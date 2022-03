Así es '¿Sabes quién es?', el intrigante thriller de Netflix con Toni Collette como madre sureña y arma letal.

Después de la imprescindible miniserie Creedme, por la que estuvo nominada a un premio Emmy, Toni Collette vuelve a Netflix para protagonizar la adaptación de ¿Sabes quién es?, el thriller escrito por Karin Slaughter. Aquí vuelve a interpretar a una madre dedicada, como ya ha hecho en otras producciones, pero esta vez tiene la oportunidad de mostrar un registro diferente con escenas de acción en las que demuestra habilidades propias de un Jason Bourne o un John Wick.

El siguiente estreno en el que podremos disfrutar de su talento será The Staircase, la esperada adaptación de una docuserie de true crime pionera del género, en la que comparte pantalla con actores como Colin Firth, Juliette Binoche y Sophie Turner. Esa cita será en HBO Max en los próximos meses, pero ya podemos verla en el principal estreno de Netflix de este fin de semana. Aquí os damos algunas razones para ver ¿Sabes quién es?

De qué va

Andy cree que lo sabe todo sobre Laura, su madre. Sabe que ha vivido toda su vida en el pueblo, que es una madre dedicada y una mujer ejemplar que trabaja por el bien de su comunidad. Que lleva una existencia ordinaria y tranquila. Todo lo que creía saber cambia un día en el que durante un tiroteo su madre aplaca al atacante con una destreza sorprendente. Laura había estado ocultando su verdadera identidad durante 30 años, ahora ha sido expuesta y tiene que escapar. Andy inicia entonces un viaje para encontrar las piezas del pasado que su madre había enterrado.

'¿Sabes quién es?' ('Pieces of her')

El reparto

Toni Collette interpreta a Laura Oliver, la madre con un misterioso pasado. Bella Heathcote, a quien hemos visto en títulos como The Man in the High Castle o The Neon Demon, interpreta a Andy Oliver, su hija, policía del pueblo, que se embarca en un peligroso viaje para descubrir la verdad. David Wenham, a quien conocemos por la trilogía de El señor de los anillos, es Jasper Queller, un hombre que forma parte del pasado de Laura. Los acompañan actores como Terry O’Quinn (Perdidos), Jessica Barden (The End of the F***ing World) y Joe Dempsie (Juego de tronos).

El equipo detrás de cámaras

Charlotte Stoudt (Homeland, House of Cards) y Lesli Linka Glatter (Homeland, The Morning Show) han desarrollado la adaptación de la novela de Karin Slaughter, con Stoud encargada de las tareas de showrunner. Todos los episodios están dirigidos por Minkie Spiro, que ha trabajado en Better Call Saul, La conjura contra América.

'¿Sabes quién es?' ('Pieces of Her')

Qué ha dicho la crítica

La crítica internacional destaca la interpretación de Toni Collette, una actriz que siempre es garantía de calidad. Así lo ve Lauren Morris en Radio Times: "No es de extrañar que la nominada al Oscar Toni Collette ofrezca una interpretación cautivadora en un papel complejo, que confirma que poner una serie sobre sus hombros siempre es una apuesta ganadora".

A David Griffin de IGN le ha llamado la atención la química entre Collette y Bella Heathcote, en los papeles de madre e hija, pero añade que la serie va perdiendo fuelle conforme avanza la temporada: "¿Sabes quién es? tiene momentos muy sorprendentes en su inicio, pero nunca recupera esa emoción en el resto de episodios".

En la misma línea emite su opinión Daniel D'addario de Variety cuando dice que "la carga visceral de los primeros episodios se desvanece a medida que los largos flashbacks parecen rellenar la duración de los episodios". Justo lo contrario piensa Dais Johston en Inverse: "Los flashbacks se convierten lo más fascinante de la serie, entrelazando temas como las relaciones tóxicas y los abusos los negocios turbios. Laura y sus hermanos tienen una relación tensa y compleja que se parece más a algo salido de Succession que a un thriller".

'¿Sabes quién es?' está disponible en Netflix.

