A favor y en contra de que HBO dé continuación a 'Mare of Easttown' con más temporadas

Hace una semana saltaba la noticia. En una de sus primeras entrevistas tras el aclamado final de Mare of Easttown, Kate Winslet dejaba la puerta abierta a seguir interpretando a la detective en el futuro. Por el momento HBO no se ha planteado continuar con la historia en una segunda temporada. La posibilidad de que la serie creada por Brad Ingelsby ha dividido a los espectadores. También en la redacción de SERIES Y MÁS, por supuesto.

A FAVOR

Daniel Mantilla: 'Mare es un personaje fascinante y la televisión permite ir allí donde no llega el cine. ¿Por qué no deberían continuar si Ingelsby encuentra la historia adecuada'

Kate Winslet como Mare. HBO España

“La echo de menos. De verdad que lo hago. Es la cosa más extraña. Siento que estoy de luto. Fue un papel absolutamente maravilloso. Hay algo muy adictivo en Mare, porque es tan escandalosa, adorable, brillante y real, ¿sabes? Amé interpretarla y me encantaría volver a hacerlo”. Kate Winslet lo tiene claro. Si una de las mejores actrices del planeta no está preparada para decir adiós todavía a uno de los grandes personajes que nos ha dejado el cine o la televisión en lo que va de 2021, ¿por qué deberíamos hacerlo?

El duelo que arrastraba la protagonista quedó cerrado (o todo lo cerrado que puede quedar la muerte de un hijo) al final de la miniserie. Soy consciente de que Mare no es Grissom ni Easttown es Las Vegas. No tiene sentido convertir una serie que ha hablado tanto y tan bien del duelo, el perdón y la violencia en un procedimental al uso. Tampoco es Big Little Lies, una serie que debía retomar más pronto que tarde su historia si quería explorar las consecuencias que había tenido en sus protagonistas el clímax del crimen que había unido sus vidas para siempre.

Los siete episodios de la serie de HBO exprimieron hasta el último metro cuadrado de la deprimente y violenta Easttown, una comunidad que funciona al mismo tiempo como refugio y prisión para la detective. Después de verla campar a sus anchas por el pueblo en el que ha pasado su vida, ¿no sería interesante ver a Mare en un nuevo entorno en el que está obligada a salir de su zona de confort?

Hay algo en mí que me dice que lo que no se puede mejorar, no se debe tocar. Sin embargo, ¿quién podría resistirse a un nuevo encuentro con Mare?

Brad Ingelsby ha reconocido a SERIES & MÁS que, a pesar de que siempre había visto la historia como una miniserie, no dudaría en contar un segundo capítulo en el viaje de Mare si se le ocurre la idea adecuada. La muerte de su madre Helen. La vuelta al hogar de Siobhan después de acabar sus estudios. La mudanza a una nueva ciudad con Richard después de que contraten al escritor en una universidad de prestigio. Una nueva oferta laboral para Mare. La miniserie de HBO ha creado un universo de personajes tan potente que podría encontrar una buena historia para seguir explorando sus contradicciones y traumas.

Ahora que la forma de producir televisión ha cambiado y podemos estar varios años sin nuevos episodios de series como Atlanta, Stranger Things y Master of None, Ingelsby podría retomar Mare of Easttown cuando él y Kate Winslet se sientan preparados para seguir explorando un personaje que marcará la carrera de ambos. No sería la primera vez que se hace en televisión. Helen Mirren protagonizó siete temporadas - de corta duración, con dos o tres episodios cada una - de Principal sospechoso entre 1991 y 2006.

Entiendo perfectamente las reservas de mi compañero. Hay algo en mí que me dice que lo que no se puede mejorar, no se debe tocar. Sin embargo, ¿quién podría resistirse a un nuevo encuentro con Mare?

EN CONTRA

Javier Zurro: ‘La historia de Mare es redonda, no toquéis nada para no fastidiarlo’

HBO

Entiendo que tiene que ser muy tentador para HBO. No sé si contaban con que Mare of Easttwon sería tal fenómeno, pero la verdad es que han logrado algo que pocas veces se consigue. Que los lunes (y martes) todo el mundo estuviera hablando de ella. Twitter era un hervidero de spoilers, teorías y alabanzas. Todo el mundo hablaba de ella, de Kate Winslet y de cada episodio como si fuera el gran evento con el que comenzar la semana.

Y claro, con semejante ruido (y los datos de la plataforma que confirman que su audiencia creció semana a semana hasta su final) la decisión parece obvia. Ya no se descarta una segunda temporada aunque Mare of Easttwon se nos presentara como una miniserie y compita como tal en los próximos Emmy, donde puede poner en jaque la previsible sorpresa de Gambito de dama. De hecho, muchos creen que el anuncio oficial de la renovación se hará después de la gala para no perder opciones por acusaciones de ‘fraude de categoría’.

Pero vamos a lo que nos interesa. Yo no quiero más Mare of Easttown. Y no quiero más porque la serie es perfecta como está. Con sus siete episodios redondos y que funcionan como thriller con ecos de El silencio de los corderos pero que, sobre todo, funcionan como análisis de una comunidad y sus mujeres. La radiografía a un pueblo podrido por el machismo y la falta de oportunidades ya está hecha, y trazada con bisturí. Un nuevo caso para Mare sólo redundaría en lo que tan bien contó la primera. Por supuesto que los guionistas tienen talento suficiente, y que podríamos saber más de personajes tan importantes como el de Lori, al que tan brillantemente ha interpretado Julianne Nicholson.

Un nuevo caso para Mare sólo redundaría en lo que tan bien contó la primera. La serie se cerró con un final perfecto.

Creo que Mare of Easttown cerró su viaje con un final perfecto. Con esa nueva generación que escapa por fin del pueblo. Una generación joven, abierta sexualmente y con muchos más recursos emocionales para enfrentarse a todo lo que les pasa. Un final en el que veíamos, de nuevo, lo importante que es el apoyo entre sí de esas mujeres en esa comunidad. El abrazo de Mare a Lori es tan emotivo que no quiero que toquen más.

Hay otro motivo principal para oponerse de forma vehemente a una segunda temporada. Mare of Easttown gira en torno al duelo de su protagonista. Un duelo que debe asumir, y que consigue poco a poco hasta culminar con ese paso fundamental, subir a ese desván que estaba cerrado a cal y canto. La conmovedora imagen que cierra la serie no tendría sentido ahora. Una imagen tan potente y simbólica merece perdurar en nuestro imaginario para siempre sin que nadie la altere.

