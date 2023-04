‘Black Mirror’ temporada 6: Tráiler, fecha de estreno, reparto y todo lo que sabemos por ahora

Vuelve Black Mirror. Así lo ha confirmado Netflix con el tráiler de la que será la sexta temporada de la serie, que adelanta los nuevos episodios que se estrenarán el próximo mes de junio en su catálogo.

Después de varios meses de especulaciones, la plataforma ha anunciado el regreso de la serie cuatro años después de que se estrenase la temporada anterior, un retorno sobre el que su creador Charlie Brooker ha dicho que será capaz de "es estirar los parámetros de lo que es Black Mirror como serie".

Además, Netflix también ha presentado a los actores que formarán parte del reparto principal en la nueva entrega, tales como Aaron Paul (Breaking Bad), Kate Mara (House of Cards), Michael Cera (Scott Pilgrim vs. the World) y Salma Hayek Pinault (Eternals).

Un esperado regreso

Siguiendo el esquema de las anteriores ediciones, la antología Black Mirror regresará con una nueva tanda de episodios autoconclusivos. Netflix describió la temporada 6 como "la más impredecible, inclasificable e inesperada hasta ahora" y Brooker también dijo que había comenzado a escribirla "cambiando algunas de mis propias suposiciones básicas sobre qué esperar".

"En consecuencia, esta vez, junto con algunos de los tropos más familiares de Black Mirror, también tendremos algunos elementos nuevos, incluidos algunos que anteriormente juré a ciegas que el programa nunca haría, para estirar los parámetros de lo que es 'un episodio de Black Mirror'".

"Todas las historias siguen teniendo el tono de Black Mirror de principio a fin, pero con algunos cambios locos y más variedad que nunca", agregó Brooker. "Y para darle vida, tenemos una lista increíble de directores inteligentes y repugnantemente hábiles que trabajan con un elenco de actores tan talentosos que, francamente, no deberían derecho a existir".

"No puedo esperar a que la gente quede atrapada con todo esto y espero que lo disfruten, especialmente las partes que no deberían", expresó.

Kate Mara en la temporada 6 de 'Black Mirror'.

Sinopsis

Black Mirror es una serie antológica que incide en nuestra desazón colectiva con respecto al mundo moderno. Cada episodio es una historia independiente, un relato ácido e inquietante sobre la paranoia tecnológica actual.

Hemos dejado, sin oponer resistencia, que la tecnología transforme todos los aspectos de nuestras vidas: en todas las casas, oficinas y pantallas (televisores de plasma, monitores, smartphones), hay un "espejo negro" que nos devuelve la imagen de nuestra existencia del siglo XXI.

Aún se desconoce la trama de los nuevos episodios, pero seguirán en la línea de la oscura serie de antología, que se desarrolla principalmente en distopías de un futuro cercano.

Delante y detrás de las cámaras

Además de contar con Aaron Paul, Kate Mara, Michael Cera y Salma Hayek Pinault como protagonistas, el reparto de la serie lo componen Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Samuel Blenkin y Zazie Beetz.

Charlie Brooker sigue ejerciendo como showrunner, que también actúa como productor junto a Jessica Rhoades y Annabel Jones. En esta temporada, Bisha K. Ali (Ms. Marvel) se incorpora como productora ejecutiva.

