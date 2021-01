Desde que en primavera de 2019 arrancara la emisión de la temporada final de Juego de tronos, y empezáramos a divisar la conclusión de la serie que lo era TODO en ese momento, nos empezamos a hacer compulsivamente la siguiente pregunta: ¿cuál será la próxima "Juego de tronos"? La The Witcher de Netflix y El Señor de los Anillos de Amazon eran las máximas favoritas en las quinielas, más allá de las, por supuesto, diferentes secuelas y series derivadas del universo literario creado por George R.R. Martin, a la par que nos debatíamos entre si llegaría a existir otra "Juego de tronos". Tres años después, sobre la primera, mejor no entremos, y sobre la segunda y terceras, aún estamos esperando (y lo que nos queda).

Mientras tanto, en una galaxia muy, muy lejana Jon Favreau estaba preparando la serie que realmente iba a gobernarnos a todos. El éxito popular de The Mandalorian desde su estreno es indebatible y ha ido haciendo, uno por uno, check en la inescrutable lista de ingredientes de la serie fenómeno del momento. Desde copar la mercadotecnia (los funkos de Baby Yoda han pasado a ocupar los huecos de Tyrion Lannister los estantes de cada tienda) a las expresiones populares (si dices "Winter is coming" en vez de "This is the way", claramente perteneces a otra década) o montar un universo alrededor con diferentes secuelas y spin-offs, ocupando el trono de la anterior reina. La última "conquista" de The Mandalorian frente a Juego de tronos ha sido el de sucederle como la serie más pirateada del pasado año, puesto que ocupó esta última durante los siete anteriores. Juego de tronos necesitó tres temporadas para convertirse en el fenómeno de masas que fue; a The Mandalorian parece que le ha bastado con dos. Veremos hasta dónde es capaz de llegar.

Quibi, casi pero no

Meg Whitman, CEO de Quibi, en la presentación de la plataforma. Quibi

Las aventuras y desventuras de Quibi, la compañía fundada en 2018 por Jeffrey Katzenberg, merecen una serie propia que mezcle la ciencia ficción y el terror. El 6 de abril de 2020 daba el pistoletazo de salida "la Netflix para móviles y millenials" con 1 billón de dólares invertidos en ella por empresas como The Walt Disney Company, 21st Century Fox, NBCUniversal, Sony Pictures, Time Warner, Viacom, Goldman Sachs, JPMorgan o Alibaba, para echar un aventurado cierre tan solo 6 meses después, batiendo todos los récords de auge y caída en esta guerra contemporánea de los contenidos. En un plot twist de los acontencimientos que ni Shonda Rhimes sería capaz de escribir, Roku (solo disponible en EE. UU., Canadá y Reino Unido) se hizo ayer con los derechos de las series, tanto estrenadas como producidas pero pendientes de emisión (ya que la plataforma clausuró inesperadamente), para su Roku Channel.

En total 75 producciones entre las que se cuentan una serie creada y escrita por Steven Spielberg, una comedia sobre el suicidio realizada por Peter Farrelly o un documental de los hermanos Russo, narrado por Kevin Smith, sobre la histórica rivalidad entre Marvel y DC. Según apunta Wall Street Journal, se habrían hecho con todos los contenidos por una cifra significativamente inferior a los 100 millones de dólares. Por su parte, Rob Holmes, vicepresidente de programación de Roku, ha declarado que creen que ese acuerdo representa un gran valor para la compañía. Un final a la altura de esta disparatada historia.

Discovery+ se une a la fiesta

Interfaz de Discovery+. Disney+

Prácticamente cerrábamos 2020 con el anuncio de que en 2021 llegaría una nueva plataforma de streaming y ya la tenemos aquí con nosotros. Discovery+ se lanzaba este 4 de enero a nivel internacional, por lo que la tenemos ya disponible en nuestro país. Con una apuesta basada en los programas de no ficción y entretenimiento sobre la vida real, documentales y factuals, pretende ocupar el hueco dejado por el resto de plataformas, que de momento solo tenía cabida en los canales temáticos. Su gran baza es que en el futuro incluirá Eurosport en su oferta, donde se podrán consumir eventos deportivos en directo como vueltas ciclistas, partidos de tenis y, sobre todo, los Juegos Olímpicos. Veremos a dónde llega y si de verdad existe en el mercado el lugar que necesita.

Nadie puede con Netflix (de momento)

'Los Bridgerton' es el último fenómeno de Netflix. Netflix

Según un informe de Digital TV Research publicado hace unos días, para sorpresa de nadie, Netflix sigue siendo la plataforma con mayor número de abonados en nuestro país con un total de 4.175.000. Un puesto esperado para el gigante rojo, pero que desde luego sí llama la atención en la diferencia de suscriptores con el resto de competidores: triplica las cifras con los inmediatamente siguientes. El segundo lugar es compartido por Amazon Prime Video y Disney+ con 1.252.000. En el caso del primero, teniendo en cuenta que Prime Video realmente está ya incluido como un servicio más y sin coste añadido al darte de alta en la cuenta Prime de Amazon para envíos, entre otros servicios que ofrece, no parece tan grandilocuente el dato.

La que desde luego sí que nos impresiona es Disney+. Todos éramos muy halagüeños con la penetración de la plataforma de vídeo bajo demanda de The Walt Disney Company, pero que ocupe el puesto inmediatamente después de Netflix, empatada con Amazon Prime Video, y por encima de HBO, es llamativo. Más aún cuando a pesar de tener un basto catálogo de clásicos, en 2020 no han contado con una gran producción original, algo que empezará a cambiar en este año con la llegada masiva de títulos de las franquicias Marvel y Star Wars o adultos con la marca Star. Parece que el catálogo tiene aún más tirón de lo que algunos pensaban.

De los gigantes del streaming, las peores noticias son para HBO, que queda lejos de sus máximos rivales, con 731.000 abonados, y Apple TV con 42.000. Por la compañía de Cupertino, está claro que necesita algo más que ofrecer su servicio gratuito para los que compren un nuevo dispositivo de la manzana, aunque ésta no es su batalla. Contienda que sí que incumbe, y de lleno, a la marca de Warner.

Del mismo modo que no sabía cuál iba a ser la nueva Juego de tronos, aunque estaba convencido de que tendríamos una nueva Juego de tronos, no intuyo qué le puede estar pasando a HBO para tener un número de abonados tan distanciado de la cabeza, aunque estoy seguro de que algo tiene que estar pasando. Veremos qué ocurre con la plataforma de streaming a lo largo del año con la reconversión a HBO Max, que seguro supone un espaldarazo y cambio de rumbo. Es igual de incontestable que ofrecen el mejor contenido y que merecen muchos más abonados en nuestro país a que algo está fallando y no funciona como debería.