10 películas basadas en libros que puedes ver en Netflix: nuestra selección

Las obras literarias y el cine, se unen más que nunca en el Día del Libro, ya que muchas de las historias exitosas y que todos conocemos, primero surgieron de la tinta y el papel para después adaptarse al universo cinematográfico. Desde SERIES & MÁS hemos hecho un top 10 de algunas de las mejores películas de Netflix basadas en libros para que las disfrutes este 23 de abril o cuando quieras.

El orden establecido no guarda relación con la calidad o la puntuación de las películas, todas ellas por igual tienen su sitio especial en el catálogo y te ofrecemos opciones desde clásicos como Drácula de Bram Stoker, hasta iconos que dan voz a la diversidad como Call Me by Your Name.

'El club de la lucha'

Dos hombres con vidas, en principio, muy diferentes, coinciden y se unen en una búsqueda por dar sentido a sus vidas. Huir del insomnio, de la monotonía y de la perfección, serán algunas de las razones por las que fundarán un club secreto de peleas, donde reina la autodestrucción y la ira como camino para intentar deshacerse de todas sus frustraciones. Sin duda, una de las obras más controvertidas de David Fincher con Brad Pitt y Edward Norton como actores principales.

'La habitación'

¿Imaginas que lo único que has visto del mundo sea la misma habitación día tras día? Esta es la vida de Jack, cuya madre lleva encerrada en ese cubículo desde los 19 años por el siniestro viejo Nick. Contar historias y los juegos mantienen a madre e hijo a salvo de perder la cordura, pero esto pronto cambiará pues el pequeño empezará a tener preguntas y la desesperación les hará querer salir de ese único mundo que es la habitación. Una adaptación del libro Room que protagoniza Brie Larson.

'Drácula de Bram Stoker'

Nos remontamos a 1992 para hablar de una obra mítica de Coppola basada en esta novela conocida mundialmente. Entre un castillo perdido de Transilvania y el Londres de 1890, Drácula buscará un alivio por la pérdida de su amada en la pareja del joven abogado, que interpreta Keanu Reeves. La emocionante película consiguió tres premios Oscar y cuatro nominaciones a los BAFTA.

'El lobo de Wall Street'

Basada en la autobiografía de Jordan Belfort, un ambicioso bróker americano, este film nos muestra el lado más salvaje de los negocios y la obsesión por el dinero. Ostentación, drogas, estafas, caprichos, prostitución, lujo… Wall Street llevará al protagonista por una vida tanto profesional como personal aparentemente soñada, o no.

'La llegada'

Adaptada del relato corto The Story os Your Life, esta película nos muestra un mundo en el que los extraterrestres llegan a nuestro planeta en doce naves espaciales. Dado este acontecimiento fuera de lo normal el gobierno de los Estados Unidos contrata a una experta en lingüística para intentar comunicarse con los alienígenas e intentar encontrar una respuesta a su visita.

'Perdida'

En este largometraje dirigido por David Fincher y basado en el best-seller de Gillian Flynn nos encontramos la historia de Nick Dunne, que el día de su quinto aniversario de boda, debe informar de que su esposa ha desaparecido misteriosamente y sin dejar rastro. La presión policial y de los medios hará que el retrato de felicidad doméstica que hasta ahora había ofrecido Nick empiece a tambalearse. La película está protagonizada por Ben Affleck y Rosamund Pike.

'Atrápame si puedes'

Basada en una historia real ambientada en los años sesenta, seguimos los pasos de Frank W. Abagnale, al que interpreta Leonardo DiCaprio, un joven y escurridizo delincuente que adoptaba diversas identidades -como médico, abogado o incluso copiloto de avión- para pasar desapercibido. Carl Hanratty, interpretado por Tom Hanks, es el agente del FBI encargado de seguir su pista y encarcelarlo.

'El renacido'

Durante el año 1823, en las profundidades de la América salvaje, el explorador Hugh Glass participa junto a su hijo mestizo Hawk en una expedición de tramperos que recolecta pieles. Glass resulta gravemente herido por el ataque de un oso y es abandonado a su suerte por un traicionero miembro de su equipo, John Fitzgerald.

Empuñando la fuerza de voluntad como su único arma, Glass deberá enfrentarse a un territorio hostil, a un invierno brutal y a la guerra constante entre las tribus de nativos americanos, tratando de esquivar a la muerte y conseguir vengarse. Esta fue la película que le dio el ansiado Oscar a Leonardo DiCaprio.

'El irlandés'

En esta película escrita por el guionista Frank Sheeran (La lista de Schindler, American Gangster) basándose en la novela de Charles Brandt I Heard You Paint Houses se narra fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial, estafador y sicario que trabajó con algunas de las figuras más destacadas del siglo XX.

Fotograma a fotograma, el largometraje dirigido por Martin Scorsese se convierte en una crónica de uno de los grandes misterios sin resolver del país: la desaparición del legendario sindicalista Jimmy Hoffa. Un gran viaje por los turbios entresijos del crimen organizado, navegando por sus mecanismos internos, sus rivalidades y su conexión con la política.

'Call Me by Your Name'

Elio Perlman, un joven de 17 años al que da vida Timothée Chalamet, pasa el cálido y soleado verano de 1983 en la casa de campo de sus padres en el norte de Italia. Se pasa los días holgazaneando, escuchando música, leyendo libros y nadando hasta que un día el nuevo ayudante americano de su padre llega a la gran villa.

Oliver es un chico encantador y, como Elio, tiene raíces judías. Ambos empiezan a salir juntos de excursión y compartir vivencias, pero la atracción que comparten el uno por el otro se volverá cada vez más intensa.

