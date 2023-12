Los hermanos Duffer responden a los fans de 'Stranger Things' y niegan que la teoría del final sea verdad

Stranger Things tardará en volver y la espera está siendo demasiado larga para los fans de la serie, que ya han empezado a elaborar teorías sobre cómo será la temporada 5 y final definitivo de la ficción. Una de ellas se ha popularizado especialmente, pero antes de que llegara a puerto, los creadores de la serie Matt y Ross Duffer han decidido cortarle las alas.

Después de cinco temporadas luchando contra las criaturas del Mundo del revés, la serie de ciencia ficción de Netflix está a punto de terminar. La quinta y última temporada se retrasó debido a las huelgas de actores y guionistas, pero tras el histórico acuerdo, el regreso ya tiene marcada una fecha en el calendario: el año 2025.

Aún queda mucho para poder ver los nuevos episodios y muchos espectadores han empezado a pensar cómo será el desenlace, llegando incluso a aventurarse en decir que todo lo que se narra no llegó a ocurrir nunca. Una teoría que se fundamenta el juego de Dragones y Mazmorras, donde los personajes principales juegan una larga partida que no es real y que se reinicia al llegar al final.

Sin embargo, aunque parezca tener un fundamento, Matt y Ross Duffer han reaccionado a esta conversación entre los fans, negando rotundamente que el final vaya a ser el que imaginan. "Eso es correcto. Ese es el final…. No", dijo Matt Duffer en broma en una entrevista en Metro por el estreno en el West End de la obra de teatro Stranger Things: The First Shadow.

Por su parte, Ross agregó: "Eso sería el equivalente a ‘Todo esto es un sueño’. No, os aseguro que no es así como vamos a terminar la serie. Hace tiempo que sabemos hacia dónde vamos. Y nos sentimos cómodos con ello; con suerte, será satisfactorio para todos. Ya veréis".

El final de la serie

La temporada 4 de 'Stranger Things'

Stranger Things tiene previsto iniciar la fase de rodaje de su quinta y última temporada a principios del próximo mes de enero. No obstante, aunque habrá que esperar al menos hasta el 2025 para ver los episodios, Shawn Levy, director y productor ejecutivo de la serie, ha prometido que "la quinta temporada de Stranger Things será tan grande como cualquiera de las películas más grandes que vemos en el cine".

"Es una gran, gran narración cinematográfica que resulta que se llama serie de televisión", explicaba en declaraciones a Total Film, contando los ambiciosos planes que hay para el cierre de la historia.

También en cuanto a la duración. Si en la temporada 4 Stranger Things llevó al límite el metraje de los episodios con dos de ellos que rozaban los 90 minutos, y un final de casi dos horas y media, en la quinta no será diferente: "La quinta entrega sólo ampliará la escala y la profundidad de la ya enorme cuarta temporada".

También habló sobre el desenlace David Harbour (Hopper) en el podcast Happy Sad Confused- "Sé cómo acaba la serie y es muy, muy conmovedor", dijo. "Ese es el término que voy a utilizar... También es una empresa monumental. Los decorados y las cosas de los guiones que hemos visto son más grandes que cualquier cosa que hayamos hecho en el pasado", añadió.

