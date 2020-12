Documentales, true crime, monólogos y musicales: los mejores contenidos de las plataformas en 2020

Aunque no lo parezca, hay vida más allá de las series de televisión y del cine en el mundo de las plataformas. Esa es la conclusión que deja claro este repaso a los mejores documentales, monólogos, true crimes e incluso grabaciones de musicales de Broadway que ha dejado el 2020. Toma nota: aquí van 15 contenidos, ordenados alfabéticamente y para todos los gustos, con los que seguimos repasando lo mejor que nos han dejado los últimos doce meses en televisión.

'Campamento extraordinario' (Netflix)

La vencedora del Festival de Sundance en 2020. Netflix

La ganadora del premio del público del Festival de Sundance es un inspirador documental que arranca como un anecdótico viaje a los campamentos de verano de un grupo de niños con diversidad funcional para acabar convertido en un empoderador retrato sobre la importancia del activismo y los derechos humanos. La mezcla de épica y reivindicación sin caer en el victimismo convierten a la obra de James Lebrecht y Nicole Newnham en unos de los grandes documentales del 2020. Especial atención merece Judith Heumann, una activista estadounidense por la lucha de los derechos de las personas con diversidad funcional y verdadera 'robaescenas' del documental.

'El caso Watts: El padre homicida' (Netflix)

'El caso Watts' es uno de los 'true crime' del año. Netflix

Nunca un spoiler nos importó menos. En un audaz giro de los acontecimientos, Netflix España decidió traducir el genérico título original (American Murder: The Family Next Door, Asesinato americano: La familia de al lado, vendría a decir en castellano) y revelar el giro de este fascinante documental de Jenny Popplewell que explora la investigación de Shanann Watts y sus hijos (pasaron muchas cosas, prometido) desde un punto de vista sencillo pero impactante: usando imágenes reales del Facebook de la víctima, una mujer que contaba todo (absolutamente todo) en sus redes sociales. La cara oculta de la perseguida perfección estadounidense y los peligros de las redes sociales son los dos temas estrella de un true crime que deja perplejo al espectador tras 80 minutos en los que resulta imposible apartar la mirada.

'Cheerleaders en acción' (Netflix)

'Cheerleaders en acción' va más allá de los tópicos. Netflix

La imagen que tenemos de las animadoras es la de una estudiante con pompones, maquillaje con purpurina, coreografías y cánticos de ánimo, pero el mundo de las animadoras a nivel profesional es uno muy distinto. Implica sangre, sudor y lágrimas, y eso es lo que nos muestra esta apasionante serie documental que convirtió a todos sus protagonistas en personajes, y por ende, en héroes y villanos.

'El desafío: ETA' (Amazon Prime Video)

El coronel Manuel Sánchez Corbí es autor del libro que adapta la docuserie. Amazon Prime Video

A partir de la dirección editorial del periodista José Antonio Zarzalejos y la realización de Hugo Stuven, la serie documental de ocho episodios de Amazon Prime Video ofrece un exhaustivo y desgarrador a la historia de ETA desde sus orígenes hasta nuestros días. Contar con la participación de casi todos los presidentes de la democracia, periodistas claves de la época, defensores de los motivos para matar de ETA, o incluso exetarras es un valor añadido para el documental, pero el verdadero acierto de este trabajo son los desgarradores testimonios de las víctimas - directas o indirectas - del terrorismo. El desafío: ETA es el broche perfecto a las discusiones abiertas este año por La línea invisible y Patria, con una incalculable valor añadido: lo que estamos viendo no es una reconstrucción ni ficción, sino lo que pasó en España durante más de 40 años.

'Descansa en paz, Dick Johnson' (Netflix)

'Descansa en paz, Dick Johnson' es uno de los documentales del año. Netflix

El Festival de Sundance también fue el punto de partida de uno de los documentales más mágicos que hemos visto últimamente. A través de la magia del cine y del humor negro de su familia, una hija (Kirsten Johnson, la directora de Descansa en paz, Dick Johnson) trata de hacer todo lo posible por mantener el recuerdo de su padre de 86 años vivo para siempre. El documental muestra los últimos años (o no) de vida de un médico jubilado a través de todo tipo de fantasías relacionadas con la muerte, que acabarán recreando de múltiples formas distintas ante nuestros ojos. Un padre y una hija aprenden juntos a aceptar la insalvable realidad que a todos nos aguarda. Esta atípica reflexión sobre la familia, el arte y la relación directa de la vida y la muerte es medicina para el alma.

