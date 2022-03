'Muñeca rusa' ya tiene fecha de estreno de la temporada 2 en Netflix, esto es todo lo que sabemos del regreso.

Por fin se ha confirmado la fecha de estreno de la segunda temporada de Muñeca rusa, uno de los regresos de series más esperados este 2022 después de un largo parón. Apuntad la cita en vuestras agendas, porque el 20 de abril llegan a Netflix los nuevos episodios de esta historia protagonizada y cocreada por Natasha Lyonne (Orange is The New Black), una propuesta que causó sensación entre la crítica y conquistó a los espectadores en su estreno en febrero de 2019.

Muñeca rusa es un irresistible cóctel que combina la premisa de repetición de películas como Atrapado en el tiempo o Feliz Día de tu muerte con comedia, drama, thriller, terror existencial y ciencia ficción es una de las series más originales de la plataforma y una de sus mejores series en general.

Esto es lo que sabemos sobre su nueva entrega.

Natasha Lyonne en la temporada 2 de 'Muñeca rusa'.

La premisa de la temporada 2

Según la sinopsis oficial de Netflix, cuatro años después de que Nadia y Alan escaparan juntos del bucle temporal del final de la primera temporada han descubierto un destino aún peor que la muerte interminable.

Nadia y Alan se adentran en su pasado a través de un inesperado portal temporal situado en uno de los lugares más conocidos de Manhattan. Al principio lo experimentan como una aventura intergeneracional que se expande a lo largo de las épocas, pero pronto descubren que este extraordinario acontecimiento podría ser más de lo que esperaban y, juntos, deben buscar una salida.

Los nuevos rostros del reparto

Annie Murphy se incorpora al reparto de la temporada 2 de 'Muñeca rusa'.

Natasha Lyonne estará acompañada por Greta Lee, Charlie Barnett y Rebecca Henderson, que retoman los personajes de Maxine, Alan y Lizzy que interpretaron en la primera temporada.

Entre los fichajes de esta nueva entrega en esta nueva entrega están Sharlto Copley (el protagonista de Distrito 9), Carolyn Michelle Smith (Colony), Ephraim Sykes (Hamilton) y Annie Murphy (ganadora del Emmy por Schitt’s Creek y protagonista de la original dramedia Que te den, Kevin).

Murphy interpretará a una aliada inesperada de Nadia (Lyonne) y su personaje ha sido descrito como parte fundamental en el corazón de la temporada, alguien que ayuda a la protagonista a negociar con la naturaleza de la mortalidad.

Qué podemos esperar de los nuevos episodios

Lyonne, que en esta entrega vuelve a encargarse de las tareas de showrunner y también dirigirá algunos episodios, le avanzó a Entertainment Weekly que habrá muchos guiños y huevos de pascua de cosas que vimos en la primera temporada. También, que los fans más atentos podrán encontrar pistas del misterio de esta entrega desde el principio, porque todo está diseñado como un gran puzle o, para ser más exactos, como una muñeca rusa.

La intención de Lyonne al diseñar la temporada fue seguir explorando temas existenciales en clave de ciencia ficción y con tono de humor, pero sobre todo, sorprender dando un paso más allá de la propuesta inicial para hacer un viaje entretenido y estimulante para el espectador.

La temporada 2 de 'Muñeca rusa' se estrena el 20 de abril en Netflix.

También te puede interesar...

• Amazon quiere adaptar el videojuego 'God of War' a serie de televisión

• Netflix ficha a los hermanos Caballero para crear una sitcom de 30 minutos

• El Batman de Robert Pattinson supera el estreno de 'La Liga de la Justicia' y ya es un éxito incontestable

Sigue los temas que te interesan