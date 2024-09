La mejor película de Icíar Bollaín está en Netflix: un drama estremecedor con Luis Tosar que ganó 7 Goyas

Mucho antes del aterrizaje en la sociedad del movimiento #MeToo, hubo cineastas que se atrevieron a hablar de la violencia machista sin tapujos, diseccionando a través de la ficción una realidad que sigue arrebatándole la vida a muchas, muchísimas, mujeres cada año en España.

Una de ellas fue Icíar Bollaín, una directora que este fin de semana ha vuelto a ser noticia por la proyección en el Festival de San Sebastián de su última película, Soy Nevenka. Un largometraje que mira al pasado veinte años después para contar la historia de Nevenka Fernández, una mujer que mientras ejercía un cargo público como concejal en el ayuntamiento de Ponferrada, fue acosada sexualmente por el alcalde de la ciudad. Enfrentándose a su agresor y a toda una sociedad machista, Nevenka denunció lo ocurrido en el que fue el primer juicio en España a un político por acoso sexual.

Sin embargo, antes de esta película, Bollaín ya hizo un retrato sobre la violencia ejercida sistemáticamente contra las mujeres en Te doy mis ojos (2003), un drama social desgarrador que protagonizaron Laia Marull y Luis Tosar y que se llevó ni más ni menos que siete premios Goya, incluyendo el de Mejor película, dirección y actores protagonistas. Aquel año, la cineasta se convirtió en la primera directora mujer en recibir el premio a Mejor película.

Tráiler de 'Te doy mis ojos'

Comenzando la narración de forma inversa a la habitual y desde el momento en el que la víctima intenta continuar con su vida después del maltrato, Te doy mis ojos se sitúa en una noche de invierno en la que Pilar (Marull) sale huyendo de su casa.

Lleva consigo apenas cuatro cosas y a su hijo Juan e intenta escapar de Antonio (Tosar), un marido que la maltrata y con el que lleva 9 años casada. Antonio no tarda en ir a buscarla. Pilar es su sol, dice, y además, “le ha dado sus ojos”.

En esta película de menos de dos horas de duración, Icíar Bollaín no pierde la delicadeza a la hora de representar la violencia en pantalla y deja que la exposición de los hechos adquiera un estilo casi documental. De forma progresiva, los espectadores somos testigos de pequeñas agresiones que no dejan huellas visibles. De dolor que no solo es físico y que comienza con pequeños comentarios, atraviesa la fase de la humillación y que culmina en la violencia.

Se trata de un filme extraordinario que exploró como nunca antes se había hecho la lacra de los malos tratos en España. Y más de veinte años después de su estreno, sigue siendo una película terrorífica que se atreve a retratar sin miramientos una problemática que ha acabado con la vida de más de mil mujeres en nuestro país.