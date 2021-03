Todas las películas y series que se estrenan esta semana en Netflix, HBO, Amazon, Movistar y más

Esta semana se cumplirá un año desde que se proclamara el estado de alarma en nuestro país y los efectos del coronavirus se notan en la cantidad de estrenos de la semana en las plataformas y canales de pago.

Sin embargo, sigue habiendo suficientes novedades como para perderse, así que como cada lunes os traemos el resumen de todos los estrenos en plataformas. Un calendario imprescindible para tener todo lo que llega resumido y ordenado por fecha. Estos son todos los estrenos del 8 al 14 de marzo.

Lunes 8 de marzo

'Las Begums de Bombay' - Temporada 1 (Netflix)

Cinco mujeres de distintas generaciones lidian con el deseo, la ética, las crisis personales y sus vulnerabilidades mientras tratan de satisfacer sus ambiciones en la India urbana actual. A medida que los techos de cristal se resquebrajan y los corazones rotos sangran, todas deberán tomar decisiones difíciles. Y, en su lucha por encontrar su verdad personal, cada una de ellas descubre en las demás un inesperado sentimiento de comprensión y lo que podría ser un vínculo común. La primera temporada de Las Begums de Bombay está compuesta por seis episodios.

'The Minister' - Temporada 1 (AMC)

Ólafur Darri (Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald) da vida al populista primer ministro islandés Benedikt Ríkhardsson en el estreno exclusivo de AMC de este drama político venido de Islandia. El recién elegido presidente del Partido de la Independencia ha formado una alianza con los socialdemócratas para las próximas elecciones. Inesperadamente, anuncia que renunciará si no hay un 90% de participación electoral. Una oportunidad para la mayor victoria de la historia, pero también una oportunidad intrigante para sus oponentes. Político. Poeta. ¿Primer ministro? Algunos han calificado a Benedikt Ríkardsson de radical poco ortodoxo; se llama a sí mismo un ciudadano honesto de Islandia. ¿Quién mejor para ser la voz de esta gran nación? Benedikt no está interesado en el poder; quiere escuchar a la gente, cambiar el país y mejorarlo. ¿Radical o justo? Una cosa es segura, será un líder como ninguno que hayamos visto antes.

Martes 9 de marzo

'Surcando los cielos' - Temporada 1 (Filmin)

'Surcando los cielos'. Netflix

La nueva apuesta de Filmin llega desde Holanda para contar en ocho episodios la rivalidad que mantuvieron entre 1919 y 1939 el director de la KLM, Albert Plesman, y el piloto y fabricante de aviones, Anthony Fokker. En esa época Holanda estaba a punto de definir su papel en la aviación mundial durante el periodo de entreguerras.

Miércoles 10 de marzo

'Dealer' - Miniserie (Netflix)

La miniserie francesa Dealer se adentrará en el mundo del narcotráfico a través del formato found footage (metraje encontrado), la técnica con la que se rodaron películas de terror como [REC] o El proyecto de la bruja de Blair. La serie cuenta la historia de Franck, un director de vídeos musicales que se infiltra en un barrio conflictivo al sur de Francia para grabar a Tony, el carismático pero imprevisible líder de una banda de narcotraficantes que quiere hacer sus pinitos en el mundo del rap. Mientras usa su cámara para revelar las facetas más ocultas del tráfico de drogas, Franck se ve atrapado en una sangrienta guerra de bandas.

'Los secretos que ocultamos' - Película (Amazon Prime Video)

En los Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial, una mujer intenta reconstruir su vida en los suburbios con su esposo, y secuestra a su vecino en busca de venganza por los atroces crímenes de guerra que cree que cometió contra ella. Joel Kinnaman (The Killing), Noomi Rapace (Millennium, los hombres que no amaban a las mujeres) Amy Seimetz (Upstream Color) y Chris Messina (The Mindy Project) son sus protagonistas.

