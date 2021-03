Todas las series y películas que se estrenan esta semana en Netflix, HBO, Movistar+, Filmin y más

La Semana Santa afectará de lleno al calendario de estrenos de series y películas en las plataformas de streaming y canles. A pesar de que hay menos novedades de lo habitual, en SERIES & MÁS os hacemos una recopilación de todo lo que llega del 29 de marzo al 4 de abril para que no os perdáis nada.

Lunes 29 de marzo

'City on a Hill' - Temporada 2 (Movistar+)

La segunda temporada de la serie protagonizada por Kevin Bacon y Aldis Hodge pone el foco en un proyecto inmobiliario del peligroso barrio de Roxbury, inmerso en un caos de violencia, tráfico de drogas y desconfianza hacia las autoridades locales. Aunque la líder de la coalición trabaja incansablemente en beneficio de la comunidad, sus esfuerzos se ven superados por la presión de las mafias ilegales que actúan cada día delante de sus narices. Mientras, el agente del FBI Jackie Rohr continúa sacando tajada del corrupto sistema judicial de Boston en un desesperado intento por salvaguardar su posición. A su pesar, el ayudante del fiscal del distrito DeCourcy Ward sigue muy de cerca los tropiezos de su adversario. La rivalidad entre ambos se dispara hasta escalar a las oficinas del fiscal del Estado y las del distrito de Suffolk, y nadie está a salvo de ser un daño colateral en esta guerra abierta.

'Host' - Película (Movistar+)

La película de Rob Savage cuenta la historia de seis amigos que realizan una sesión espiritista por Zoom durante la cuarentena, lo que les lleva a vivir una serie de aterradoras experiencias. Cuando un espíritu maligno invade sus casas, comienzan a preguntarse qué es lo que pueden hacer para sobrevivir a la noche.

Martes 30 de marzo

'Laberinto de paz' - Miniserie (Filmin)

La nueva miniserie de Filmin llega desde Suiza. Filmin

La nueva miniserie de Filmin, compuesta por seis capítulos, nos lleva hasta 1945. La guerra ha terminado. Suiza, el pequeño país neutral en el corazón de Europa, se salvó por completo: Klara, su prometido Johann y su hermano Egon miran con ojos brillantes el futuro. Mientras Klara trata de curar las heridas de la guerra cuidando a los jóvenes supervivientes del holocausto desplazados, Johann, que trabaja para su padre industrial, espera salvar y modernizar la empresa textil bien establecida pero problemática de su suegro. Recién llegado del servicio militar, Egon da sus primeros pasos en la oficina del Fiscal General.

Miércoles 31 de marzo

'Supergirl' - Temporada 6 (HBO)

La serie de aventuras protagonizada por Melissa Benoist estrena su sexta y última temporada. 20 capítulos cerrarán la historia de Kara Danvers, la superheroina que escapó del condenado planeta Krypton y fue enviada a la Tierra con tan solo 13 años, donde fue criada por una familia adoptiva. Claude Knowlton y Jason Behr aparecerán de forma recurrente en los nuevos episodios. La producción ha decidido mantener el secreto la identidad de los personajes que interpretarán. La temporada, que se retrasó varios meses por culpa del coronavirus, no terminará de rodarse hasta el próximo mes de agosto.

Jueves 1 de abril

'Wynonna Earp' - Temporada 4 (Syfy)

Las aventuras de Wynonna Earp llegan a su fin con el estreno de su cuarta y última temporada. El final de la tercera entrega nos ha dejado con una lista importante de asuntos pendientes. La maldición de las Earp se ha roto, Bulshar ha caído y Nicole y Waverly están prometidas pero las celebraciones han durado poco. Algo ha hecho que Waverly quede atrapada en El Jardín y solo Doc puede salvarla, ya que los mortales no pueden entrar. Rescatar a nuestro ángel será una de las primeras misiones de la cuarta temporada pero no será la única: Purgatorio sigue corriendo un grave peligro y el enemigo más icónico de las Earp anda suelto. Casi nada.

