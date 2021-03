De ‘Stranger Things’ a ‘El cuento de la criada’: las grandes series que volverán por fin en 2021

2020 nos ha robado muchas cosas importantes. Otras no lo son tanto, pero seguimos echándolas de menos. A lo largo de este año volverán siete series de alto perfil que llevan más de un año sin estrenar nuevos capítulos por diferentes causas, desde la pandemia crada por el coronavirus a diferentes fases de desarrollo y rodajes. Desde la última ganadora del Emmy a la mejor serie dramática a las comedias creadas y protagonizadas por Bill Hader y Donald Glover, 2021 será el año de nuestro reencuentro con algunas de las mejores series de los últimos años.

'Stranger Things' (Netflix)

El pasado mes de agosto Netflix confirmó las teorías que circulaban por internet después del final de la tercera temporada de Stranger Things. Hopper estará vivo en la cuarta entrega de la serie de ciencia ficción creada por los hermanos Duffer. Las tramas de la apuesta estrella de Netflix abandonarán Hawkins por primera vez. En los nuevos episodios Hopper está encarcelado lejos de casa en el páramo nevado de Kamchatka, Rusia, donde enfrentará peligros tanto humanos... como de otro tipo. En Estados Unidos un nuevo horror comienza a aflorar, algo enterrado hace mucho tiempo y que lo conecta todo.

“Sabemos cuál es el final y sabemos cuándo es. La pandemia nos ha dado tiempo para mirar hacia el futuro y descubrir qué es lo mejor para el programa. Comenzar a completar eso nos dio una mejor idea de cuánto tiempo necesitamos para contar esa historia”, contó Matt Duffer a The Hollywood Reporter. La COVID-19 afectó al rodaje que tuvo que interrumpirse durante siete meses cuando solo llevaban dos semanas de trabaja con los actores. Se desconoce cuántos episodios tendrá la cuarta temporada y cuándo llegará a Netflix. Les estaremos esperando.

'Succession' (HBO)

'Succession' estrenará su tercera temporada en 2021. HBO

La última ganadora del Emmy a la mejor serie dramática debería haber empezado su producción en abril de 2020, pero el coronavirus retrasó el inicio del rodaje hasta el mes de diciembre. No se han dado detalles de lo que está por venir en una serie que la tía de Armie Hammer abandonó cuando se dio cuenta de que sus tramas le recordaban a los dramas de su familia. Así es Succession, la serie que mezcla elementos de la tragedia griega y las miserias de las estirpes millonarias de Estados Unidos.

El final de la segunda temporada acabó por todo lo alto, con un final que promete un despiadado enfrentamiento entre Logan Roy y su hijo Kendall, que por fin ha encontrado el valor de plantar cara a su padre. Hope Davis (En terapia) es el único fichaje anunciado por el momento. La actriz aparecerá en varios episodios interpretando a Sandi Furness, la hija de Sandy Furness, el eterno rival de Logan Roy. No hay fecha para los nuevos episodios de Succession, que deberán llegar antes de junio si quiere reeditar su triunfo en los Emmy.

'El cuento de la criada' (HBO)

La cuarta temporada de El cuento de la criada se estrenará en Hulu el 28 de abril, previsiblemente un día antes de su llegada a España a través de HBO. Después del épico final de la tercera temporada, June se fuga y empieza una vida en las sombras. La sacrificada madre se convertirá en la líder de la Resistencia en los nuevos episodios, mientras evita ser capturada. Gilead estará sumido en el caos con diferentes frentes intentando hacerse con el control del estado.

Mckenna Grace (la versión infantil de Theo en La maldición de Hill House) se incorpora a la serie interpretando a una inteligente esposa adolescente de un comandante mucho mayor que ella. En los nuevos episodios Sam Jaeger pasará a forma parte del reparto regular de la producción con su papel de Mark Tuello, el operativo del gobierno de los Estados Unidos de América con el que Serena se encuentra en Canadá. Zawe Ahston interpretará a la nueva novia de Moira, mientras que Reed Bierney dará vida a alguien del entorno de Gilead.

Aún nos queda Gilead para rato. El pasado mes de diciembre la serie fue renovada por una quinta temporada. El cuento de la criada seguirá mientras Elisabeth Moss quiera seguir haciéndola. La actriz parece totalmente involucrada en un proyecto en el que también es productora. Moss dirige tres de los diez episodios que forman la cuarta entrega de una de las series estrella de HBO.

'Barry' (HBO)

Bill Hader tiene dos Emmy al mejor actor de comedia por 'Barry'. HBO

La comedia de HBO estaba a punto de rodarse en marzo de 2020 cuando el coronavirus interrumpió indefinidamente el rodaje de la serie protagonizada y creada (en colaboración con Alec Berg) por Bill Hader. Esas son las malas noticias para los fans de esta historia sobre un asesino en serie que se enfrenta a su crisis existencialista formándose como actor en la superficial e imprevisible Los Ángeles. Las buenas noticias son que Berg y Hader han aprovechado el 2020 para escribir los guiones de la cuarta temporada de la serie, aún no confirmada por la cadena de pago.

'Atlanta' (FX)

Donald Glover es el creador y protagonista de 'Atlanta'. FX

De todas las series que volverán este 2021, Atlanta es la que más tiempo se ha tomado para regresar con nuevos capítulos. Donald Glover rodará de forma consecutiva las temporadas 3 y 4 de la comedia de FX. El 5 de abril empezará el rodaje de la serie en Londres. Amsterdam y París serán las siguientes localizaciones en una historia que, tal y como avanzó el final de la segunda temporada hace ya tres años, llevará a Earn y compañía por Europa. Más adelante, la producción volverá a Estados Unidos para concluir en Atlanta el rodaje del esperado regreso de una serie que ha dado a Glover dos Emmy (como actor y director) y un Globo de Oro.

'Line of Duty' (Movistar+)

Kelly McDonald llega a 'Line of Duty' en su sexta temporada. Movistar+

Line of Duty estrenará su sexta temporada el 24 de marzo en Movistar+. La escocesa Kelly McDonald (Boardwalk Empire) interpretará a Joanne Davidson, una inspectora que se encarga de un asesinato sin resolver y cuya conducta poco convencional levanta sospechas entre los miembros de la unidad AC-12. Han tenido que pasar dos años para que la serie creada por Jed Mercurio (Bodyguard) vuelva a la televisión. La anterior entrega fue un auténtico bombazo en Reino Unido, promediando más de siete millones de espectadores por capítulo en BBC. El trepidante thriller británico contará en esta ocasión con siete episodios, uno más de los que suele tener cada temporada.

'El método Kominsky' (Netflix)

Alan Arkin no estará en la temporada final de 'El método Kominsky'. Netflix

El método Kominsky llegará a su final con su tercera temporada con una baja ilustre. Alan Arkin (ganador del Oscar por Pequeña Miss Sunshine) dejará de aparecer como Norman Newlander, el mejor amigo y representante del personaje que interpreta Michael Douglas en la serie de Chuck Lorre (The Big Bang Theory). La marcha del actor se explicará en los nuevos episodios de la serie, después de un final de temporada que no avanzaba la marcha de Norman. Quién si volverá en los nuevos episodios es Lisa Edelstein (House), Jane Seymour (La doctora Queen) y Kathleen Turner (Fuego en el cuerpo). La comedia, que ganó el Globo de Oro en su primera temporada, retomó su rodaje el pasado mes de noviembre. Todavía no hay fecha de estreno para los nuevos episodios.

