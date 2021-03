'Monster: The Jeffrey Dahmer Story': lo que sabemos de la nueva serie de Ryan Murphy para Netflix

Ryan Murphy ya ha encontrado su Jeffrey Dahmer. Evan Peters, visto recientemente en Bruja Escarlata y Visión, se convertirá en uno de los asesinos en serie más escalofriantes de Estados Unidos en Monster: The Jeffrey Dahmer Story, la nueva creación de Murphy y su socio Ian Brennan. La serie limitada de Netflix estará contada mayormente desde el punto de vista de las víctimas de Dahmer, explorando la incompetencia y falta de interés que permitió al criminal encadenar asesinatos durante años. Carl Franklin (El demonio vestido de azul) dirigirá el episodio piloto. Janet Mock (Pose) dirigirá y escribirá varios episodios. Ambos compartirán la producción ejecutiva con los creadores de la serie.

Richard Jenkins (A dos metros bajo tierra) y Penelope Ann Miller (Atrapado por su pasado) serán Lionel y Joyce, los padres de Dahmer. Niecy Nash (colaboradora de Murphy en Scream Queens) interpretará a Glenda Cleveland, una vecina que alertó al FBI de las extrañas conductas del joven durante años, siendo ignorada sistemáticamente. Colin Ford (Un lugar para soñar) dará vida a un personaje llamado Chazz, mientras que Shaun J. Brown (Run) será la última víctima de Dahmer, el superviviente que facilitó su detención.

Monster: The Jeffrey Dahmer Story abarcará treinta años en la vida del protagonista, desde su infancia en los años sesenta hasta los noventa, cuando fue arrestado. Dahmer acabaría siendo acusado de matar y descuartizar a 17 hombres y niños entre 1978 y 1991, muchos de ellos personas de color y algunos incluso menores de edad. El asesino murió en 1994 en la cárcel a manos de otro preso. Solo había cumplido dos años de su condena.

Jeremy Renner ya interpretó a Dahmer. Blockbuster Films

Después de aprovechar American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace para hablar de la homofobia y sus consecuencias psicológicas en Andrew Cunanan, Ryan Murphy aprovechará su nuevo proyecto para hablar del privilegio en Estados Unidos. Dahmer era un joven blanco, rubio y guapo que fue ignorado o tratado de forma benevolente por policías y jueces durante años.

Peters sigue los pasos de Jeremy Renner (Dahmer, el carnicero de Milwaukee), Rusty Sneary (Raising Jeffrey Dahmer), Carl Crew (The Secret Life: Jeffrey Dahmer) y Ross Lynch (My Friend Dahmer), los otros actores que han interpretado al infame criminal en la pequeña o gran pantalla. La elección del actor no debería sorprender a nadie. En su currículum aparecen nueve temporadas de American Horror Story y una de Pose, ambas creadas por Murphy. Peters estrenará el próximo 18 de abril Mare of Easttown, la nueva miniserie de Kate Winslet para HBO.

Actualmente, Ryan Murphy está rodando para FX Impeachment, la nueva temporada de American Crime Story que repasará la escandalosa relación entre el presidente Bill Clinton y Monica Lewinsky. El guionista, productor y director tiene pendiente de rodar la segunda temporada de Ratched, nominada en la última edición de los Globos de Oro en las categorías de mejor serie dramática y mejor actriz de serie dramática (Sarah Paulson).

'Monster: The Jeffrey Dahmer Story' se estrenará en exclusiva en Netflix.