Jueves 11 de marzo

'Genera+ion' - Temporada 1 (HBO)

HBO busca su nueva serie sobre la Generación Z. La producción original de HBO MAX Genera+ion promete ser una oscura, pero divertida serie de media hora que sigue a un grupo diverso de estudiantes de secundaria cuya exploración de la sexualidad moderna pone a prueba algunas creencias profundamente arraigadas sobre la vida, el amor y la naturaleza de la familia en una comunidad conservadora. Justice Smith (Jurassic World: El reino caído) y Martha Plimpton (Los Goonies) son los actores más conocidos en un reparto lleno de caras nuevas. La serie lanzará tres episodios en su estreno. Después llegarán dos episodios nuevos el 18 de marzo, dos episodios el 25 de marzo y un episodio el 1 de abril. Antes de que acabe el año se emitirán los ocho episodios que componen la segunda parte de la temporada.

Viernes 12 de marzo

'Cherry' - Película (Apple TV+)

La primera película de Joe y Anthony Russo después de conseguir el mayor éxito comercial en la historia del cine con Vengadores: Endgame cuenta la historia real de Nico Walker, un joven que volvió de la guerra de Irak con un trastorno de estrés postraumático no diagnosticado que le llevó primero a hacerse adicto al opio y después a robar bancos. Tom Holland se enfrenta al mayor desafío dramático de su carrera en una película que se fija en directores como Martin Scorese y David O. Russell para contar el viaje a la destrucción de un veterano de guerra. Apple TV+ se hizo con los derechos de la película después de una puja en la que participaron las principales plataformas de streaming.

'The One' - Temporada 1 (Netflix)

A partir del libro de John Marrs, la nueva serie de Netflix se preguntaría qué pasaría si pudiésemos encontrar a nuestra pareja perfecta con una simple prueba de ADN. The One se ambienta en el futuro inmediato en el que las capacidades de la ciencia ponen en duda el futuro de las relaciones humanas. Por muy buena que sea nuestra relación de pareja, ¿quién puede decir sin faltar a la verdad que no ha pensado si hay alguien mejor en alguna parte? ¿Y si una muestra de pelo es todo lo que necesitas para encontrar a esa persona? La idea es simple, pero sus consecuencias son explosivas. Nunca más volveremos a ver el amor y las relaciones de la misma manera.

'Love Alarm' - Temporada 2 (Netflix)

Nueva temporada del mundo donde una app te dice cuántas personas están coladas por ti en un radio de 10 metros. La historia de amor continúa con la nueva versión: Love Alarm 2.0. Jojo, con su escudo activado, sigue dudando entre su primer amor, Sun-oh, y su buen amigo Hye-yeong. Y ese triángulo amoroso le impide saber quién es su amor verdadero.

'Paradise Police' - Temporada 3 (Netflix)

Nueva temporada de la serie de animación de Netflix. Sus protagonistas son polis malos. No "malos" en plan de tipos duros que no se andan con tonterías: son malos en plan de inútiles. Los creadores de Brickleberry, Roger Black y Waco O'Guin, presentan esta comedia de animación para adultos acerca de una comisaría en una ciudad sureña de mala muerte.

'Metalocalypse' - Temporada 4 (HBO)

HBO estrena la cuarta temporada de la serie de animación de Adult Swim que sigue las aventuras de una banda de death metal, Dethklok, parte norteamericana y parte norte-escandinava. Disfrutan de un nivel de popularidad increíble, tanto que sus fans harán cualquier cosa que sus canciones digan, incluso si significara la muerte. La popularidad sobrenatural de la banda ha capturado la atención de un grupo conocido como El Tribunal. Cada episodio muestra un intento de este grupo siniestro para destruir a la banda, pues sospechan que son parte de una profecía apocalíptica sumeria.

Domingo 14 de marzo

'El amigo' - Película (Movistar+)

Después de enterarse de que a su esposa le quedan seis meses de vida debido a una enfermedad terminal, un hombre recibe el apoyo de su mejor amigo que se muda a su casa para ayudarle. El impacto de esta situación para toda la familia será mucho mayor de lo que nadie podría haber imaginado. Dakota Johnson (Suspiria), Jason Segel (Cómo conocí a vuestra madre) y Casey Affleck (ganador del Oscar por Manchester frente al mar) interpretan al trío protagonista en la segunda película narrativa de Gabriela Cowperthwaite (Blackfish).

