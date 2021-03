Todas las películas y series que se estrenan esta semana en Netflix, Disney+, HBO, Amazon, Movistar+ y más

Aunque marzo está siendo un mes relativamente tranquilo en cuanto al número de estrenos, después de una semana en la que había muy pocas series destacadas, comenzamos la segunda quincena con tres títulos muy esperados: la nueva serie de los creadores de La casa de papel en Netflix, la segunda serie de Marvel Studios en Disney+ y el montaje del director de La Liga de la Justicia que llega a HBO.

Este es el calendario de estrenos del 15 al 21 de marzo en las plataformas y canales de pago de España.

Lunes 15 de marzo

'Agatha Raisin' - Temporada 2 (Cosmo)

A sus 53 años, Agatha deja su trabajo como relaciones públicas para mudarse a una casita de ensueño en Carsely, en la Inglaterra rural. Sus esperanzas de tener una vida tranquila pronto se verán frustradas cuando empiezan a producirse varios asesinatos en la comunidad. Atraída por estos misterios, se convierte en una detective aficionada que intenta resolver los crímenes, por supuesto, de forma poco ortodoxa.





'Gofre + Mochi' - Miniserie (Netflix)

'Gofre + Mochi | Tráiler oficial | Netflix

Gofre y Mochi comparten un sueño: convertirse en chefs. El problema es que todo lo cocinaban era de hielo. Todo cambia cuando empiezan a trabajar en un supermercado muy especial y con la ayuda de nuevos amigos como la dueña, la señora Obama, comienzan la aventura culinaria de su vida viajando a cocinas, restaurantes, granjas y hogares de todo el planeta.

Martes 16 de marzo

'El gran fondo' - Miniserie (Filmin)

Sátira sobre un grupo de personas que trabaja en el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, un fondo de inversión que se financia con los ingresos derivados del gas y el petróleo, que Noruega destina al mantenimiento de su Estado del Bienestar. El capitalismo se topa con la socialdemocracia y enfrenta a los que quieren ganar más con los responsables del comité ético.

'Que viene el lobo' - Miniserie (Movistar+)

Holly, una niña de 14 años, llama la atención de sus profesores cuando escribe una redacción en la que detalla un supuesto comportamiento violento de su padrastro. El asunto se traslada a un trabajador social que separar provisionalmente a Holly y a su hermanastro de la familia mientras se desarrolla la investigación pertinente. Los padres niegan las acusaciones ¿quién dice la verdad?

Miércoles 17 de marzo

'La trama Varsity Blues: Escándalo en la universidad de EE.UU' - Documental (Netflix)

Rick Singer, el cerebro del escándalo de 2019 en torno a las admisiones universitarias, convencía a sus acaudalados clientes para engañar a un sistema académico ya de por sí pensado para beneficiar a los privilegiados. Mediante una innovadora combinación de entrevistas y recreaciones narrativas de las escuchas telefónicas del FBI a Singer y sus clientes, ‘La trama Varsity Blues: Escándalo en la universidad de EE. UU.’ ofrece una visión inédita del enigmático responsable.

'Mayans MC' - Temporada 3 (HBO España)

'EZ' Reyes, la nueva esperanza de los Mayans M.C. en la frontera, intenta reconciliarse con su hermano Angel al tiempo que busca la verdad sobre la muerte de su madre, que había sido declarada como un suicidio. Al mismo tiempo, los Mayans buscan vengarse de sus rivales de Tijuana después un ataque sorpresa a su club, pero cuando el humo se aclara, descubren el cuerpo de un miembro original del Redwood Motorcycle Club de Sons of Anarchy.

Jueves 18 de marzo

'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' - Película (HBO España)

Tráiler - La Liga de la Justicia de Zack Snyder - HBO España

En este nuevo montaje de cuatro horas, Bruce Wayne (Ben Affleck) está decidido a asegurarse de que el último sacrificio de Superman (Henry Cavill) no fuera en vano, para ello, une sus fuerzas con Diana Prince (Gal Gadot) y juntos reclutan un equipo de metahumanos que deberá proteger al mundo de una inminente amenaza de catastróficas proporciones.

Viernes 19 de marzo

'El disidente' - Película documental (Filmin)

El 2 de octubre de 2018, Jamal Khashoggi, periodista saudí del Washington Post, conocido por ser muy crítico con la política de su país, entró en el consulado saudita de Estambul. Después de 17 días sin que hubiera noticias sobre él, La Casa de Saud confirmó su muerte. Murió degollado y su cuerpo fue descuartizado con una motosierra. Su prometida y disidentes de todos los rincones del mundo tratan de unir los cabos sueltos de su brutal asesinato en este polémico documental del ganador del Óscar Bryan Fogel (Ícaro).

'Falcon y el Soldado de Invierno' - Temporada 1 (Disney+)

'Falcón y Soldado de Invierno' - Tráiler - Disney+

Después de Bruja Escarlata y Vision llega esta serie que recupera el espíritu más clásico de las historias de acción de superhéroes y la espectacularidad de películas como Capitán América: Civil War. Precisamente de allí vuelve el Barón Zemo, interpretado por Daniel Brühl, dispuesto a finalizar su misión de aquella película: acabar con los superhéroes, misión en la que tendrá que enfrentarse a Sam y Bucky.

'Calls' - Temporada 1 (Apple TV+)

Esta adaptación de la serie francesa homónima creada por Timothée Hochet, nos propone una experiencia televisiva inmersiva a partir de elementos de audio e imágenes abstractas que sirven para narrar nueve historias escalofriantes. Fede Martínez (No respires) dirige un reparto en el que destacan actores como Nicholas Braun (Succession), Lily Collins (Emily in Paris), Karen Gillan (Avengers: Endgame), Joey King (The Act), Aubrey Plaza (Parks and Recreation) y Pedro Pascal (The Mandalorian).

'Sky Rojo' - Temporada 1 (Netflix)

Tráiler - 'Sky Rojo'- Netflix

Coral, Wendy y Yina, tres prostitutas víctimas de trata que huyen en busca de su libertad, son perseguidas por dos empleados de su proxeneta y dueño del Club Las Novias. Juntas se enfrentarán a todo tipo de peligros e intentarán cumplir su principal objetivo: seguir con vida cinco minutos más

'Country Comfort' - Temporada 1 (Netflix)

Cuando la vida profesional y personal de Bailey (Katharine McPhee), una joven aspirante a cantante de country, se va por la alcantarilla, acepta un trabajo como niñera de los cinco hijos del vaquero Beau (Eddie Cibrian). Gracias a su resiliencia y a su desbordante encanto sureño, esta niñera primeriza consigue superar todos los obstáculos hasta convertirse en la figura materna que los niños tanto habían echado en falta. Sin esperarlo, Bailey encuentra en esta familia con talento musical la banda que le faltaba para retomar su camino a la fama.

'Flash' - Temporada 7 (TNT)

En esta nueva entrega, que retoma los hechos ocurridos al final de la temporada anterior, que se vio interrumpida por la pandemia, Iris West se encuentra atrapada más allá del espejo sin poder regresar a su dimensión y con el peligro de quedar atrapada para siempre en ese reverso tenebroso. Es el momento de que los héroes del Team Flash tomen las riendas y salven el universo del peligro que amenaza desde esa realidad.

