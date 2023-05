Candela Peña protagonizará una serie de ficción en Netflix basada en el Caso Asunta

En septiembre de 2013, a las afueras de Santiago de Compostela se encontró el cuerpo sin vida de Asunta, una niña de 12 años. Sus padres adoptivos, Rosario Porto y Alfonso Basterra, fueron encarcelados acusados de asesinato. La culpabilidad de ambos se determinó en el juicio oral celebrado en Compostela dos años después. Diez años después de aquel suceso, Bambú Producciones convertirá este caso real en una serie de ficción para Netflix.

En El Caso Asunta, la serie de seis episodios que desarrolla el guionista y productor Ramón Campos, Candela Peña y Tristán Ulloa interpretarán a Porto y Basterra. El inicio del rodaje de esta producción está previsto este verano.

Esta historia es familiar para Campos, pues Bambú Producciones la abordó con una mirada documental en Lo que la verdad esconde: El caso Asunta, un true crime de tres episodios estrenado en 2017.

Dirigida por Elías León Siminiani, esta serie documental reconstruyó minuciosamente la cronología del suceso, sus pruebas, las teorías alrededor del caso y los interrogantes que aún hoy quedan en el aire. Se estrenó en Antena 3 y posteriormente se incluyó en el catálogo de Netflix. Actualmente está disponible en Amazon Prime Video y Atresplayer Premium.

En la investigación realizada para la serie documental, Ramón Campos mantuvo contacto por correspondencia tanto con Basterra como con Porto. También habló por teléfono con ella. Tras la emisión del documental, mantuvo el contacto con ambos, sobre todo con él, y ya les ha informado de la existencia de esta futura serie.

"Afrontamos este nuevo proyecto de ficción con muchas ganas. Durante el proceso de investigación del documental recopilamos mucho material que no pudimos incluir finalmente y que sí estará en la serie. Además, estoy feliz de reencontrarme con Tristán Ulloa tras ‘Fariña’ y de recibir en Bambú a Candela Peña, de cuyo trabajo soy fan desde hace muchos años", afirmó Campos en el comunicado oficial de Netflix.

"Lo de Candela no lo vimos claro al principio", confesó Campos a El País, donde reconoce que había llamado a la actriz para ofrecerle otro personaje. "Ella venía con la idea de que podía ser Rosario y se propuso para hacer una prueba. Como tiene ese carácter, tan espontánea y dicharachera, se me hacía raro, pero me pareció que podía haber algo. Le hicimos una prueba con maquillaje y peluquería y nos quedamos todos muy impresionados”, afirma el creador.

"Hay cierta fascinación del ser humano y un miedo a poder hacer algo como lo que vimos en ese caso”, apunta Campos en la entrevista, afirmando que "Lo interesante del caso Asunta es que ellos pueden ser cualquiera de nosotros. Eso es lo que nos enganchó a lo sucedido, por eso todo el mundo quería escuchar y leer las noticias. No eran personajes marginales, eran uno más de nosotros".

Un poco en el estilo de la serie The Staircase, que exploró el caso real del asesinato de Kathleen Peterson, El Caso Asunta se contará a través de varios puntos de vista con los que se cubrirán las diferentes teorías que se manejaron sobre lo sucedido en la noche en la que asesinaron a Asunta, para que sea el espectador quien saque sus propias conclusiones.

