.

La serie toma una arriesgada decisión que podría haberse vuelto en su contra. A pesar de su apariencia de folletín romántico, los protagonistas de la historia no se conocen hasta pasado el ecuador de la miniserie de diez capítulos. El espectador que esté deseando encontrarse con una historia romántica de otra época tendrá que esperar más de cinco horas para que esta haga acto de presencia. La apuesta sale bien.

Sorprendentemente, la historia de amor más emocionante del relato es la que vive Soledad con su marido enfermo. A pesar de que es una relación sin aparentes fuegos artificiales, Nathaniel Parker y una fantástica Leonor Watling son capaces de transmitir la lealtad y el vínculo que vertebra una relación que el espectador en realidad no ha visto. A pesar de sus cuidadísimos valores de producción y su elegante dirección, La templanza no va a ser el Patria de Amazon Prime Video pero, sin duda, es un paso adelante después de El Cid.

• Crítica: ‘La templanza’, Amazon progresa adecuadamente con un folletín vistoso y una fantástica Leonor Watling

'El amigo' (Movistar+)

Dakota Johnson y Jason Segel protagonizan 'El amigo'. Movistar+

La directora Gabriela Cowperthwaite adapta un honesto y devastador artículo escrito por el periodista Matthew Teague después de la muerte de su mujer y en reconocimiento de la persona que le había ayudado a enfrentarse al episodio más traumático de su vida. En su versión cinematográfica, El amigo toma una particular decisión: la historia está contada de forma no lineal, algo que ha provocado la polarización entre la crítica especializada. La emoción sigue intacta, en cualquier caso.

El estreno inédito de Movistar+ aprovecha la empática mirada del texto original, suaviza su dureza y llega al espectador gracias a las interpretaciones del fantástico triángulo protagonista. Dakota Johnson sigue forjándose como una actriz más interesante de lo que jamás dejó entrever la saga Cincuenta sombras de Grey y Casey Affleck nos recuerda por qué, aunque él no esté en el centro de la historia, es uno de los mejores actores del mundo. La estrella de la función, sin embargo, es un Jason Segel que vuelve a pisar un terreno conocido en su carrera (la amistad estaba en el centro de la serie que le lanzó a la fama, Cómo conocí a vuestra madre), pero con más verdad y aparente simpleza que nunca.

• Jason Segel: "Hasta los 30 fui incapaz de tener intimidad y ser vulnerable en mis amistades con hombres"

'Nevenka' (Netflix)

Nevenka Fernández. Netflix

La serie documental dirigida por Maribel Sánchez-Maroto y producida por Newtral devuelve a la primera línea a la víctima del primer gran escándalo de acoso sexual en el ámbito laboral de España. Después de 20 años de silencio, Nevenka Fernández explica en primera persona su historia con el apoyo del escritor Juan José Millás y figuras políticas como Charo Velasco, exportavoz socialista del Ayuntamiento de Ponferrada o Menchu Monteira, responsable de la Asociación de Mujeres de El Bierzo. Con sus voces se reconstruyen los inicios de la truncada carrera política de Fernández y también el clima social de aquella época, el cual, puede resumirse con la frase de una vecina que se manifestaba a favor de su alcalde: "A mí nadie me acosa si no me dejo".

En los tres episodios de una serie documental que brilla más en el fondo que en la forma, Netflix reconstruye el llamado Caso Nevenka -porque como el Escándalo Monica Lewinski, siempre se les conoce por el nombre de las mujeres implicadas y no el de los perpetradores- en primera persona, dándole la voz que muchos le arrebataron, para que todos nos miremos en el espejo de aquel momento y comprendamos que el infierno personal del que habla no acabó con una sentencia.

El tiempo pone las cosas en su lugar y, desde luego, eso es lo que ha hecho con Nevenka Fernández, a quien después de dos décadas autoexiliada, hoy se le conoce como pionera del "No es no". Hoy se habla de su persona en términos de su valentía, pero el precio que tuvo que pagar fue incalculable desde que se presentó en aquella, hoy histórica, rueda de prensa y dijo: "Tengo 26 años y tengo dignidad". (Valentina Morillo)

• Crítica: 'Nevenka’: el documental es un retrato de una pionera del “no es no” y espejo para mirar nuestra sociedad

'El disidente' (Filmin)

'El disidente'. Filmin

El 2 de octubre de 2018, el periodista del Washington Post Jamal Khashoggi, muy crítico con la política de su país, Arabia Saudí, entró en el consulado saudita de Estambul. Tras 17 días sin noticias de él, La Casa de Saud confirmó su muerte. Le mataron cortándole el cuello y su cuerpo fue descuartizado con una motosierra. Su prometida y disidentes de todos los rincones del mundo tratan en este documental de unir los cabos sueltos de su brutal asesinato.

Bryan Fogel ya demostró que no tenía miedo a abordar temas delicados en Ícaro, el documental de Netflix sobre el dopaje de estado en Rusia que le valió el Oscar en 2018. Con El disidente lleva al cine uno de los sucesos más escandalosos y mediáticos de los últimos años: el asesinato a sangre fría de un disidente político que saca a la luz la cara oculta del supuesto milagro económico en Oriente. El director reconstruye de forma rigurosa el explosivo caso mientras humaniza la figura de Jamal Khashoggi, protagonista de un viaje político y moral que acaba en su propia muerte. Además de reconstruir el espeluznante suceso, El disidente enseña a la audiencia la implacable persecución digital de Arabia Saudí a aquellos que se atreven a ir en su contra. La verdad está ahí fuera. El peligro también.