'Disclosure: Ser trans en Hollywood' (Netflix)

'Disclosure: Ser trans en Hollywood'. Netflix

Solo el testimonio de la actriz Jenn Richards en el que explica cómo la elección de intérpretes cisgénero para dar vida a personajes trans está relacionado directamente con la violencia contra el colectivo sería suficiente excusa para ver este documental sobre cómo la industria del cine ha representado a la comunidad trans a lo largo de su historia. Hay muchos más, como ese repaso a la complicada relación de la letra más marginada del colectivo LGTB con películas revolucionarias como El silencio de los corderos o Juego de lágrimas, o más, aún con fenómenos de la cultura pop como Ace Ventura que durante años perpetuaron los prejuicios contra los transexuales.

'Douglas' de Hannah Gadsby (Netflix)

Hannah Gadsby vuelve a hacer reflexionar con 'Douglas'. Netflix

Douglas nunca iba a estar a la altura de Nanette, el revolucionario monólogo de la humorista, actriz y presentadora Hannah Gadsby que enmudeció al mundo con su primer stand-up para Netflix. El impacto de ese rabioso, desgarrado y no por ello menos divertido testimonio de los abusos, prejuicios y desigualdades que había sufrido durante gran parte de su vida jamás iba a repetirse. En Douglas ya no hay espacio para la sorpresa. No importa: Gadsby sigue teniendo una de las voces más mordaces, autoconscientes y honestas del humor actual.

'Galería Disney: Star Wars: The Mandalorian' (Disney)

Detrás de las cámaras de 'The Mandalorian'. Disney +

Una de las desventajas que habían surgido del boom de las plataformas fue el paso a segundo plano de los contenidos adicionales de nuestras series y películas favoritas, a menudo rescatado por ediciones en DVD o Blu Ray que, a través de documentales y piezas de todo tipo, ponían en valor el trabajo detrás de las cámaras. Disney + ha querido mostrar a los seguidores de Star Wars el espectacular trabajo que no se ve en The Mandalorian, el gran éxito de la plataforma de la compañía del ratón. Estamos deseando ver qué han preparado sobre en la segunda temporada de Galería: en la primera entrega pudimos ver una mesa redonda con todos los directores que habían rodado la serie, descubrir más detalles de la historia de amor de Dave Filioni y Jon Favreau (principales responsables creativos de las nuevas series de Lucasfilm) con el universo Star Wars o ver cómo salía adelante la emblemática banda sonora de Ludwig Göransson, ganador del Oscar por Black Panther. Una delicia.

'Hamilton' (Disney +)

El musical 'Hamilton' se adelantó un año.

Una de las pocas cosas positivas que trajo la pandemia global fue el adelanto de un año del estreno de la grabación del revolucionario musical de Lin-Manuel Miranda con los protagonistas del montaje original. No hay nada como ir al teatro a ver esta revolucionaria propuesta pero millones de personas han podido ver de primera mano un espectacular montaje solo al alcance de los más pudientes y que se acabó convirtiendo en el montaje teatral más influyente salido de Broadway en lo que llevamos de siglo XXI. Inicialmente prevista para llegar a los cines en octubre de 2021, Hamilton sigue sin poder verse en Disney + con subtítulos en español. You’re throwin' away your shot, Disney!

'How To… With John Wilson' (HBO España)

No hay nada como 'How to... with John Wilson'. HBO

John Wilson es un documentalista que pasea por las calles de Nueva York grabando con su cámara todo lo que ve. Es un cronista de la vida diaria. Un poeta. Un filósofo. Partiendo de temas banales y aparentemente inconexos, como los andamios o el risotto perfecto, sus episodios derivan en reflexiones perspicaces y sorprendentes que en cada episodio nos hacen reír, pensar y emocionar. Una joya oculta y que volverá próximamente a nuestras pantallas: HBO ya ha confirmado que tendremos, al menos, una segunda temporada de uno de los formatos más originales del 2020.

'La magia de Disney: Animal Kingdom' (Disney+)

La magia de Disney Animal Kingdom

Podríamos definirlo como uno de los mayores entretenimientos para toda la familia que podréis encontrar este año dentro de los contenidos bajo demanda de las plataformas. La magia de Disney: Animal Kingdom es un programa de animales clásico, pero trasladado los parques Animal Kingdom y Epcot de Disney en Orlando, donde nos acerca de una manera educativa y muy adorable la riqueza de especies presentes en los parques y el día a día de sus cuidadores.

