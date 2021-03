Netflix barre a su competencia en las nominaciones a los Oscar (pero tiene difícil la victoria)

Hoy tienen muchas razones para estar contentos en los despachos de Netflix. 35, para ser más exactos. La plataforma de streaming vuelve a ser la gran nominadora en las nominaciones a los Oscar, aunque las cifras este año son aún más aplastantes que en 2020, donde se hizo con 24 candidaturas. Disney y Amazon, sus competidores más claros, se han quedado con 15 y 12 nominaciones, respectivamente.

El desafío de Ted Sarandos será materializar esas nominaciones en premio. El pasado año, El irlandés se fue de vacío y la compañía salvó la honra con el reconocimiento a Laura Dern por su trabajo en Historia de un matrimonio. A pesar del extraordinario bagaje de hoy, la compañía también se ha llevado dos reveses importantes: Mank se ha quedado fuera de las categorías de guion original y montaje, mientras que Aaron Sorkin ha sido ignorado en mejor dirección por El juicio de los 7 de Chicago. Las tres categorías son, históricamente, termómetros clave para saber quién se acabará llevando el Oscar a la mejor película. Nomadland, su gran rival, ha estado presente en todas ellas, mientras que su directora, Chloé Zhao, acaba de batir un récord como la mujer con más candidaturas en una sola edición: cuatro.

Desde que House of Cards y Orange is the new black llevaran por primera vez al servicio de streaming a la arena de los premios de la industria de Hollywood, la relación entre los votantes y la plataforma es de toma y daca. Sus directivos sacan la chequera para hacerse con los nombres más cotizados delante y detrás de las cámaras, pero a la hora de la verdad las series y películas de Hollywood siempre se quedan en el patio de butacas aplaudiendo a la competencia.

Roma, El irlandés y The Crown (al menos todavía, este puede ser su gran año) fueron incapaces de ganar el premio gordo que tanto ansía la compañía. Veremos qué pasa este año con El juicio de los 7 de Chicago y Mank. Por el momento, el Oscar de Chadwick Boseman (en una candidata que, contra pronóstico, al final se ha quedado fuera de la categoría de mejor película) parece el único asegurado para Netflix.

Su rival Disney salva los muebles gracias a la incorporación de su catálogo de Fox Searchlight (ganadora en los Oscar con películas como 12 años de esclavitud, La forma del agua y Birdman) y la infalibilidad de Pixar. En Amazon también se han encontrado con una de cal y otra de arena: Sound of Metal ha funcionado mucho mejor de lo que jamás soñaron, pero Una noche en Miami se ha quedado fuera de las categorías de mejor película y dirección en el último momento. Las streaming wars siguen en marcha.

También te puede interesar...

• Pedro Almodóvar no consigue la nominación al Oscar por 'La voz humana'