Hay vida allá de Netflix: Las mejores series que puedes ver en Filmin

Fotograma de The Virtues.

No todas las plataformas están destinadas al mismo tipo de usuarios. Netflix puede apelar a un público más amplio con productos de todo tipo, HBO tiene las series de culto producidas por ellos; Disney+ tiene al público familiar… pero en cuanto al sector cinéfilo y seriéfilo que se sale de la norma, Filmin es una apuesta segura. No sólo porque tiene todos los clásicos del cine, sino porque se ha puesto las pilas en su adquisición de grandes series de todo el mundo, además de haber empezado a producir su primera ficción propia, Doctor Portuondo. Para poder seleccionar entre su catálogo os seleccionamos diez imprescindibles.

10. 'Hipócrates'

Hipócrates.

Temporadas: 1

Episodios: 8

Thomas Lilti es director de cine, pero también doctor. Una dualidad que ha hecho que ofrezca una de las miradas más interesantes al mundo de la medicina. Lo hizo en cine con la película del mismo nombre que se convirtió en una serie estupenda que pone el foco sobre la importancia de la sanidad y de no hacer recortes. Un hospital francés que, por un virus -la ficción adelantándose a la realidad-, se queda sólo con los residentes, que tienen que enfrentarse a pocos medios y decisiones a las que no están preparados. Una visión realista sobre las entrañas de un hospital.

9. 'Parlamient'

'Parlamient'.

Temporadas: 1

Episodios: 8

¿Qué hace un europarlamentario? Esa pregunta que muchos se han hecho alguna vez cuando ven los telediarios la responde con mucha mala leche esta comedia de episodios cortos que ofrece una mirada llena de ironía a la política europea. Brexit, independentismo catalán, lobbies, presiones, vagos que acaban chupando del frasco en Bruselas… muchos dardos en esta sátira política que se consume en un santiamén.

8. 'Cuando el polvo se asienta'

'Cuando el polvo se asienta'.

Temporadas: 1

Episodios: 8

Una joya danesa que arrasó en audiencia y en premios de forma merecida. Una miniserie sobre ocho personas interconectadas cuyo nexo en común es un atentado en Copenaghe. La serie acierta en poner el foco en los personajes, en lo social, y no en lo policial o en el thriller. Vemos lo que le ocurre a cada personaje antes, durante y después del atentado, lo que ofrece una mirada coral y compleja a un asunto espinoso que siempre se suele enfocar desde los códigos del suspense.

7. '22 de julio'

22 de julio

Temporadas: 1

Episodios: 6

Un enfoque parecido al de Cuando el polvo se asienta es el que utilizó esta serie noruega para afrontar una tragedia nacional como los atentados de Utoya. Habíamos visto películas en forma de thriller, en plan secuencia, pero aquí lo que se quiere indagar es cóno afecta a un país, a una sociedad, sufrir algo así. Si es posible recuperarse o si sus ciudadanos quedan, de alguna forma, marcados. Un fresco de perspectivas para analizar la sociedad post 22 de julio.

6. 'Wolf Hall'

'Wolf Hall'.

Temporadas: 1

Episodios: 6

Los británicos hacen series históricas como nadie. Y lo sabíamos mucho antes de que llegara The Crown, porque esta miniserie que ganó el Globo de Oro en 2016 es una joya que adapta la trilogía de Hilary Mantel. De hecho, aquí estaba Claire Foy antes de dar vida a la reina y un Mark Rylance imperial. Una serie sobre la figura de Thomas Cromwell, un personaje fundamental en la corte de Enrique VIII y en la historia de Reino Unido. Una joya que enamorará a los que amen las producciones históricas y de época.

5. 'Utopía'

'Utopía'.

Temporadas: 2

Episodios: 12

Una de esas series de culto de las últimas décadas. De esas que en su momento fueron una revolución similar a la de Perdidos o Black Mirror, con la que tiene algún punto en común. Un thriller posmoderno, conspiranoico, que capta muy bien el sentir de un momento y que lo convierte en una serie adictiva que tuvo dos temporadas brillantes. Ganó el Emmy a la mejor serie internacional y ahora acaba de llegar un remake a Amazon que no ha estado a la altura.

4. 'Adult Material'

Adult Material.

Temporadas: 1

Episodios: 4

El mundo de la pornografía como nunca se había visto. Una serie que viaja por varios géneros, y que pasa de la comedia al drama, pero siempre con la mirada puesta en radiografiar de forma crítica una industria machista y que veja a las mujeres. Ácida, pero también divertida. Una crítica feroz y necesaria a un mundo que el cine siempre había idealizado.

3. 'El colapso'

'El colapso'.

Temporada: 1

Episodios: 8

La serie que nos conmocionó durante el confinamiento. Una ficción francesa que especula con qué pasaría si el mundo colapsara. ¿Seríamos mejores, como todos decían que saldríamos de la pandemia? Una visión pesimista de la sociedad, con ocho episodios rodados en plano secuencia, y cada uno centrado en un escenario concreto. Nos vimos, por desgracia, representados en esa colección de miserias. El episodio de la residencia de ancianos es tan real que asusta.

2. 'The virtues'

Fotograma de The virtues.

Temporadas: 1

Episodios: 4

El creador de This is England, Shane Meadows, se abre en canal en esta serie en la que cuenta cómo se enfrento como adulto a unos abusos que sufrió como niño y que su mente había enterrado creando traumas. Una serie que trata el tema de una forma inteligente, con unas interpretaciones perfectas y muchas aristas sobre un sistema que no ayuda a sus ciudadanos, que nunca prestó atención a temas como los abusos y una Irlanda donde la educación católica sigue protegiendo y creando represión.

1. 'Berlin Alexandertzplaz'

'Berlín Alexanderplatz'.

Temporadas: 1

Episodios: 14

El catálogo de Filmin es tan amplio que también incluye alguno de los grandes clásicos, y en series es inevitable acordarse de esa obra magna que dirigió Fassbinder adaptando la novela de Alfred Döblin sobre el Berlín de los años 20. Un retrato de un país, de un momento y de la historia reciente. Ambiciosa y fascinante. Una obra maestra en un catálogo perfecto para cinéfilos y seriéfilos.

Las mejores series

• Netflix: las 10 mejores series originales de su catálogo

• HBO: las 10 mejores series originales de su catálogo (que no debes perderte)



• Amazon Prime Video: las 10 mejores series originales de su catálogo

• Apple TV+: las 10 mejores series originales de su catálogo



• Disney+ y Star: las 10 mejores series de su catálogo