'Marc Maron: End Times Fun' (Netflix)

Marc Maron en 'End Times Fun'. Netflix

El cómico Marc Maron puede presumir de haber realizado el mejor especial de comedia de 2020. En él, y de una manera casi profética (ya que se estrenó en marzo pero se había grabado meses antes de que estallara la pandemia mundial) el cómico exorciza su estado de ansiedad apocalíptica en la que vive y a la que decide enfrentarse riéndose del mundo. Los evangélicos, los estafadores y los frikis son otros de los melones que decide abrir en su magnífico especial para Netflix.

'Patton Oswalt: I Love Everithing' (Netflix)

Patton Oswalt en 'I Love Everything'. Netflix

El actor cómico Patton Oswalt vuelve a grabar un especial de stand-up en Netflix desde su Annihilation en 2017, y lo ha hecho por la puerta grande. A través de una larga lista que elabora alrededor de las cosas que ama de esta vida, establece una serie de grandes rutinas cómicas sobre su visión del mundo. No os perdáis la escena post-créditos.

'The Imagineering Story' (Disney+)

'The Imagineering Story' y los parques Disney. Disney +

Tras los grandes productos estrella de Disney+, como The Mandalorian, quizás la gran joya escondida del catálogo sea The Imagineering Story. La docuserie constituye una deliciosa narración en profundidad, a través de la voz de Angela Bassett, de la historia de los parques temáticos de la compañía, desde el sueño primigénio de Walt Disney hasta la actualidad, repasando las diferentes creaciones y atracciones en todo el mundo. Aunque los verdaderos protagonistas (y homenajeados), son los "imagineros", un término acuñado por el propio Disney, para denominar a los profesionales que crearon cada detalle de los parques Disney aunando la imaginación y la ingeniería (de ahí su nombre).

'El Palmar de Troya' (Movistar +)

Clemente Domínguez, fundador de la Iglesia Palmariana. Movistar+

No hay que irse muy lejos para encontrar a la prima de Wild Wild Country, otra mirada a una secta que desde fuera no tiene ningún sentido y que, sin embargo, te acaba embaucando cuando escuchas la historia de los miembros que escaparon de ella a tiempo (o no). La fascinante serie documental de Movistar + El Palmar de Troya se sumerge en las entrañas de la Iglesia Palmariana, una congregación que siempre ha estado bajo la sospecha de escándalos de toda índole. Cualquier cosa que creáis saber sobre ella se quedará corta. Al final los mejores spoilers vienen de la propia vida real.

'Song Exploder' (Netflix)

Detrás de tus canciones favoritas. Netflix

Poder asomarnos detrás de bambalinas para ver cómo se hacen las cosas tiene un poder de atracción irresistible. En cada episodio de Song Exploder nos cuentan la historia detrás de conocidas canciones; cómo surgió la inspiración, cuál fue el proceso creativo y los retos surgidos durante la composición, todo narrado en primera persona por sus autores (Lin-Manuel Miranda, Alicia Keys o Dua Lipa son algunos de sus protagonistas).

'Transhood' (HBO)

Trans en la infancia. HBO

La documentalista Sharon Liese grabó durante más de cinco años a cuatro niños transgénero (desde los 4, 9, 12 y 15 años) mientras se enfrentan a sus propios cuerpos, la sociedad o sus familias. Huyendo de enfoques tremendistas, Transhood mira a sus personajes desde la luz, la esperanza y el amor y acaba siendo uno de los trabajos más valientes del año, atreviéndose incluso a explorar algunas de las problemáticas cuestiones que ha planteado recientemente el movimiento TERF. Imprescindible.

'Visibilidad: LGTBI en televisión' (Apple TV+)

Memoria histórica en televisión. Apple TV +

Despacito, con buena letra y sin apenas publicidad, el gigante Apple ha conseguido crear un catálogo pequeño pero con un nivel medio de notable alto. Quizás el mejor de todos sus contenidos sea este emocionante, didáctico y reivindicador repaso al movimiento LGTBI en Estados Unidos visto a través de la televisión, el medio que más posibilidades tiene para demonizar, visibilizar o educar a sus consumidores. Su impresionante archivo y su espectacular galería de entrevistados remata un documental inspirador y emocionante que deja ganas de ver una versión española.