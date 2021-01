Fragmentos de una mujer estaba destinada a ser una de las películas estrella de la inminente temporada de premios. La apuesta más devastadora de Netflix en 2020 ha acabado ocupando los titulares a los que aspiraba, aunque no por los motivos esperados. La denuncia interpuesta por la cantante FKA Twigs el pasado 12 de diciembre contra su pareja, Shia LaBeouf, dinamitó la campaña promocional del drama que dio en septiembre a Vanessa Kirby la Copa Volpi del Festival de Venecia. La película mantuvo su fecha de estreno, el 7 de enero, pero llegó con menos publicidad y entrevistas promocionales de lo esperado. La carrera al Oscar de la actriz inglesa puede ser la siguiente en verse afectada por acciones que nada tienen que ver con ella.

Netflix ya había reaccionado al escándalo de forma inmediata retirando al protagonista de la saga Transformers de los tradicionales For Your Consideration que lo anunciaban como un candidato al mejor actor de reparto del año. Si las acusaciones ya eran mala noticia por sí mismas, un pasaje de la película en el que el personaje de LaBeouf repite algunas de las conductas de las que ha sido acusado en la vida real multiplicaba el potencial polémico de Fragmentos de una mujer.

FKA Twigs declaró al New York Times que había sido víctima de agresión sexual, maltrato e imposición de angustia emocional por parte de su pareja. LaBeouf explicó días más tarde que "muchas de estas acusaciones no son ciertas", aunque otras sí, sin concretar cuál era cuál. "No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión, solo racionalizaciones. He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años. Tengo un historial de lastimar a las personas más cercanas a mí. Me avergüenzo de ese pasado y lo siento por aquellos a los que lastimé. No puedo decir nada más". El propio actor ya había abordado algunos de sus demonios personales en Honey Boy, una estimable película escrita y protagonizada por él en la que abordaba su complicada relación con su padre.

Shia LaBeouf es inocente hasta que un juez diga lo contrario. Dos veteranos como Geoffrey Rush y Morgan Freeman recibieron acusaciones en el pasado que fueron desestimadas por un juez con multitud de pruebas. Sin embargo,el caso del joven actor no es aislado, ni mucho menos: LaBeouf ya había protagonizado incidentes violentos en el pasado con exparejas como Mia Goth o Karolyn Pho, además de sus diferentes y mediáticas batallas con la adicción, su familia o la propia industria de Hollywood.

Shia LaBeouf y Vanessa Kirby en 'Fragmentos de una mujer' Netflix

Contratar actores de historial complicado conlleva sus riesgos y ahora el recorrido de Fragmentos de una mujer está en peligro por culpa de una de sus estrellas. Netflix, por cierto, no es responsable del fichaje de LaBeouf como sí lo es Warner de tener que pegar a Johnny Depp el sueldo completo por una película (la tercera parte del spin off de Harry Potter) en cuyo rodaje solo pasó un día. La plataforma de streaming compró la película ya finalizada en pleno Festival de Venecia.

El escándalo de LaBeouf puede dejar una injusta víctima colateral a su paso: Vanessa Kirby. La primera Margarita de The Crown era una de las grandes favoritas para el premio de la Academia a la mejor actriz gracias a una extraordinaria interpretación. Ahora, su recorrido por la temporada de premios se ha enturbiado y Netflix puede caer a la tentación de centrase en otras opciones en su misma categoría (con dos veteranas como Viola Davis y Sophia Loren a la cabeza). No sería la primera vez que un escándalo tira por tierra las opciones de premio de una estrella de Hollywood.

La noticia de que Nate Parker estaba vinculado con una escabrosa violación que acabó en el suicidio de una mujer creó una pesadilla de relaciones públicas para El nacimiento de una nación, una película que venía de ganar el Festival de Sundance y cuyas opciones de premios y convertirse en un éxito de taquilla se evaporaron por el escándalo de su protagonista y director. Tampoco era demasiado buena, todo sea dicho. Un año más tarde, James Franco se quedó a las puertas de la nominación por culpa de unas acusaciones de índole sexual que se hicieron públicas en los últimos días de plazo para escoger los nominados al Oscar. El actor venía de ganar el Globo de Oro por su icónica interpretación como Tommy Wiseau en The Disaster Artist. No importó. La noticia, publicada en pleno auge del movimiento #MeToo, acabó con él.

Fragmentos de una mujer presenta una situación distinta, pero las consecuencias pueden ser las mismas si Netflix decide olvidarse de la película. En una carrera tan competitiva como la de este año una pérdida de visibilidad de su película puede ser letal. Kirby se pronunció al respecto esta misma semana en un comunicado para The Sunday Times of London. "Estoy con todos los supervivientes de abuso y respeto la valentía de cualquiera que diga su verdad. Con respecto a las noticias recientes, no puedo comentar sobre un caso legal en curso". Esperemos que la protagonista de Fragmentos de una mujer no se una a la lista de víctimas de LaBeouf.

