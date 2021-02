Todo lo que sabemos de 'Killers of the flower moon', la nueva película de Martin Scorsese para Apple TV+

Haga lo que haga Martin Scorsese tiene la atención de todo el mundo. Da igual que sea un artículo en homenaje a Fellini, que todo el mundo lo comenta. Así que imaginen lo que ocurre cuando lo que tiene entre manos es una nueva película. Aunque ha costado, Marty ha conseguido levantar Killers of the flower moon, otro proyecto de gran tamaño asegurándose la libertad creativa. No quiere volver a pasar por otro Gangs of New York. Entonces, los hermanos Weinstein mutilaron el filme para hacerlo más comercial y Scorsese juró que nadie vería el material suprimido.

Sabe que esa libertad pasa, ahora mismo, las plataformas, que son las únicas dispuestas a poner un cheque en blanco a ciertos autores para que hagan las películas que quieren. Si con El irlandés fichó por Netflix, para su nueva película se ha cambiado a la competencia. Será Apple quien produzca el filme que comienza a rodarse en mayo y que habrá que ver si se estrena en salas o sólo en la plataforma de la empresa: Apple TV+, que será quien la tenga en su catálogo. La empresa rescató el proyecto cuando su presupuesto se disparó y Paramount comenzara a dudar de su viabilidad.

Lo que se conoce gracias a The Hollywood Reporter es que la entrada de Apple ha hecho que haya más dinero y más libertad, lo que ha provocado un cambio de roles. Hasta ahora se sabía que Leonardo DiCaprio la protagonizaría. El actor fetiche de Scorsese en obras como El aviador o El lobo de Wall Street regresa, pero al final no será el protagonista. Quien le sustituye será Jesse Plemons, al que hemos visto en El irlandés y recientemente en Estoy pensando en dejarlo. Un actor a reivindicar al que Scorsese le da su gran oportunidad como actor. Esto no quiere decir que DiCaprio abandone el proyecto, pero dará vida a otro personaje.

Leonardo Dicaprio en El lobo de Wall Street.

En estos momentos se sabe que Plemons será quien interprete al agente del FBI Tom White, mientras que DiCaprio será Ernest Buckhart, sobrino del personaje que interpretará Robert De Niro. Killers of the flower moon se basa en el bestseller de David Grann -autor de Z, la ciudad perdida- y cuenta una historia que se sitúa en Oklahoma en los años 20. En una pequeña localidad donde comenzarán a morir los nativos de la tribu de Osage, lo que provocará una investigación del recién creado FBI bajo los mandos del siniestro J. Edgar Hoover.

Viendo la sinopsis del libro, que en España se tituló Los Asesinos de la Luna: Petróleo, Dinero, Homicidio y la Creación del FBI se pueden saber más pistas sobre esta adaptación: “En los años veinte, la comunidad india de los Osage en Oklahoma era la población de mayor renta per cápita del mundo. El petróleo que yacía bajo sus propiedades les convirtió en millonarios: construyeron mansiones, tenían chóferes privados y mandaban a sus hijos a estudiar a Europa. Pero un espiral de violencia asoló esta comunidad indígena cuando sus miembros empezaron a morir y a desaparecer en extrañas circunstancias”.

Robert De Niro en la legendaria Taxi Driver.

“La familia de una mujer Osage, Mollie Burkhart, se convirtió en un objetivo principal. Sus tres hermanas fueron asesinadas. Una fue envenenada, otra murió a tiros y la tercera falleció en una explosión. Otros miembros de la los Osage morían en circunstancias misteriosas, y muchos de los que se atrevieron a investigar los crímenes fueron también asesinados”. Un hecho real en el que intervino el FBI. Hoover “acudió al antiguo comandante de Texas, Tom White – el personaje de Plemons-, para que desvelase el misterio. White estableció un equipo infiltrado, incluyendo a un agente nativo en el grupo.

A Millie Burkhart, la mujer nativa, la interpretará Lily Gladstone, en un reparto del que no se saben más nombres. Lo que sí se conoce es que Scorsese volverá a trabajar con su lista de sospechosos habituales. Rodrigo Prieto será el director de fotografía y la incombustible Thelma Schoonmaker repite como su montadora de confianza. La banda sonora correrá a cargo de Robbie Robertson. Nombres de lujo para el que será uno de los proyectos más esperados de 2022.

