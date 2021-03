Mitad podcast, mitad test de Rorschach: así se hizo ‘Calls’, la serie más original de Apple, según su director

Noticias relacionadas Apple TV+: las 10 mejores series originales de su catálogo

No verás ninguna serie de televisión como Calls en 2021. En un saturado escenario audiovisual en el que cada vez es más difícil encontrar formatos y visiones distintas, la apuesta más atípica del catálogo de Apple TV+ es toda una rareza. A partir de una producción original francesa creada por Timothée Hochet, el uruguayo Fede Álvarez (un prometedor director que se ha hecho un nombre en el terror con No respires y el remake de Evil Dead) se ha estrenado en televisión con una atípica propuesta formada por nueve episodios de entre 14 y 20 minutos de duración. El sonido de unas llamadas de teléfono y unos sugerentes grafismos son sus únicas herramientas para contar una historia surrealista e intrigante.

Es mejor llegar a Calls sin saber nada de sus historias, aparentemente autoconclusivas e independientes. En nuestra conversación con Álvarez nos centramos en el desafío técnico y artístico de una serie que, insistimos, no se parece a nada que hayas visto últimamente. O que hayas oído, porque la producción de Apple TV+ podría haber sido un pódcast… pero nos hubiéramos perdido parte de su particular juego. Una serie en la que los actores no tienen que parecer físicamente parece el sueño de cualquier productor en los tiempos de la COVID-19, pero el proyecto era anterior a la pandemia. “A nosotros nos vino bien porque todo el mundo estaba deseando participar en el proyecto”, admite el director. “Fue una oportunidad de contar con gente que probablemente hubiera estado ocupada en esos meses”.

Pedro Pascal (The Mandalorian), Aaron Taylor-Johnson (Tenet), Lily Collins (Emily in Paris), Mark Duplass (The Morning Show), Nick Jonas (Jumanji: Bienvenidos a la jungla) y Aubrey Plaza (Parks and Recreation) son algunos de los actores que se dejan oír en estas perturbadoras llamadas que cambiarán para siempre sus vidas. “Todos recibieron un ordenador y varios micrófonos. Los actores acabaron haciendo labores técnicas. Algunos grabaron desde armarios, otros fueron a sus patios para que tuviera un efecto de exteriores…Fue un proceso muy divertido. Complicado, pero útil”, recuerda el también productor ejecutivo de la serie. Todos se incorporaron una vez las historias estaban cerradas. Solo hubo una excepción: “Stephen Lang [el villano de Avatar], porque habíamos trabajado juntos en No respires y sabía que sería perfecto para un personaje que aparece en el último episodio”.

El trabajo con los actores tenía sus propios desafíos. Álvarez siempre seguía el mismo proceso con sus actores. Hacía videollamadas con ellos, charlaba del personaje y la trama de su episodio y, cuando estaba todo claro, apagaban sus webcams. “Lo que yo escuchara en la grabación era lo que iba a aparecer en Calls. Ni más ni menos”, explica el cineasta sobre el sistema de trabajo en la producción.

“Cuando estás rodando una serie o película al uso, un actor transmite mucho con la mirada. Aquí no ves les. Si les hubiera visto actuar en el rodaje, me hubiera llevado una impresión distinta a la que luego no iba a tener en el audio”. El director de Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte compara el proceso con hacer una obra de teatro. “Hay un par de episodios que los hicimos prácticamente en directo. Lo que escuchas es lo que pasó en realidad, salvo algún detalle de edición”. Una vez resuelta la parte más narrativa de la historia, el otro gran desafío era cómo ilustrar visualmente una historia en la que jamás vemos a sus protagonistas.

El realizador nunca había hecho nada parecido en una carrera que acaba de cumplir 20 años. “Necesitábamos saber cuál sería la forma, el color y los patrones de los grafismos visuales que debían tener el mismo impacto en la audiencia que un primer plano o un trávelin”, confiesa un realizador que tenía el desafío de huir de imágenes concretas y ser tan abstracto como fuera posible. “El objetivo era que el espectador creyera ver imágenes que realmente no estaban ahí. Todo el mundo ve cosas distintas, como si fuera el test de Rorschach”. El estilo visual de Calls remite, además, a uno de los primeros productos de la marca que ahora estrena la serie. “Me apetecía tener un estilo retro que nos llevara a la primera era de los gráficos de color y bits de Macintosh”.

El objetivo era simple en la teoría y complicado en la práctica: crear un efecto de hipnosis que no permita a la audiencia apartar la mirada. “Esta forma de trabajar tiene limitaciones, pero al mismo tiempo tienes un control total sobre lo que cuentas, que es algo que siempre quiere un director”. De repente, Álvarez se encontró con libertad para mover palabras a su antojo, eliminar otras… soluciones que jamás se podrían hacer en una de sus películas. “Era una oportunidad de hacer cosas que normalmente no puedes hacer en un proyecto normal”, concluye un cineasta que está trabajando actualmente como productor en una secuela directa de La matanza de Texas, el clásico de Tobe Hooper.

La primera temporada de ‘Calls’ se puede ver ya íntegramente en Apple TV+.

