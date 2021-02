Las mejores series y películas de febrero 2021: Estrenos en Netflix, Amazon, Disney+, HBO y Filmin

Febrero es el mes más corto del año, pero eso no ha significado que tengamos menos series, películas, documentales y hasta especiales de comedia que recomendar en nuestro repaso a lo mejor que han dejado el segundo mes de 2021. Estas son las imprescindibles las últimas semanas. Puedes encontrarlas en HBO, Netflix, Filmin, Amazon Prime Video o Disney+.

'The Lady and the Dale' (HBO)

Liz Carmichael junto a sus hijos en 'The Lady and The Dale'. HBO

Después de ganar el Emmy con Wild Wild Country, los hermanos Duplass producen The Lady and the Dale, un true crime con una de esas historias que fueron muy mediáticas en su momento en Estados Unidos, pero que resultaba desconocida para el gran público. El Dale del título fue un modelo de coche que nunca llegó a salir al mercado pero que tuvo gran repercusión en los medios en los años 70. The Lady es Elizabeth Carmichael, la emprendedora que fundó una empresa con la que se abrió paso en un mundo empresarial dominado por hombres con un producto que, sobre el papel, podría revolucionar el mercado.

La miniserie de cuatro episodios aborda también su fascinante historia personal. El espectador es testigo de un repaso a una vida marcada por un pasado delictivo y un retrato muy complejo de una persona transgénero, en un momento en el que la sociedad no disponía de herramientas, lenguaje, capacidad de apoyo ni conciencia de la realidad trans. (Valentina Morillo)

'La infamia' (Filmin)

'La infamia'. Filmin

La miniserie de Filmin está basada en la historia de tres chicas jóvenes que fueron abusadas sexualmente y traficadas por hombres pakistaníes británicos en Rochdale, y del posterior fracaso de las autoridades para hacer algo al respecto. La infamia adapta a la televisión un caso especialmente controvertido por la inoperancia policial y la sospecha de que las autoridades no actuaron a tiempo por temor a ser tachadas de racistas. Durante la investigación policial se identificaron a 47 niñas como víctimas de explotación sexual infantil, todas ellas blancas y pertenecientes a familias en riesgo de exclusión social.

La infamia ha llegado a España tres años después de su estreno en el Reino Unido, pero la espera ha merecido la pena. La miniserie de tres episodios, escrita por Nicole Taylor (El nido) y dirigida por Philippa Lowthorpe (Rompiendo las normas), ganó el BAFTA a la Mejor Miniserie y a la Mejor Actriz de televisión para una de sus jóvenes protagonistas: Molly Windsor. Una miniserie dura, que no hace concesiones al espectador, pero tratada con inteligencia, sin juzgar a sus personajes y ofreciendo una mirada poliédrica y llena de aristas al caso. Una serie que evita el morbo y crea un retrato demoledor. (Javier Zurro)

'Malcolm y Marie' (Netflix)

Malcolm y Marie. Netflix

Cuando HBO retrasó indefinidamente el rodaje de la segunda temporada de Euphoria por culpa de los implacables avances del coronavirus en Estados Unidos, el director Sam Levinson y la actriz Zendaya decidieron que la única forma de no volverse locos en la cuarentena era rodando una película con la que seguir extendiendo su fructífera relación profesional. Así nació Malcolm y Marie, una película que explora cómo la relación de un director de cine debutante y su novia, una chica que ha dejado atrás un pasado de adicciones y problemas, es puesta a prueba cuando la pareja vuelve a su casa después de la fiesta de estreno de su película. John David Washington (Tenet) completó el trío protagonista de una película que explora la difícil frontera que separan a veces las relaciones profesionales y sentimentales y el estado de la crítica de cine en Estados Unidos.

Las reacciones de la crítica hacia la película de Netflix (que pagó 30 millones de dólares en una multitudinaria subasta entre las principales plataformas de streaming del sistema) han sido absolutamente dispares, especialmente entre una crítica estadounidense a la que claramente le ha molestado las cuestiones que Levinson pone sobre la mesa. Incluso si el cineasta estuviera equivocado en las preguntas que plantea (no lo está realmente), la película merecería la pena solo por el tour de force interpretativo de una inmensa Zendaya destinada a comerse el mundo. Su compañero de reparto, a veces excesivo en los ataques de ego de su personaje, está a la altura de su rival y compañera en este combate de boxeo hecho película.

'The Split' (Filmin)

'The Split'. Filmin

The Split es otro de esos tesoros escondidos de la seriefilia Europa que conocemos en España gracias a Filmin. La serie cuenta la historia de Hannah Stern, una abogada especializada en divorcios que se marcha del bufete en el que trabajaba con su familia para vincularse como socia en una firma rival. La serie combina los casos legales con la vida personal de la protagonista, mientras nos va mostrando la especial relación de las tres hermanas y nos revela detalles de la complicada relación que mantienen con el padre ausente.

