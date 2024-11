Solo tienes 24 horas para verla: se va de Netflix la mejor película de Nicole Kidman y un clásico reciente inolvidable

Encadenada a otros grandes éxitos como Los otros o el musical Moulin Rouge, Nicole Kidman estrenó en cines Las horas (2002), un drama biográfico que también reunió a otras grandes actrices como Meryl Streep o Julianne Moore. Y también una película por la que se llevó el Oscar a la Mejor actriz principal.

Basada en la novela homónima de Michael Cunningham, Las horas es un estupendo drama basado en hechos reales que se desarrolla en tres líneas temporales diferentes que aparentemente no comparten ninguna conexión. Cuenta la historia de tres mujeres de épocas diferentes que tratan de encontrarle un sentido a la vida.

A principios de los años 20, Virginia Woolf (Nicole Kidman), en un elegante barrio de Londres, trata de lidiar con sus problemas de salud mental mientras empieza a escribir la que será su primera gran novela: Mrs. Dalloway. Por otro lado, en los años 50, en Los Ángeles, a Laura Brown (Julianne Moore), una mujer casada y con hijos, la lectura de este libro le resulta tan reveladora que empieza a considerar la posibilidad de cambiar radicalmente su vida. Y, a su vez, en Nueva York, Clarissa Vaughan (Meryl Streep), una versión actual de Mrs. Dalloway, está enamorada de su amigo Richard, un brillante poeta enfermo de SIDA.

Tráiler | 'Las horas' (VO)

En el año de su estreno, Las horas recibió críticas relativamente positivas, pero su presencia en la temporada de premios parecía estar más bien determinada por su temática y ambientación. Aunque parecía no ser rival para otros lanzamientos de aquel año como Chicago, Gangs of New York, El pianista o El señor de los anillos: Las dos torres, el largometraje contó con hasta nueve nominaciones al Oscar.

Sin embargo, a pesar de todo, Las horas es una película muy interesante, un filme de época muy emotivo y un largometraje que se debe seguir reivindicando a día de hoy por su retrato de estos tres perfiles femeninos. Además, la nariz postiza de Nicole Kidman es ya todo un icono del cine reciente.

Por otro lado, también se puede destacar cómo las tres líneas temporales del largometraje permitieron al director Stephen Daldry explorar cada época. Las tres protagonistas habitan unos entornos ideales para ellas, pero a pesar de pertenecer a mundos distintos, tienen mucho en común.

Aunque el mundo ha cambiado, los problemas siguen siendo los mismos para las mujeres, que aún no podían hablar abiertamente sobre la depresión, y que seguían sufriendo unas consecuencias igualmente terribles.