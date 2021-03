'Obi-Wan Kenobi', el spin-off de Star Wars con Ewan McGregor, ya tiene reparto e inminente fecha de rodaje

Ya hay fecha de rodaje para Obi-Wan Kenobi, el spin-off de Star Wars centrado en el personaje interpretado por Alec Guiness en la trilogía original y por Ewan McGregor en las precuelas. El actor escocés volverá a convertirse en el legendario jedi 16 años después de colgar el sable láser en La venganza de los Sith. La esperada miniserie empieza a rodarse en abril. Tal y como se había anunciado en el último día de inversores de Disney, Hayden Christensen regresará al universo Star Wars para interpretar a Darth Vader.

La historia arranca diez años después de los dramáticos acontecimientos del episodio III de la saga de los Skywalker, cuando Kenobi sufre su mayor derrota: la derrota de la República y la caída al lado oscuro de su mejor amigo y aprendiz Jedi, Anakin Skywalker, que se convirtió en el malvado Darth Vader. Obi-Wan Kenobi contará con Deborah Chow detrás de las cámaras, directora de dos episodios de la primera temporada de The Mandalorian.

Reparto de 'Obi-Wan Kenobi'. Disney+

Joel Edgerton y Bonnie Piesse volverán a interpretar a los tíos de Luke Skywalker, Owen y Beru, tras aparecer en los episodios II y III. Moses Ingram (Gambito de dama), Kumail Nanjiani (Silicon Valley), Indira Varma (Juego de tronos), Rupert Friend (Homeland), O'Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton), Sung Kang (Furious 6), Simone Kessell (Reckoning: ajuste de cuentas) y Benny Safdie (50% de la pareja de directores-hermanos que hizo posible Diamantes en bruto) se incorporan al reparto en papeles por determinar. La directora de casting ha sido Carmen Cuba, responsable de escoger los repartos de Mrs. America, Stranger Things y We Are Who We Are en el pasado.

Joby Harold, coguionista de Rey Arturo: La leyenda de Excalibur de Guy Ritchie y Ejército de los muertos, la siguiente película de Zack Snyder, será el showrunner del proyecto. Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow y Ewan McGregor le acompañarán en las labores de producción ejecutiva.

‘Obi-Wan Kenobi’ se estrenará en exclusiva en Disney+.

