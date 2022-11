Los creadores de '1899' responden a las acusaciones de plagio: "Me da rabia que no sepan de lo que hablan"

Aunque el listón estuviera casi por las nubes tras el éxito de Dark, 1899 llegó a Netflix arropada por la crítica y la serie sigue dando de qué hablar en las redes sociales, especialmente después de las duras acusaciones que han dirigido contra sus creadores Baran Bo Odar y Jantje Friese.

Su nueva ficción ha sido señalada por la ilustradora brasileña Mary Cagnin, que recurrió a Twitter para declarar que la serie podía ser un plagio de su cómic Black Silence. Estas acusaciones han calado entre el público y después de unos días, Bo Odar ha decidido pronunciarse al respecto.

[Los misterios a bordo de '1899', la nueva serie de los creadores de 'Dark': "Cada pequeña pieza significa algo"]

No son tan similares

Mary Cagnin se dirigió a sus seguidores en un hilo de tuits, repasando algunas de las partes de su cómic y las semejanzas que encuentra con algunos fotogramas de 1899. Se trata de un análisis exhaustivo, en el que la ilustradora compara de forma directa ambas creaciones y, amparándose en el poco reconocimiento que tienen los artistas en su país, culpa a la serie de copiar directamente su obra -y también aprovecha para promocionarla-.

ESTOU EM CHOQUE.



O dia que descobri que a série 1899 é simplesmente IDÊNTICO ao meu quadrinho Black Silence, publicado em 2016.



Segue o fio. pic.twitter.com/1deBicrBeQ — Just Mary (@marycagnin) November 20, 2022

Sin embargo, ha habido otros espectadores que han rebatido sus argumentos, explicando que las únicas similitudes que tienen estas dos historias son la presencia de ciertos elementos como las pirámides negras o el espacio exterior. De hecho, la sinopsis oficial de Black Silence no es comparable a la de la serie.

"En el futuro, los días de la Tierra están contados. Se convoca a un equipo de astronautas para reconocer un planeta que puede ser la única oportunidad para que los seres humanos sobrevivan", comienza a decir el argumento del cómic.

"Lucas es un exobiólogo de renombre que se encuentra en una situación difícil y su carrera está en juego. El destino lo lleva a Nee, una mujer militar con bastante reputación, quien le hace una oferta que no puede rechazar. Lo que no sabe es que esta misión cambiará todo lo que alguna vez creyó que era verdad".

Ni los personajes, ni la historia, ni siquiera el enfoque es el mismo a 1899. La serie trata sobre la existencia, el trauma, el fracaso y dudar de la REALIDAD como ocurre en películas como Matrix e Inception. El cómic es más parecido a Event Horizon que otra cosa. pic.twitter.com/6LCnS7Bteg — Maestro Ciego #ChainsawMan #Andor (@Maestro_Ciego) November 21, 2022

"La serie trata sobre la existencia, el trauma, el fracaso y dudar de la REALIDAD como ocurre en películas como Matrix e Inception", apuntaba un usuario en Twitter, explicando que otros muchos cineastas se inspiraron en obras literarias y en cómics ya existentes.

['Dark': el fenómeno de Netflix se despide por todo lo alto con su última temporada]

La respuesta del creador

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de baranboodar 🜃 (@baranboodar)

Por su parte, Baran Bo Odar ha negado todas las acusaciones y ha publicado en Instagram una declaración que sirve como respuesta al revuelo causado por Mary Cagnin.

"Quería quedarme callado, pero ver a los creadores recibiendo mensajes tan hirientes, y que básicamente llegaran a intimidarles para que dijeran algo, es ir demasiado lejos. Son personas increíblemente talentosas y que se esfuerzan mucho en crear sus propias historias ORIGINALES", comenzaba.

"Me da mucha rabia y tristeza ver a tantos seguir a la corriente sin saber de lo que hablan. 1899 es un proyecto especial en el que han estado trabajando durante muchos años y no tiene nada que ver con el cómic. Si vieras la serie y leyeras el cómic, lo sabrías, y no tendríamos esta conversación. Siempre me quedaré y los defenderé porque sé que lo que crean siempre es algo único", añadió.

Sigue los temas que te interesan