Las 15 mejores series de Netflix

Este Top de las mejores series originales de Netflix se irá actualizando y ampliando periódicamente a medida que la plataforma vaya estrenando nuevos títulos.

Han pasado ocho años desde el lanzamiento de Netflix en Estados Unidos (en octubre serán seis desde su llegada a España), por lo que en su catálogo hay muchas series que merecen nuestra atención, pero se nos van quedando colgadas porque es inevitable dejarnos arrastrar por la actualidad de los estrenos.

Las series buenas de verdad se mantienen en las listas de las mejores, independientemente de todas las novedades que llegan cada mes, y para animaros a recuperarlas hemos hecho esta lista con las imprescindibles. Los criterios de selección han sido sencillos, además de intentar abarcar diferentes géneros y estilos, todas son series de producción original de la plataforma. No están todas las que son, pero son todas las que están.

15. 'Atípico' (2017-presente)

Tráiler - 'Atípico' - Netflix

Temporadas: 3

Episodios: 28

Netflix descubrió rápidamente que las series protagonizadas por adolescentes tenían público y no perdió tiempo produciendo varias decenas de títulos para llenar ese hueco. Algunas son productos pasajeros, pero otras tienen propuestas realmente interesantes. Una de ellas es Atípico, que ha pasado un poco desapercibida, porque a simple vista, puede parecer un drama. No lo es, la historia de Sam, un estudiante de instituto en el espectro autista, es encantadora y divertida. Si os animáis a verla os llevaréis más de una sorpresa.

14. 'Sex Education' (2019-presente)

Tráiler - 'Sex Education' - Netflix

Temporadas: 2

Episodios: 16

Esta es otra de esas series que nos recuerda que no debemos dejarnos engañar por apariencias. La premisa de Sex Education es, seamos honestos, ridícula. El protagonista, un joven tímido, crea un consultorio clandestino en su instituto para resolver las dudas sobre sexualidad de sus compañeros, gracias a lo que ha aprendido de su madre, que es terapeuta sexual. Nadie apostaría porque esto tuviera recorrido y mucho menos porque no fuera una comedia simplista y vulgar. Nada más lejos de la realidad, del aborto a las violaciones o la identidad sexual, aborda temas importantes con mucho respeto y corazón.

13. 'Dead to Me' (2019-presente)

Tráiler -'Dead to Me' T1- Netflix

Temporadas: 2

Episodios: 20

Después del doble giro del primer episodio de Dead to Me, es difícil que no queráis continuar con el siguiente, y antes de que os deis cuenta habréis acabado las dos temporadas. Linda Cardeliini y Christina Applegate están maravillosas en esta dramedia que juega con el tono de la película Un pequeño favor, combinando drama, comedia, giros y cliffhangers en una fiesta que quema trama sin reservas.

12. 'Gambito de dama' (2020)

Tráiler - 'Gambito de dama' - Netflix

Temporadas: 1

Episodios: 8

Es la serie más reciente de esta lista, uno de los últimos fenómenos de la plataforma y la que probablemente todos han visto, pero se ha ganado un lugar de honor como una de las mejores series de Netflix. La historia de Beth Harmon es uno de los mejores retratos de la genialidad, la adicción y la depresión; la historia de una heroína magnética que nos atrapa en su apasionante viaje desde la infancia hasta el mundo de la alta competición en la edad adulta. El diseño de producción y las interpretaciones son excepcionales y Anna Taylor-Joy, su protagonista, se consagró en la última edición de los Globos de Oro.

11. 'Muñeca rusa' (2019-presente)

Tráiler - 'Muñeca rusa' - Netflix

Temporadas: 1

Episodios: 8

La pandemia de 2020 ha retrasado el estreno de muchas series, una de ellas es la nueva temporada de Muñeca rusa, la serie protagonizada y cocreada por Natasha Lyonne, que nos sorprendió a principios de 2019. Un cóctel que combina la premisa de repetición de películas como Feliz Día de tu muerte con comedia, drama, thriller, terror existencial y ciencia ficción. Cuando crees que ya has descifrado su código, llega el tercer episodio para descolocarlo todo. Es una de las series más originales de la plataforma.

10. 'GLOW' (2017-2019)

Promo - 'GLOW' - Netflix

Temporadas: 3

Episodios: 30

La versión oficial de Netflix es que GLOW fue una de las víctimas de la pandemia y los costes añadidos que supone adaptarse a sus protocolos. Es difícil no pensar que en este como en otros casos, la plataforma encontró en la situación actual una excusa para no continuar adelante con algunos proyectos que no eran rentables. Y es una pena, porque esta historia de un grupo de luchadoras de wrestling no merecía correr esa suerte. No dejéis de verla porque no tiene un cierre, porque las tres temporadas que hay valen muchísimo la pena.

9. 'Master of None' (2015-presente)

Tráiler -'Master of None' T2 - Netflix

Temporadas: 2

Episodios: 20

Esta serie del actor Aziz Ansari y su amigo Alan Yang (The Good Place, Forever) sorprendió en su estreno a finales de 2015. Aunque en sus primeros episodios, parecía una comedia más sobre un treintañero hípster en Nueva York, Ansari demostró que tenía cosas interesantes qué decir. Su segunda temporada fue más ambiciosa a nivel formal e incluyó una serie de referencias al cine italiano que son un deleite. Se ganó con buen pulso un lugar entre las imprescindibles de la plataforma.

