'El juego del calamar' tendrá segunda temporada en Netflix, el creador de la serie ha confirmado su regreso

Después de convertirse en un fenómeno mundial y hacer historia en Netflix en tiempo récord, El juego del calamar ha pasado a ser la nueva mina de oro de la plataforma. Aunque su creador, Hwang Dong-hyuk, nunca descartó hacer más episodios, después de la presión sufrida durante el rodaje prefirió volcarse en otros proyectos antes pero, finalmente, ha confirmado que El juego del calamar tendrá una segunda temporada.

Hwang Dong-hyuk hizo hincapié en la presión que ha recibido en los últimos meses por la producción y que "teniendo en cuenta la alta demanda y el cariño recibido... No les han dejado otra opción". El cineasta también aumentó la expectativa de los fans, confirmando la segunda temporada y añadiendo que "está en su cabeza" y que actualmente está planificando cómo ejecutarla. También contará con el actor principal Lee Jung-jae, que regresará a la historia como Seong Gi-hun.

Sin embargo, el creador no quiso dar detalles más concretos, suavizando el entusiasmo y las expectativas, ya que Netflix aún no ha anunciado nada de manera oficial. "Creo que aún es demasiado pronto para decir cuándo y cómo ocurrirá, pero os prometo que Gi-hun volverá para hacer algo por el mundo", dijo Hwang Dong-hyuk. A esto añadió que para él "resulta agotador solo el hecho de pensar en el tema" y que tiene claro que "si regresara al rodaje, no lo haría solo y contaría con un grupo de escritores y directores".

El último episodio de la serie coreana tuvo un final realmente intrigante y aunque su creador dejó en el aire que pudiera ser ese el desenlace definitivo, todavía quedan preguntas sin respuesta. Aún se desconoce cuál será la trama de los siguientes episodios y aunque volvamos a ver a Seong Gi-hun, no sabemos si la historia dará un salto temporal y si optarán por situar al espectador en un espacio-tiempo anterior a los juegos. Recordemos que Hwang Dong-hyuk también habló de la posibilidad de hablar del pasado de El Líder, uno de los personajes más enigmáticos de la serie.

Después de haber logrado el beneplácito del director para sacar adelante la nueva tanda de episodios, es cuestión de tiempo que la propia plataforma lo confirme también. Lo que sí está claro es que mientras los seguidores esperan con ganas los nuevos capítulos, desearán que el tiempo pase rápido, y que no pasen tantos años como la última vez.