Detrás de las cámaras de The Split está una de las mejores guionistas inglesas: Aby Morgan, ganadora del Emmy por The Hour, creadora de River y guionista de películas como Shame, Sufragistas y La dama de hierro. Ella es la responsable de crear unos casos a la altura de los clásicos de uno de los géneros televisivos por excelencia. Un monologuista demandado por su exposa para que no hable de su relación en su próxima gira, el acuerdo prenupcial de un jugador de fútbol o la filtración de los nombres de los clientes de una web de citas para hombres casados son algunos de los originales casos que tendrá que manejar Hannah, pero la serie no se queda simplemente en la estructura del “juicio de la semana”. The Split es lo de siempre y, la vez, mucho más que eso. (Valentina Morillo)

'Noticias del gran mundo' (Netflix)

'Noticias del Gran Mundo'. Netflix

Después de una espectacular carrera que está a punto de cumplir su cuarenta aniversario, Tom Hanks se estrena en el western con Paul Greengrass, el director con el que ya había trabajado en Capitán Phillips. En Noticias del gran mundo el actor interpreta a un veterano de tres guerras que viaja de ciudad en ciudad narrando noticias, contando a quien se encuentra en su camino y a cambio de la voluntad devastadoras catástrofes y apasionantes aventuras que tienen lugar en cualquier rincón del mundo. Un día, aparece ante el capitán Kidd una oportunidad para redimir sus pecados: llevar de vuelta con su familia a una niña que fue secuestrada seis años atrás por la tribu Kiowa. El veterano de guerra y la pequeña (estupenda Helena Zengel, la revelación de la alemana System Crasher) emprenden un peligroso viaje por el Oeste americano en busca de una palabra que ha dejado de tener sentido para ellos: hogar.

El adrenalínico Greengrass (El ultimátum de Bourne, United 93) es una elección sorprendente para dirigir Noticias del gran mundo. Clasicismo, sobriedad y elegancia no eran adjetivos que acompañaran normalmente a su cine. Hasta ahora. El británico ha encontrado sus mejores aliados en dos veteranos con los que no había trabajado nunca: el director de fotografía Dariusz Wolski (Marte) y el compositor James Newton Howard (El bosque). Juntos crean un notable western moderno que alterna momentos poéticos y paseos por el espectacular y devastador desierto del sur de Estados Unidos. Todo eso y, por supuesto, la emocionante interpretación de Tom Hanks. El mejor efecto especial que puede tener una película.

'ODIO', de Dani Rovira (Netflix)

Todas las claves de 'Odio', el monólogo de Dani Rovira para Netflix

Dani Rovira es el protagonista del segundo especial de comedia de Netflix España, años después de la experiencia aislada con Joaquín Reyes. El cómico andaluz recupera y actualiza un show con el que ya ha triunfado por toda España. Pero hay algo que eleva ODIO y lo hace una experiencia, y es cómo y cuándo se rodó. Primero, en plena pandemia, con una tercera ola que azuzaba y que hizo que casi tuviera que suspenderse. El otro es el cáncer que sufrió el humorista. Rovira coge el toro por los cuernos y según sube al escenario hace una broma sobre cómo los enfermos de cáncer aprovechan para lucir pelo cuando puedan. Una broma que desarma y que demuestra que con honestidad y mirando de frente el humor puede hablar de cualquier cosa.

Rovira no es tan cañero o políticamente incorrecto como otros compañeros, pero aun así se las apaña para lanzar unos cuantos dardos a la prensa, las redes sociales, los “ofendiditos” o incluso el fascismo. Pinceladas dentro de un humor más blanco que funciona. La parte dedicada a las mascotas y los niños y cómo nos comportamos como idiotas con ellas es realmente divertida, igual que cuando se compara con Hugh Jackman. No es un especial que vaya a cambiar la stand up comedy, pero es una primera toma de contacto estupenda con el género para Netflix y con un tono que se encuentra en ese punto para gustar a mucha gente. Ojalá sea el primer paso para que lleguen otros en registros mucho más irreverentes. (Javier Zurro)

'El mapa de las pequeñas cosas perfectas' (Amazon Prime Video)

'El mapa de las pequeñas cosas perfectas'. Amazon Prime Video

Mark es un ingenioso adolescente que vive felizmente el mismo día en un bucle sin fin. Su mundo se pone patas arriba cuando conoce a la misteriosa Margaret, también atrapada en el bucle temporal. Mark y Margaret forman una pareja magnética que se propone encontrar todas las pequeñas cosas que hacen que ese día sea perfecto, pero también la forma de poder un día escapar de ese día interminable.

Una de las grandes sorpresas que nos tenía reservados este 2021 es el regreso de los bucles temporales al cine. El mapa de las pequeñas cosas perfectas se olvida del tono agridulce y existencialista de Palm Springs y deja en un segundo lado los mecanismos de la ciencia ficción para centrarse en la exploración emocional e identitaria de dos personas en un momento de transformación clave en sus vidas. La película protagonizada por unos estupendos Kyle Allen y Kathryn Newton (la hija de Reese Witherspoon en Big Little Lies) es una recomendación ideal para aquellos que no consideren "bonita" y "cursi" son adjetivos de los que hay que huir cuando buscamos qué película ver.

'Bruja escarlata y Visión' (Disney+)

Kat Dennings y Randall Park. Disney`

Nuestro repaso a las mejores series de enero ya incluía los primeros capítulos de Bruja Escarlata y Visión, la primera de la larga lista de series que prepara Marvel para Disney+. Después de un estreno más tímido en el que el showrunner Jac Schaeffer se dejó llevar más por los inspirados homenajes a las sitcoms clásicas (empezando por I Love Lucy, la madre de todas las comedias televisivas), en los episodios que hemos visto este mes la serie se ha “marvelizado”, levantando países en los medios de comunicación y las redes sociales.

La revelación protagonizada la siempre perfecta Kathryn Hahn (reina viral de la última semana en los timelines seriéfilos). La inesperada aparición de un personaje conocido en otra saga. El recobramiento de consciencia de Vision. Cada una de las apariciones de Randall Park y Kat Dennings como Jimmy Woo y Darcy Lewis, pidiendo a gritos que sigan apareciendo de una forma u otra en el universo narrativo de Marvel. Y, cómo olvidarnos de ella, la interpretación poliédrica de una estelar Elizabeth Olsen que saldrá reforzada de un proyecto que ha insuflado esperanza y expectativas a las series de Marvel. Independientemente de cómo acabe (todavía nos quedan por ver dos episodios), Bruja Escarlata y Visión ha sido un triunfo.