8. 'Ozark' (2017-presente)

Tráiler - 'Ozark' T1 - Netflix

Temporadas: 3

Episodios: 30

Ozark se estrenó cuando habíamos decidido que las series protagonizadas por antihéroes ya habían cumplido su ciclo. Desde el inicio fue amada por unos e ignorada por el resto, que ni siquiera le dimos en su momento el beneficio de la duda, pero Ozark ha demostrado que es mucho más que una variación con filtro azul de la premisa de Breaking Bad. La segunda temporada superó a la primera y la tercera fue la de su consagración; gran parte del mérito los personajes femeninos, encabezado por Laura Linney y Julia Garner.

7. 'Mindhunter' (2017-2019)

Tráiler - 'Mindhunter' T1 (Netflix)

Temporadas: 2

Episodios: 19

La puerta de una tercera temporada no está cerrada con llave, pero hasta que se confirme una posible continuación, podemos disfrutar de las dos que hay disponibles por ahora. David Fincher produce y dirige algunos episodios, por lo que su estilo tras la cámara define el curso de esta serie que está centrada en los inicios de la técnica que todos conocemos hoy como elaboración de perfiles psicológicos de los asesinos en serie. Una historia que muestra de dónde viene nuestra obsesión con el true crime.

6. 'Creedme' (2019)

Tráiler - 'Creedme' - Netflix

Temporadas: 1

Episodios: 8

Además de Así nos ven, en 2019 se estrenó esta producción, también basada en un caso real, el de la joven Marie Adler (Kaitlyn Dever) que después de denunciar la violación que sufrió en su casa por un intruso tuvo que soportar un segundo trauma, el de la negación de lo ocurrido por parte de la policía y su círculo cercano. A kilómetros de distancia, dos inspectoras de policía interpretadas por Toni Collette y Merritt Wever investigan dos casos que las llevan a buscar a un violador en serie. Con guion, dirección e interpretaciones extraordinarias, Creedme es una serie que merece ser vista.

5. 'Así nos ven' (2019)

Imagen promocional del primer episodio de 'Así nos ven'. Netflix

Temporadas: 1

Episodios: 4

Esta miniserie dirigida por Ava DuVernay (Selma) nos muestra la historia real de "los cinco de Central Park", el nombre por el que se conoció a los adolescentes negros y latinos que fueron manipulados por la policía de Nueva York y condenados por una violación que no cometieron. Una historia dura que retrata la brutalidad policial, el racismo sistémico y las sombras del sistema legal y penitenciario de Estados Unidos. Así nos ven recibió 14 nominaciones en los premios Emmy de 2019 y ganó dos estatuillas, la de mejor reparto y mejor actor secundario para Jharrel Jerome.

4. 'The OA' (2016-2019)

Tráiler - 'The OA' - Netflix

Temporadas: 2

Episodios: 16

The OA sigue siendo hoy la serie más personal e inclasificable de todo el catálogo de Netflix. El punto de partida es el regreso a casa de una mujer ciega después de siete años desaparecida y habiendo recuperado la visión. Lo que sigue a partir de ahí, y en su espectacular segunda temporada, es una experiencia única; una historia de ciencia ficción que invita al espectador a dejarse llevar por el poder de los relatos y de la fuerza de la conexión personal. Esta es una verdadera joya oculta. Fue cancelada, pero su cierre, aunque te deja con ganas de más, es satisfactorio.

3. 'Orange is the new black' (2013-2019)

Promo - 'Orange is The New Black' - Netflix

Temporadas: 7

Episodios: 91

Aunque en 2013 todos los ojos estaban puestos en House Cards, el primer fenómeno de Netflix llegó unos meses después con el estreno de esta serie creada por Jenji Kohan, una historia coral protagonizada por un grupo de actrices muy diverso y en su mayoría desconocidas. Drama y comedia se mezclan en esta historia carcelaria que denuncia la corrupción y malas prácticas del sistema carcelario de Estados Unidos sin olvidar nunca su centro: las historias personales de las mujeres que están en prisión. Sus personajes son inolvidables y su final estuvo a la altura.

2. 'The Crown' (2016-presente)

Tráiler - 'The Crown' T1 - Netflix

Temporadas: 4

Episodios: 40

Esta serie histórica sobre Isabel II y su familia, los miembros de la Corona británica, desde los hechos que la llevaron a su coronación hasta la actualidad, es la mayor producción de Netflix. El nivel de detalle de los decorados, el vestuario y toda la ambientación es apabullante y cada euro invertido se ve en pantalla. Una de sus mayores virtudes está en unos guiones que conectan los hechos históricos con la vida personal de los protagonistas, dando como resultado uno de los dramas más elegantes y apasionantes de la ficción actual.

1. 'BoJack Horseman' (2014-2020)

Tráiler - 'BoJack Horseman' T6 - Netflix

Temporadas: 6

Episodios: 77

Esta serie de animación creada por Raphael Bob-Waksberg se estrenó cuando Netflix, tal como la conocemos ahora, solo llevaba un año en activo. Su premisa (un caballo alcohólico y estrella de una serie de los 90 busca notoriedad con la publicación de una autobiografía) hizo que no recibiera la atención que merecía en su primera temporada, pero BoJack Horseman es para quien firma este artículo la mejor serie de Netflix, un estudio de la depresión y la búsqueda de redención, y la mejor sátira y crítica de la industria de Hollywood. Los premios Emmy la ignoraron hasta el final.

