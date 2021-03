Todas las películas y series que se estrenan esta semana en Netflix, HBO, Amazon, Movistar y más

Comienza marzo, y lo hace con una batería de series y películas de estreno en esta primera semana del mes. Del 1 al 7 llegarán secuelas de clásicos inolvidables como El príncipe de Zamunda, estrenos para toda la familia como Raya, el nuevo clásico de Disney , y nuevas series.

Pero, entre tanta novedad es fácil perderse, así que como cada lunes oes traemos el resumen de todos los estrenos en plataformas. Un calendario imprescindible para tener todo lo que llega resumido y ordenado por fecha. Estos son todos los estrenos de la semana.

Lunes 1

'The walking dead' - Temporada 10 (Fox)

Primera parte de la última temporada de la serie de zombies más popular. En la trama han pasado unos meses desde del final de la temporada 9, cuando nuestro grupo de supervivientes se atrevió a cruzar al territorio de los Susurradores durante el duro invierno. Las comunidades aún están lidiando con las secuelas tras el temible despliegue de poder de los Alpha, y la idea misma de si la civilización podrá sobrevivir en un mundo lleno de muertos está en juego.

'Último destino' - Temporada 1 (AXN Now)

'Último destino'.

A más de cien metros bajo la superficie del océano, la tripulación del submarino "Colorado" - el submarino nuclear más potente jamás construido – recibe órdenes. A través del canal de comunicaciones diseñado para ser utilizado sólo si el territorio de los EE.UU. se destruye, se les ordena disparar armas nucleares sobre Pakistán. El capitán Marcus Chaplin (Andre Braugher) exige la confirmación de las órdenes de ataque, pero sólo le sirve para ser relevado de su cargo por la Casa Blanca. Sam Kendal (Scott Speedman) se encuentra de repente a cargo del submarino y frente a la difícil decisión.

'Notorious B.I.G: I Got a Story to Tell' - Documental (Netflix)

Mediante entrevistas e imágenes inéditas, este documental ahonda en la vida de The Notorious B.I.G. y se centra en su transformación de camello a rey del rap.

Martes 2

'No grites' - Temporada 1 (Dark)

Una casa a lo largo de varias décadas. Las distintas historias de los que vivieron o pisaron ahí, desde el presente al pasado. Un Ente sobrenatural habita el lugar y nada ni nadie podrá detener su sed de venganza. ¿Quién es? ¿Por qué lo hace? A lo largo de cinco sucesos en tiempo cronológico inverso el espectador irá descubriendo la verdadera causa y el oscuro origen de este mal.

Miercoles 3

'Moxie' - Película (Netflix)

'Moxie'.

Vivian Carter está harta. Harta de que el director del instituto siempre favorezca al equipo de fútbol de los chicos por encima de todo. Harta de los sexistas códigos de vestimenta que obligan a las chicas a llevar ropa “decente” en las aulas. Harta del acoso masculino en los pasillos, de los gestos machistas a diario y los comentarios inaceptables que nadie denuncia ni castiga.

'Mark Hofmann: Un falsificador entre mormones' - Serie documental (Netflix)

Unas mentiras arriesgadas se vuelven mortales (y sacuden los cimientos de una Iglesia internacional) en esta extraordinaria historia basada en un crimen real.

Jueves 4

'X Company' - Temporada 1 (AXN)

'X Company'.

La serie sigue la historia de cinco jóvenes canadienses, estadounidenses y británicos y su trabajo como agentes en una instalación secreta a orillas del lago Ontario. Los reclutas deberán enfrentarse a todo tipo de arriesgadas operaciones y variados escenarios dirigidos por el cerebro del Camp X. La historia se inspira en la existencia real de este campamento, que formó a centenares de agentes secretos durante la II Guerra Mundial.

'The resident' - Temporada 4 (Fox Life)

Conrad Hawkins es un prestigioso médico que trabaja en el Park Memorial Hospital. Con un fuerte carácter, el doctor Hawkins debe tutelar al joven Devon Pravesh, un residente recién llegado al hospital a quien le enseñará lo dura que puede ser la vida de un médico.

Viernes 5

'Step Up' - Temporadas 1 y 2 (Starzplay)

Inspirada en la franquicia cinematográfica de Lionsgate Step Up, que recaudó más de 600 millones de dólares en la taquilla a nivel mundial mundial, la serie se centra en Sage Odom (Ne-Yo) como el legendario fundador de la famosa escuela de artes escénicas High Water de Atlanta. Collette es la reina de High Water y la compañera de Sage Odom en el arte, los negocios y el amor. La plataforma acaba de anunciar que producirá una tercera temporada.

'Nevenka' - Serie documental (Netflix)

Imagen de Nevenka Fernández en el documental de Netflix.

20 años después de los hechos, Nevenka Fernández habla por primera vez de cuando denunció haber sido acosada sexualmente y tuvo que enfrentarse a su agresor y a toda una sociedad machista. Documental que reconstruye la historia de la primera vez que se juzgó en España a un político por acoso sexual.

'Raya y el último dragón' - Película (Disney+)

La nueva película de Disney llega a las salas y a su plataforma y cuenta la historia del mundo de Kumandra, donde humanos y dragones vivieron juntos hace mucho tiempo en perfecta armonía. Pero cuando unas fuerzas del mal amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, esas mismas fuerzas malignas han regresado y Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al último y legendario dragón para reconstruir un mundo destruido y volver a unir a su pueblo.

'El rey de Zamunda' - Película (Amazon Prime Video)

Secuela de la míticaq película de Eddie Murphy. En esta ocasión ambientada en el exuberante real país de Zamunda, donde el recién coronado Rey Akeem (Eddie Murphy) y su fiel confidente Semmi (Arsenio Hall) se embarcan en una nueva y divertidísima aventura que los lleva a recorrer el mundo, desde su gran nación africana hasta el distrito de Queens, Nueva York, donde empezó todo.

También te puede interesar...

• Todas las series que estrenará Netflix a lo largo de 2021

• Todas las series que Amazon Prime Video estrenará en 2021



• Todas las series que Disney+ estrenará en 2021