Este thriller coreano está en Netflix y es la combinación perfecta entre 'El hoyo' y 'El juego del calamar'

Tres años después, los espectadores siguen sin pasar página tras el fenómeno de El juego del calamar y ya han encontrado otra serie similar a la que seguir de cerca. La elegida ha sido The 8 show, una serie coreana que incorpora elementos similares a la anteriormente mencionada y que además identificamos con otras producciones como El hoyo.

En El juego del calamar, un hombre con muy mala suerte se une a otros cientos de personas para participar en un concurso. Puede llevarse una gran cantidad de dinero en efectivo, pero se da cuenta de que hay mucho más en juego que el desahogo económico.

Y mientras esperamos el estreno de la segunda temporada, The 8 Show es el sustituto perfecto al que engancharse estos días. Estrenada este mismo mes, es una serie con muchas similitudes a El juego del calamar, aunque incorpora un giro incluso más aterrador.

Se trata de una comedia negra llena de suspense que sigue a ocho personas que aceptan ser parte de un reality show. Les encierran en un lugar secreto de ocho pisos y cuanto más permanezcan en él, más dinero acumularán. Está basada en los webtoons Money Game y Pie Game, de Bae Jin-soo.

Lo que hace que esta ficción sea tan emocionante es que incluye un giro sorprendente. Y puede que no sea tan violenta como El juego del calamar, pero sí que incluye ciertos momentos aterradores y una crítica social similar.

Diferente a 'El juego del calamar'

Mientras en El juego del calamar los concursantes estaban completamente aislados en un lugar desconocido, los personajes de The 8 Show están físicamente solos y son observados constantemente, y no solo por los creadores del juego, sino también por una supuesta audiencia. Esto le añade una dinámica completamente distinta al de la otra serie, porque los personajes no sólo intentan ganar, sino que también actúan de una forma concreta para los espectadores.

Además, aunque The 8 Show y El juego del calamar sean parecidos, hay diferencias muy marcadas entre ambas producciones. Por un lado, The 8 Show es un reality show, mientras que El juego del calamar es un concurso privado y aislado. También es cierto que los juegos que aparecen en The 8 Show son muy diferentes de los juegos infantiles de El juego del calamar y, por si fuera poco, The 8 Show se centra más en sus personajes y la forma de comportarse.

Por otro lado, además de por su premisa, The 8 Show es diferente en cuanto al tono y los personajes, siendo el primero más sutil. Igualmente, los personajes no se asustan ante la posibilidad de morir, pero sí que sienten un miedo que irá a más progresivamente.

Aún no se sabe si The 8 Show tendrá el mismo efecto que El juego del calamar y aunque es cierto que es bastante popular, parece poco probable que alcance los niveles de la otra ficción. Sin embargo, debido a su parecido con El juego del calamar, tiene posibilidades de ser un éxito en Netflix. Y también el sustituto ideal antes de la esperada temporada 2 de la serie de Hwang Dong-hyuk.