'Vikingos' - Temporada 6B (HBO)

La segunda parte de la temporada seis de Vikingos pone fin a la épica historia de de Ragnar Lothbrok, el primer vikingo que entró en las páginas de la historia desde las leyendas nórdicas. El rodaje del spin-off Vikingos: Valhalla ya está en marcha, aunque será un estreno exclusivo de Netflix.

'Justified: La ley de Raylan' - Serie completa (AXN Now)

Timothy Olyphant en 'Justified', serie que emitirá Mega AXN

Raylan Givens es un Marshall chapado a la antigua que actúa como si estuviera en el salvaje Oeste del siglo XIX. Debido a los continuos conflictos con sus jefes, éstos deciden enviarlo a su pueblo natal, en Kentucky, donde tendrá que enfrentarse a criminales de toda clase. AXN Now recupera el aclamado drama criminal protagonizado por Timothy Olyphant y basado en las novelas de Elmore Leonard. Con 78 episodios a sus espaldas, la creación de Graham Yost es uno de los grandes clásicos de la década pasada.

Viernes 2 de abril

'Manifest' - Temporada 3 (HBO)

HBO estrena la tercera temporada de la serie de ciencia ficción que empezaba cuando un vuelo desaparecía durante cinco años. Para los pasajeros solo pasaron unas horas, pero sus seres queridos han seguido adelante después de perder la esperanza y llorar sus pérdidas. Su segunda oportunidad en la vida no está exenta de obstáculos. Los protagonistas se enfrentan a un misterio más profundo que su extraña desaparición.

'Merlí. Sapere Aude' - Temporada 2 (Movistar+)

Segunda y última temporada del spin-off de Merlí protagonizado por Carlos Cuevas. El grupo de amigos empieza el segundo semestre de universidad. Tras el parón, regresan a las aulas con ganas de iniciar la segunda parte del curso. Como bienvenida encuentran el paraninfo en obras. Un grupo de operarios ha empezado a restaurarlo. El encargado de las tareas de restauración tendrá una relación especial con Pol Rubio. Jordi Coll (El secreto de Puente Viejo) se incorpora a la serie para interpretar al nuevo interés romántico de Pol. Eusebio Poncela (Martin Hache) es el dueño del bar Satanassa, una especie de cabaré en el que empieza a trabajar el protagonista.

'La serpiente' - Miniserie (Netflix)

Tahar Rahim en 'La serpiente'. Netflix

En 1975 y 1976, el supuesto traficante de piedras preciosas Charles Sobhraj y su novia, Marie-Andrée Leclerc, recorrieron Tailandia, Nepal y la India perpetrando una ola de crímenes y convirtiéndose en los principales sospechosos de una serie de asesinatos de jóvenes viajeros occidentales. Herman Knippenberg, joven diplomático de la Embajada de los Países Bajos en Bangkok, se ve envuelto por accidente en esa compleja red criminal y desata una extraordinaria serie de acontecimientos que convertirá a Sobhraj en el hombre más buscado por la Interpol, con órdenes de arresto en varios continentes.

La serpiente es una miniserie de ocho partes protagonizada por Tahar Rahim (The Mauritanian) en el papel de Charles Sobhraj, Jenna Coleman (Doctor Who) como Marie-Andrée Leclerc, Billy Howle (El rey proscrito) como Herman Knippenberg y Ellie Bamber (Cosette en la última versión televisiva de Los Miserables) como Angela Knippenberg. Es una serie de Mammoth Screen, sello de ITV Studios, coproducida por BBC One y Netflix con guion de Richard Warlow y Toby Finlay, guionistas de Ripper Street.

'Madame Claude' - Película (Netflix)

París, finales de los años sesenta. Madame Claude está al frente de un floreciente negocio dedicado a la prostitución que le da poder sobre el mundo político y criminal francés. Pero el fin de su imperio está más cerca de lo que cree. Sylvie Verheyde (Sex Doll) dirige y coescribe la última película original de Netflix Francia. Karole Rocher (Polisse), Roschdy Zem (Roubaix, une lumière) y Pierre Deladonchamps (El desconocido del lago) son sus protagonistas.

También te puede interesar...

• Movistar+: las 10 mejores series originales de la plataforma

• HBO: las 10 mejores series originales de su catálogo (que no debes perderte)

• Netflix: las 10 mejores series originales de su catálogo