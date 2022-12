Oh Yeong-su, actor de 'El juego del calamar', irá a juicio en febrero con cargos por abuso sexual

Oh Yeong-su, el actor de 'El juego del calamar', irá a juicio en febrero por abuso sexual

Un tribunal de justicia de Corea del Sur ha decidido que Oh Young-su, conocido por el éxito de Netflix El juego del calamar, será juzgado en febrero por cargos de abuso sexual, según ha informado el medio británico Daily Mail.

El actor de 78 años fue procesado a mediados de noviembre por estas acusaciones en la fiscalía de Swon en Seúl, después de reabrir su caso, que había sido cerrado hace un año. La denuncia fue presentada por una mujer que le acusó de haber mantenido un contacto físico no deseado durante un encuentro en 2017.

Oh ha negado sistemáticamente estos cargos desde entonces. En 2021 ofreció a la denunciante una disculpa pública, "no porque reconociera su responsabilidad", sino porque la mujer, supuestamente, según le dijo el actor a JTBC, le había dicho que "no plantearía un problema" sobre el incidente si lo hacía. Según declaró en este informativo de Corea del Sur, en aquel encuentro simplemente había tomado la mano de la mujer para "mostrarle el camino" mientras caminaban alrededor de un lago.

Oh nació en 1944 en la ciudad fronteriza norcoreana de Kaepung. Está considerado uno de los mejores actores de teatro de Corea del Sur, escenarios en los que ha participado en más de 200 producciones desde 1963, y por las que ha ganado varios premios. Después de su trabajo en Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera de Kim Ki-duk, Oh recibió el apodo de "actor monje" por su interpretación de un monje budista en la película.

En 2021 llegó el personaje que cambió su vida: Oh Il-nam, también conocido como 001, el concursante de mayor edad en la macabra competición que da nombre a El juego del calamar. La serie coreana se convirtió rápidamente en el mayor éxito de la historia de Netflix, un récord en el que sigue imbatible desde su estreno en septiembre de 2021. Después de muchos rumores sobre su continuación, el fenómeno mundial creado por Hwang Dong-hyuk fue renovado en junio de este año por una segunda entrega.

El thriller alcanzó el primer puesto del ranking de audiencia en países de todo el mundo desde su debut y el propio Ted Sarandos, codirector ejecutivo y director de contenido de Netflix, reconoció que "no lo habían visto venir en términos de popularidad global". Además del Globo de Oro, Oh Yeong-su fue nominado al Emmy al Mejor actor secundario, galardon que ganó finalmente Matthew MacFayden por Succcession.

